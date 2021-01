”Mistä ne republikaanien äänestäjät tulevat, jos kaikki Trumpia äänestäneet lähtevät puolueesta ovet paukkuen?”

Suomalaistutkijat epäilevät, ettei Yhdysvaltain senaatista välttämättä löydy vaadittavia 17 republikaanisenaattoria, jotka tarvittaisiin väistyvän presidentin Donald Trumpin viraltapanoon. Edustajainhuoneen demokraatit valmistelevat virkasyytettä virkarikoksen vuoksi, koska Trump yllytti mielenosoittajia hyökkäämään kongressirakennukseen viime keskiviikkona.

Edustajainhuoneen viraltapanoesitys tulisi senaatin käsittelyyn näillä näkymin aikaisintaan ensi viikolla. Sitä ei ilmeisesti ehdittäisi käsitellä ennen keskiviikkoa, jolloin Trump jättää tehtävänsä demokraattipresidentti Joe Bidenin vannoessa virkavalansa.

Lue lisää: Senaattia uhkaa jutturuuhka: Trumpin virkasyytteen käsittelyä ehdotetaan lykättäväksi jopa keväälle

Eronneen presidentin viraltapano kuulostaa jälkijättöiseltä mutta kysymys on monille Trumpin vastustajille periaatteellinen. Lisäksi virkasyytteen käsittely voi tarjota mahdollisuuden asettaa Trump virkakieltoon, jolloin hän ei voisi osallistua vuoden 2024 presidentinvaaleihin.

”Symbolisesti olisi tärkeää, että syyte käsiteltäisiin ennen kuin Trump jättää virkansa”, sanoo Yhdysvaltoihin erikoistunut tutkija ja sosiaalidemokraattinen kunnallispoliitikko Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. ”Se osoittaisi, että kukaan ei ole lain yläpuolella.”

Tuomiovaltaa virkasyytteessä käyttävässä senaatissa on sata jäsentä ja langettavaan tuomioon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

Demokraateilla on täpärä yliote senaatissa, koska he voittivat Georgian osavaltion täydennysvaalit ja saivat itselleen 50 senaattorin paikkaa. Tasatilanteessa äänestyksen ratkaisee puheenjohtaja eli demokraattien varapresidentti Kamala Harris.

Georgian vaalituloksen virallinen varmistus on kesken ja sen takaraja on 22. tammikuuta eli kaksi päivää Bidenin virkaanastujaisten jälkeen.

Senaatin uudessa kokoonpanossa Trumpin virkarikostuomioon riittäisi 17 republikaanisenaattorin tuki, jos demokraattien Trumpin-vastainen rintama pysyisi yhtenäisenä. Toinen asia on, löytyykö senaatista näin montaa presidentin puoluetoveria häntä vastustamaan.

”Veikkaan, ettei löydy”, sanoo tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista. ”Vaikka moni salaa haluaisi Trumpista eroon niin mistä löytyvät seuraavissa vaaleissa kannattajat, jos kaikki Trumpia äänestäneet lähtevät nyt ovet paukkuen ulos?”

”Jos nyt sanotaan, ettei hei hei, me ollaan etnisesti moniarvoinen puolue, niin eihän se toimi, tällainen muutos on hidas prosessi. Ja jos jäljellä ovat vain vanhat valkoiset kannattajat, niin sillä pohjalla puolue ei voita yksiäkään vaaleja.”

”Tämä on julmaa matematiikkaa”, Annala sanoo. ”Vaikka moni saattaakin ajatella, että nyt on ylitetty joku raja, jota ei saisi ylittää. Mutta en usko, että 17 senaattoria ottaisi riskin itselleen ja omalle puolueelleen.”

”Tilanne elää koko ajan”, huomauttaa tutkijatohtori Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta. ”Jos tänään vaikuttaa, että asia on näin, niin huomenna se on toisin eli kukaan maailmassa ei tiedä, kuinka käy. Senaatissa on enemmän kuin seitsemäntoista republikaanisenaattoria, jotka eivät itsekään tiedä, mitä äänestäisivät.”

Trump on lietsonut kannattajiensa kapinaa käyttämällä hyväkseen erilaisia salaliittoteorioita vaalien väärentämisestä. Mahtaako näiden teorioiden voima enää riittää?

”Salaliittoteoriat ovat juuri nyt vähän vastatuulessa mutta sekin tilanne vaihtelee”, Pyrhönen sanoo. ”Viikossa tahtotila on kyllä muuttunut ratkaisevasti.”

Jani Kokko puolestaan arvelee, että 17:n Trumpia vastaan äänestävän republikaanisenaattorin löytyminen voi olla mahdollisuuksien rajoissa.

”Monet republikaanit ovat vaatineet Trumpin eroa tai toivoneet, että presidentti jättäisi tehtävänsä. Eli on siellä otollista maaperää”, Kokko arvioi. ”Ja monet republikaanit toivovat, ettei Trump tulisi enää vuoden 2024 presidentinvaaleissa sekoittamaan tilannetta, edes minkään kolmannen puolueen ehdokkaana.”

Syytettä ajavien demokraattien varsinainen tähtäin näyttääkin olevan neljän vuoden päässä. Trump voitaisiin julistaa virkakelvottomaksi senaatin yksinkertaisella enemmistöllä, mutta useiden tulkintojen mukaan näin voitaisiin tehdä vasta senaatin langettavan viraltapanotuomion jälkeen. Ja siihen siis tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

Muitakin kantoja on esitetty. Esimerkiksi Coloradon yliopiston oikeustieteen professori Paul Campos arvioi uutistoimisto Reutersille, että senaatilla on täysi oikeus päättää pelkästään virkakiellosta ja tehdä se yksinkertaisella enemmistöllä.

Demokraattien ensisijainen vaatimus on, että varapresidentti Mike Pencen on julistettava Trump kyvyttömäksi virkansa hoitoon perustuslain 25. lisäyksen perusteella ja otettava valta, kunnes Biden on virassa. Pence on haluton, joten virkasyytteen valmistelu on täydessä vauhdissa.

Demokraattien edustajaryhmän varapuheenjohtaja Jim Clyburn sanoi sunnuntaina uutiskanava CNN:lle, ettei asiassa ole mitään kiirettä ja että syyte voidaan nostaa vaikka sadan päivän kuluttua.

”Biden saisi näin rauhassa aloittaa kautensa ja saisi ministerinimityksensä läpi ilman, että senaatti keskittyy vain Trumpin syytteeseen”, Maria Annala pohtii. ”Mutta ajan kuluessa republikaanien äänien saaminen tuomion taakse vaikeutuu entisestään.”