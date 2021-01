Belgia valvoi kokoontumis­kieltoa jopa lennokeilla ja taltutti Euroopan pahimman tauti­piikin – tartunta­määrissä on nyt valtavia eroja jopa naapuri­maiden kesken

Belgia pelkää nyt mahdollista kolmatta aaltoa, joka iski Hollantiin joulun alla.

Bryssel

Euroopan maat ovat nyt hyvin eri vaiheissa koronaviruspandemiassa.

Esimerkiksi Belgia oli lokakuun lopussa Euroopan pahin koronakeskittymä, mutta se sai tautipiikin tasoittumaan tiukoilla rajoitustoimilla.

”Pelkäämme jatkuvasti uutta aaltoa, eikä virusta kannata aliarvioida. Meillä on muita maita alhaisemmat tautiluvut, koska ihmiset ovat toimineet rajoitusten mukaan. Mutta ne pitää pitää sellaisina”, virologi Erika Vlieghe sanoi RTL-uutiskanavalla Le Soir -lehden mukaan.

Myös Ranska on tullut alaspäin loka–marraskuun tautipiikistään.

Sen sijaan esimerkiksi Belgian pohjoisnaapurin Hollannin koronavirustilastoissa näkyy selvästi, kuinka toista aaltoa on seurannut kolmas aalto joulun alla. Hollanti on kiristänyt rajoitustoimia asteittain, ja joulukuun lopussa myös koulut ja merkittävä osa kaupoista suljettiin.

Belgialaispoliisit tarkastivat junamatkustajien papereita Brysselin eteläisellä rautatieasemalla tammikuun alussa tiukennettujen rajoitusten tultua voimaan.­

Euroopan suurista maista Britanniassa eletään nyt epidemian pahinta aikaa, ja maassa on tiukat rajoitustoimet. Pahimman vaiheen on arvioitu kestävän Britanniassa vielä viikkoja.

Britannian pääministeri Boris Johnson muistutti maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että rajoitustoimista on pidettävä tiukasti kiinni, vaikka rokotustahtia kiihdytetään. Johnson varoitti brittejä vääränlaisesta turvallisuudentunteesta.

Myös Saksassa koronarajoitustoimia on jatkettu ja uusiakin toimia otettu käyttöön, sillä vuodenvaihteen tautilukemat eivät näytä hellittämisen merkkejä.

Pahin tilanne koko maan tasolla on tätä nykyä Tšekissä ja Irlannissa, joiden ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohti kahdessa viikossa on lähellä 1 500:aa. Tšekin luku on lähes kaksinkertaistunut ja Irlannin yli kuusinkertaistunut kahdessa viikossa.

Belgiassa ilmaantuvuus oli pahimmillaan lokakuussa yli 1 800, nyt enää noin 200. Suomen luku on noin 65.

Tällä viikolla Belgiassa on kuitenkin nähty viitteitä tartuntojen määrän uudesta kasvusta. Joulun ja uudenvuoden aikana testausmäärät jäivät normaalia pienemmiksi.

Tiistaina Belgian terveysministeriön tiedottaja Yves Van Laethem sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että viime päivien kohonneet tartuntamäärät voivat selittyä testitahdin kiihtymisellä lomien jälkeen.

”Tilanne säilyy herkkänä. Lähiviikkoina voi tulla uusi tautipiikki”.

Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä Belgiassa ylitti viikonloppuna 20 000:n rajan. Noin 40 prosenttia kuolemista on sattunut vanhainkodeissa, kertoo uutiskanava RTL.

Uusien koronadiagnoosien määrä ei ole pienentynyt riittävästi, jotta Belgia olisi voinut luopua rajoitustoimista. Alakoulut toimivat normaalisti, mutta yläkoululaisilla ja ylemmillä luokka-asteilla on osa viikoista etäopetusta. Päällä on etätyöpakko, ja lisäksi kotiin saa kutsua vain yhtä ja samaa ihmistä. Ravintolat ja baarit ovat olleet kiinni marraskuusta lähtien.

Kokoontumisia myös valvotaan. Paikallinen uutismedia VRT kertoi poliisien tulleen paikalle yli 40 aikuisen ja usean lapsen sukulaistapaamiseen Antwerpenin lähellä. Ohikulkija oli kiinnittänyt huomiota suuriin juhliin ja tehnyt hälytyksen. Osallistujat saivat sakkoja.

Juhlapyhinä poliisi valvoi kokoontumisia myös lennokin avulla. Sakot vaihtelevat juhlien koosta riippuen 250–750 euron välillä. Isojen juhlien järjestäjä voi joutua maksamaan jopa neljätuhatta euroa.

Yksi selitys Britannian nopealle koronaviruspiikille on ollut mahdollisesti tarttuvampi virusmutaatio. Samaa mutaatiota on havaittu esimerkiksi Hollannissa. Belgiassa on jo havaittu uutta mutaatiota myös Hollannista saapuvien mukana.

Belgia on nyt monen muun Euroopan maan tapaan vaikean päätöksen edessä. Mitä tehdä, jos lähinaapurissa koronatilanne on paljon vakavampi kuin omassa maassa?

Useat asiantuntijat suosittelivat Belgialle tiukempia rajatoimia tai jopa rajojen sulkemista. Myös Ranskassa on vaadittu rajojen sulkemista maista, joissa on havaittu paljon viruksen mutaatiota.

”Rajojen sulkeminen on paras vaihtoehto, jos haluamme välttää täydelliset sulkutoimet ja suojella talouttamme. Mutta toimet on tehtävä nyt eikä kahden viikon kuluttua, kun uusi virusvariantti on jo täysimääräisesti maassamme”, sanoi Brysselin yliopiston terveystutkimuksen johtaja Dirk Devroey Brussels Timesissa.

Terveysministeri Frank Vandenbroucke kertoi sunnuntaina, että hän on pyytänyt Belgian testausjärjestelmää toimimaan tehokkaammin virustyypin etsimiseksi ulkomailta tulevilta. Belgiassa tautitapauksien hienoisesta kasvusta on syytetty joululomalle ulkomaille menneitä matkailijoita.

Het Laatste Nieuwsin haastatteleman epidemiologin Herman Goossensin mukaan sunnuntaina oli löydetty useita kymmeniä näytteitä, joissa Belgiaan tulleilla matkailijoilla epäillään olevan mutatoitunut virustyyppi.