The New York Timesin mukaan senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell näkee virkasyytteen keinona päästä Trumpista eroon.

Washington

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ei aio käynnistää menettelyä, joka johtaisi presidentti Donald Trumpin viraltapanoon. Pence kertoi päätöksestään kirjeessä edustajainhuoneen puheenjohtajalle Nancy Pelosille varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

”En usko, että tämä on kansakunnan edun ja perustuslain mukaista”, Pence sanoo kirjeessä.

Kongressi vaati Pelosin johdolla Penceä turvautumaan perustuslain 25. lisäykseen Trumpin saamiseksi viralta jo ennen kuin tämän presidenttikausi päättyy 20. tammikuuta. Kirjeessään Pence sanoo, ettei pykälää ole tarkoitettu rankaisemiseen tai vallan anastamiseen vaan tilanteeseen, jossa presidentti on vammautunut tai muuten kyvytön hoitamaan tehtäviään.

Pence kehottaa Pelosia ja kongressia välttämään tekoja, jotka voisivat johtaa maan jakautumiseen entistä pahemmin.

Pencen odotettu kieltäytyminen tarkoittaa, että edustajainhuone äänestää todennäköisesti jo keskiviikkona uudesta virkasyytteestä Trumpia vastaan.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi kulki metallinpaljastimen läpi istuntosaliin. Kongressin turvatoimia on tiukennettu loppiaisen jälkeen.­

Syytteen ainoa syytekohta on kiihotus kapinaan, ja sen perusteena on muun muassa Trumpin kannattajilleen loppiaisena pitämä puhe, jonka jälkeen tuhannet ihmiset hyökkäsivät kongressiin ja keskeyttivät marraskuun presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen usean tunnin ajaksi.

Varapresidentti Pence ja kongressin jäsenet evakuoitiin turvaan, mutta yhteenotossa kuoli viisi ihmistä ja useita loukkaantui. Kongressin valtaajat olivat vaatineet Pencen hirttämistä.

Tiistaina Trump esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti tapahtumien jälkeen. Matkalla Texasiin hän tuomitsi väkivallan, mutta kiisti vastuunsa tapahtuneesta. Hän kuvasi puhettaan ”täysin soveliaaksi”.

Trumpista on tulossa Yhdysvaltain historian ainoa presidentti, joka joutuu kahdesti valtakunnanoikeuteen. Republikaanien hallitsema senaatti vapautti hänet ensimmäisestä virkasyytteestä helmikuussa 2020. Silloin Trumpia syytettiin vallan väärinkäytöstä, kun hän oli vaatinut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyä tutkimaan mahdollista vastaehdokastaan Joe Bidenia.

Edellinen syyte nostettiin joulukuussa 2019, jolloin yksikään edustajainhuoneen republikaani ei äänestänyt sen puolesta. Tällä kertaa tuki syytteelle ylittää puoluerajat. Ainakin kolme republikaaniedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä syytteen puolesta ja mediatietojen mukaan joukon odotetaan kasvavan.

Edustajainhuoneen republikaanijäsen Liz Cheney ilmoitti tukevansa virkasyytettä varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Lausunnossaan Cheney sanoo, että Trump on pettänyt presidentin viran ja perustuslaille antamansa valan pahemmin kuin yksikään presidentti Yhdysvaltain historiassa.

Kongressiedustaja Liz Cheney on edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin republikaani.­

”Yhdysvaltain presidentti kutsui tämän joukkion koolle ja sytytti hyökkäyksen liekin. Kaikki, mikä seurasi, oli hänen syytään. Mitään tästä ei olisi tapahtunut ilman presidenttiä. Presidentti olisi voinut välittömästi ja voimalla puuttua tilanteeseen ja pysäyttää väkivallan. Hän ei tehnyt sitä.”

Ennen Capitolin valtausta pitämässään puheessa Trump oli yksilöinyt Cheneyn esimerkkinä ”heikoista” kongressiedustajista, joista on päästävä eroon.

Edustajainhuoneesta virkasyyte siirtyy senaattiin, jolla on valta tuomita presidentti. On mahdollista, että senaatti pitää oikeudenkäynnin vasta sen jälkeen, kun uusi presidentti Joe Biden on 20. tammikuuta astunut virkaansa.

Tuomioon tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö senaattoreista. Toistaiseksi republikaaneilla on senaatissa enemmistö siihen asti, kun Georgian uusintavaalit voittaneet demokraatit Jon Ossoff ja Raphael Warnock ottavat paikkansa ensi viikolla. Sen jälkeen puolueiden voimasuhteet ovat tasan.

The New York Times uutisoi tiistaina, että senaatin republikaanijohtajan Mitch McConnellin kerrotaan olevan mielissään virkasyytteestä. Lehden mukaan McConnell on kertonut lähipiirilleen uskovansa, että Trump on syyllistynyt virkasyytteen alaisiin rikoksiin.

Lisäksi hänen kerrotaan ajattelevan, että virkasyyte on puolueelle keino päästä Trumpista eroon. Jos presidentti tuomitaan, hän ei voi pyrkiä enää takaisin politiikkaan. Julkisesti McConnell ei kuitenkaan ole ottanut kantaa syytteen puolesta tai sitä vastaan.

Samaan aikaan rikostutkinnat loppiaisen tapahtumista etenevät. Tiistaina liittovaltion poliisi FBI ja oikeusministeriö kertoivat nostaneensa syytteet 70 ihmistä vastaan ja tunnistaneensa 170 epäiltyä. Lukujen odotetaan nousevan satoihin ellei korkeammiksi, The Washington Post kertoo.

Poliisi selvittää rikoksia murhasta virkamiehen väkivaltaiseen vastustukseen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvien tietojen varastamiseen. Liittovaltio pyrkii myös kokoamaan syytteitä salaliitosta ja kapinan lietsomisesta.

Kansalliskaartin sotilaat kokoontuivat Yhdysvaltain kongressin edustalle varhain keskiviikkona Suomen aikaa.­

Poliisin ja viranomaisten toiminta on joutunut jyrkän arvostelun kohteeksi Yhdysvalloissa. Kongressin turvatoimet olivat riittämättömät, vaikka mielenosoitukset ja väkivallan uhka olivat tiedossa. Tiistaina The Washington Post uutisoi FBI:n sisäisestä raportista, joka oli varoittanut uhista loppiaisaattona. FBI vahvisti uutisen.

Liittovaltion poliisi mukaan uhka jatkuu, kun Yhdysvallat valmistautuu ensi viikon vallanvaihtoon. Pääkaupunki Washingtoniin odotetaan tuhansia poliiseja jopa 15 000 kansalliskaartin sotilasta turvaamaan Bidenin virkaanastujaisia.