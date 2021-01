Venäjä on nostanut Navalnyia vastaan useita rikossyytteitä ja kiirehtinyt hänen paluutaan Saksasta uhkaamalla vankeustuomiolla.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on palaamassa Venäjälle sunnuntaina 17. tammikuuta.

Navalnyi ilmoitti Venäjälle paluustaan keskiviikkona Twitterissä. Navalnyi kirjoitti matkustavansa takaisin kotiin Pobedalla, joka on venäläinen halpalentoyhtiö. Berliinistä on sunnuntaina lähdössä yksi Pobedan lento Moskovaan klo 14.45 Saksan aikaa, käy ilmi lentoyhtiön verkkosivulta.

Navalnyi kertoi Instagramissa, että hän uskoo olevansa lähes terve. Hän sanoi, että on aika palata Venäjälle huolimatta siitä, että häntä odottavat useat Venäjän nostamat rikossyytteet.

Navalnyin mukaan hän ei ole koskaan miettinyt, palatako takaisin vai ei, koska ei ole ikinä lähtenytkään.

”Jouduin Saksaan saapuen sinne tehohoitolaatikossa”, Navalnyi kirjoitti Twitterissä.

Venäjän valtiokin on odottanut Navalnyin paluuta kotimaahansa. Venäjä on nostanut häntä vastaan useita uusia rikossyytteitä sillä aikaa, kun Navalnyi on toipunut myrkytyksestä Saksassa. Navalnyin väitetään muun muassa kavaltaneen järjestöilleen tarkoitettuja lahjoituksia.

Venäjä on kiirehtinyt Navalnyin paluuta myös uhkaamalla häntä vankilatuomiolla.

Navalnyi on ollut Saksassa viime vuoden syksystä lähtien, jolloin hänet yritettiin myrkyttää maan sisäisellä lennolla Venäjällä. Myöhemmin Navalnyi lennätettiin sairaalahoitoon Berliiniin.

Saksan armeijan nimeämä laboratorio on todennut, että Navalnyi on saanut neuvostoliittolaislähtöistä, kemialliseksi aseeksi kehitettyä novitšok-myrkkyä. EU on asettanut Venäjälle pakotteita Navalnyin myrkytyksen vuoksi.

Eri maiden tutkivien journalistien Bellingcat-ryhmän selvitys kertoi joulukuussa, että Navalnyin yritti murhata myrkyllä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyryhmä, joka on seurannut häntä monen vuoden ajan. Venäjä on toistuvasti kiistänyt Navalnyin saaneen novitšokia ainakaan Venäjällä.