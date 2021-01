Raportin julkitulo lisännee vaatimuksia selityksestä, miksi viranomaiset eivät olleet paremmin varautuneet levottomuuksiin.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI oli varoittanut väkivallan uhasta Washingtonissa päivää ennen kuin mielenosoittajat hyökkäsivät kongressitaloon viime keskiivikkona, kertovat The Washington Post ja The New York Times.

FBI:n toimisto Virginiassa oli antanut varoituksen, että ääriliikkeiden kannattajia on valmistelemassa Washingtonin-matkaa, jonka tarkoituksena on väkivalta ja ”sota”. Raportin julkitulo asettaa kyseenalaiseen valoon FBI:n aiemman ilmoituksen, jonka mukaan sillä ei ollut tiedustelutietoja mielenosoittajien vahingollisista suunnitelmista.

Sisäinen raportti oli hyväksytty julkaistavaksi kongressitalon valtauksen aattona. Sen oli laatinut 5. tammikuuta FBI:n Norfolkin-toimisto Virginiassa, josta se oli lähetetty Washingtonin-kenttätoimistoon ja sieltä edelleen muille viranomaisille. Yhdysvaltalaismedian mukaan on epäselvää, ketkä kaikki olivat saaneet raportin.

Tilanneraportissa oli mainittu muun muassa, että ihmiset ovat jakaneet karttaa kongressitalon tunneleista sekä tietoa mahdollisista tapaamispaikoista Kentuckyssa, Pennsylvaniassa, Massachusettsissa ja Etelä-Carolinassa ennen matkustamista Washingtoniin.

Mielenosoittajat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressirakennukseen.­

Raportissa oli siteerattu myös internet-keskustelua: ”Heittäytykää väkivaltaisiksi. Lakatkaa kutsumasta tätä marssiksi, mielenosoitukseksi tai protestiksi. Valmistautukaa sotaan. Saamme presidenttimme tai kuolemme. Tätä tavoitetta ei saavuteta millään muulla tavalla.”

The New York Timesin mukaan viranomaiset olivat huomauttaneet, että tiedot Norfolkin-toimiston raportissa olivat vahvistamattomia ja maininta sodasta peräisin yhdestä internetin keskusteluketjusta. Raportti oli kirjoitettu 45 minuutissa tietojen saamisesta.

Joukko presidentti Donald Trumpin kannattajia hyökkäsi kongressitaloon viime keskiviikkona kesken presidentinvaalituloksen eli Joe Bidenin voiton vahvistamisen.

Mellakan seurauksena kuoli viisi ihmistä. Jälkikäteen on ihmetelty, miten mielenosoittajat onnistuivat tunkeutumaan Yhdysvaltain kongressiin.

Raportin julkitulo saa FBI:n todennäköisesti puolustuskannalle, kun kongressin edustajat ja yleisö vaativat selitystä, miksi FBI ja muut viranomaiset eivät olleet paremmin valmistautuneet mielenosoituksiin ja joukkoryntäykseen, arvioi The New York Times.

FBI:n Washingtonin-kenttätoimiston johtaja Steven D’Antuono puhui lehdistötilaisuudessa Washingtonissa tiistaina.­

Viime viikolla FBI:n Washingtonin-kenttätoimiston johtaja Steven D’Antuono sanoi, että mikään ei viitannut siihen mielenosoituksen muuttumiseen hallitsemattomaksi. Hänen mukaansa FBI oli tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ennen kuin Capitol-kukkulalle saapuneet Trumpin kannattajat ryhtyivät väkivaltaisiksi.

The Washington Postin mukaan monet viranomaiset ovat kertoneet viime päivinä yksityisesti, että väkivallan uhka saatettiin arvioida väärin, koska valtaosa mielenosoituksen osanottajista oli Trumpille uskollisia valkoihoisia konservatiiveja. Tapauksen kerrotaan herättäneen ”vaikeita” keskusteluja rodusta ja terrorismista FBI:n ja muiden viranomaisten keskuudessa.