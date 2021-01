Teknologia

Venäläissyntyisen Pavel Durovin perustama viestisovellus Telegram näyttää yhdeltä voittajista sosiaalisen median mullistuksessa kuluvan kuukauden aikana.

Telegram tiedotti keskiviikkoaamuna Suomen aikaa, että kolmen viime päivän aikana se on saanut 25 miljoonaa uutta käyttäjää. Yhteensä Telegramilla on sen oman ilmoituksen mukaan nyt noin 500 miljoonaa käyttäjää.

Durov kirjoitti tiistaina omalla kanavallaan, että 38 prosenttia uusista käyttäjistä on tullut Aasiasta, 27 prosenttia Euroopasta, 21 prosenttia Latinalaisesta Amerikasta ja kahdeksan prosenttia Lähi-idästä.

Durov ei mainitse Pohjois-Amerikkaa, mutta App Annie -analyytiikkayhtiön tiedoista käy ilmi, että kasvua on tapahtunut myös ainakin Applen Yhdysvaltain-sovelluskaupan latauksissa.

Toinen sovellusten latauksia monitoroiva yhtiö Similarweb osoittaa, että viime viikon torstaina Telegram oli vasta 67. ladatuin sovellus Applen Yhdysvaltain-sovelluskaupassa, mutta toissa päivänä maanantaina se oli jo toiseksi ladatuin.

Yhdysvaltalaisen verkkolehti The Interceptin mukaan Telegramiin ovat rynnineet Yhdysvaltain äärioikeiston edustajat, joilta alkuviikosta vietiin kokonaan heidän aiemmin suosimansa sovellus Parler.

Ensin Parler poistettiin viikonloppuna Applen ja Googlen sovelluskaupoista, ja alkuviikosta Amazonin pilvipalvelu AWS lopetti Parlerin palveluntarjoajana.

The Interceptin mukaan erityisen suosituksi nousseella esimerkkikanavalla oli tiistaina 6 600 tilaajaa. Kun HS tarkisti kanavan keskiviikkona päivällä, tilaajia oli lähes 7 200. Kanava on perustettu jo syksyllä 2019, mutta kasvu on ilmeistä.

The Interceptin haastatteleman Middleburyn kansainvälisten suhteiden tutkimusinstituutin terrorismitutkija Alex Moorhousen mukaan kyseinen Boogaloo-liikkeen kanava vaikuttaa kaikkein aktiivisimmalta haalimaan tilaajikseen muilla foorumeilla kuten Parlerissa äänensä menettäneitä, jotka ovat kiinnostuneita väkivaltaisesta vaikuttamisesta.

Boogaloo on löyhästi järjestäytynyt militantti ja pääsääntöisesti äärioikeistolainen liike, joka vastustaa kaksipuoluejärjestelmää ja pitää sisällissotaa ratkaisuna olojen kohentamiseen Yhdysvalloissa.

”Heidän keskustelunsa ovat yksityiskohtaisimpia tähän mennessä näkemiäni”, Moorhouse sanoi Boogaloon Telegram-kanavasta The Interceptille. ”Mutta kanavan retoriikka heijastelee sitä, mitä tapahtuu muillakin valkoisten ylivallan tavoitteluun yllyttävillä kanavilla.”

Telegramia on pidetty maineeltaan kyseenalaisena useampia vuosia, sillä esimerkiksi terroristijärjestö Isis on käyttänyt sitä viestintäänsä eikä Telegram ole ollut kovin innokas valvomaan käyttöehtojensa toteutumista ja poistamaan ehtojen rikkojia.

Nyt jotain on saattanut muuttua. Alkuviikosta Telegram ryhtyi poistamaan äärioikeistolaisia kanavia, joissa on yllytetty väkivaltaan.

Poistettujen joukossa on englanninkielisiä kanavia, joilla on ollut nimiä kuten ”Vihalaboratorio” ja ”ekofasistien keskus”. Telegramia itseään koskevalla kanavalla ylläpito vakuutti, että väkivaltaan yllyttäminen on aina ollut Telegramissa kiellettyä ja väkivaltaan liittyviä käyttäjiä ja kanavia on poistettu joka viikko.

Käyttäjän tallentamaa aineistoa Telegramin poistamilta kanavilta.­

Telegramin mahdollisesti kiristynyt moderointilinja saattaa liittyä Yhdysvaltojen sisäiseen tilanteeseen, jossa viranomaiset kuuntelevat herkällä korvalla, millaisia uhkia kohdistuu Joe Bidenin virkaanastujaisiin ensi keskiviikkona.

Liittovaltion poliisi on varoittanut aseistetuista ääriryhmistä, jotka kokoavat joukkojaan matkustamaan Washingtoniin virkaanastujaispäivänä, kertoo ABC News. Huffington Postin mukaan hallinnon alueen Capitolin poliisi on varoittanut työntekijöitä ainakin yhdestä suoranaisesta murhahankkeesta.

Todellisuudessa Telegramin viime aikojen suosio ja kaikki uudet käyttäjät eivät selity Capitol-kukkulan ja kongressirakennuksen loppiaisen tapahtumilla, joissa kuoli yhteensä viisi ihmistä. Uudet käyttäjät eivät selity loppiaisen jälkeisillä tapahtumilla kuten sillä, että presidentti Donald Trump menetti Twitter-tilinsä ja sillä, ettei Parler ei toimi. Tulenarka tilanne ja se, miten sovelluskaupat poistivat Parlerin jakelustaan voivat saada Telegramin aiempaa varovaisemmaksi varsinkin nyt, kun liiketoiminta on muuten myötätuulessa.

Kukoistavat latausmäärät eivät kuitenkaan ole yksin Yhdysvaltojen tilanteen ansiota.

Esimerkiksi Intian Google Play -sovelluskaupassa Telegram oli Appbrain-yhtiön datan mukaan noussut keskiviikkona 13. tammikuuta 7. ladatuimmaksi, kun se tiistaina on ollut 10. ladatuin. Maailman johtava pikaviestipalvelu Whatsapp on ilmoittanut käyttäjäehtojensa muutoksesta, jossa yhä suurempi määrä Whatsapp-käyttäjän tiedoista siirtyy somejätti Facebookin käyttöön.

Eurooppaa tämä tietojen luovuttaminen Facebookille ei väitetysti koske, mutta niin Intiassa, Yhdysvalloissa kuin Suomessakin yksityisyysaktivistien suosittelema epäkaupallinen Signal-sovellus on nyt sekä Applen että Googlen kaupoissa kaikkein eniten ladattu sovellus.