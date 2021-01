Viron hallituksen töyssyinen tie loppui keskiviikkoyönä, kun pääministeri Jüri Ratas ilmoitti eroavansa tehtävästään. HS kysyi tallinnalaisilta, miten he ottivat uutisen vastaan.

Tallinna

Jos Madle Saluveerilla ei olisi tipaton tammikuu menossa, kuohuviinipullo olisi auennut.

Niin iloiseksi hän tuli keskiviikkoaamuna, kun hän kuuli uutiset Viron keskustalaisen pääministerin Jüri Rataksen erosta.

Nopeasti kehittynyt poliittinen draama alkoi tiistaina, kun syyttäjänvirasto ja suojelupoliisi ilmoittivat epäilevänsä keskustapuoluetta sekä viittä ihmistä korruptiosta. Keskiviikkoyönä Ratas ilmoitti eroavansa pääministerin tehtävästä ja hajottavansa hallituksen.

”Kiitos Jüri Ratas, parempi myöhään kuin ei milloinkaan”, Saluveer toivottaa kansalaisen terveiset.

Yllättävää Saluveerin mukaan oli kuitenkin se, että juuri tämä oli se skandaali, jonka takia Ratas erosi. Oppositio on toivonut Rataksen kantavan vastuun hallituksestaan joka kerta, kun oikeistopopulistinen Ekre on aiheuttanut kohuja.

”Se kertoo myös paljon keskustapuolueen arvoista, ikään kuin rahan pistäminen taskuun olisi pahempi asia kuin se, että hänen [Rataksen] hallituksensa huippupoliitikot pilkkaavat ja nöyryyttävät puolta Viron kansasta”, Saluveer sanoo.

Tragikoominen, kuuluu hänen arvionsa Rataksen toisen hallituksen kaudesta.

”Oli varsin selvää, että Ratas ei ollut oikea pääministeri, vaan hän oli yksinkertaisesti se, joka käsitteli skandaaleja ja antoi jonkinlaisia lausuntoja kansalle. Hän oli kuin perhesovittelija.”

Vaikka monet Tallinnan kaduilla kohdatut kansalaiset kiittelivät sitä, että Ratas viimein erosi ja hajotti hallituksen, herätti se myös kysymyksiä.

”Mietityttää, mikä on todellinen syy Rataksen eron takana. Eihän Rataksella pitäisi olla mitään tekemistä korruptioskandaalin kanssa. En ole aivan varma, miksi hän läksi”, opiskelija Kerstin Kerner sanoo.

Viron entisen pääministerin Andres Tarandin mukaan aika näyttää, mitä Jüri Ratas oppi hallitustaipaleellaan.­

Vanhan kaupungin kadulla vastaan kävelee Viron entinen pääministeri, sosiaalidemokraattisessa puolueessa uransa tehnyt Andres Tarand. Hänenkin mielestään hallituksen oli aika hajota.

”Rataksen ero oli väistämätön. Tämä hallitus paloi loppuun”, Tarand sanoo.

Mitä Rataksen hallitus sai aikaan?

”Kovin vähän”, Tarand sanoo. ”Eivät he oikein tehneet mitään ihmisten hyväksi. Rataksen aika kului Ekren miesten tekosien anteeksipyytelyyn.”

Ilmastoasiantuntijana ja entisenä ympäristöministerinä Tarand antaa huonot pisteet myös Rataksen hallituksen ympäristöministereille, jotka tulivat Ekren riveistä.

Tulevaa on vaikea ennustaa, Tarand sanoo. Tärkeää olisi saada nopeasti uusi hallitus kokoon, mutta helposti se ei tule syntymään, Tarand arvioi.

Kova politikointi alkoikin pian aamun ensijärkytyksen jälkeen. Presidentti Kersti Kaljulaid ilmoitti samana päivänä pyytävänsä reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallasta ryhtymään hallitusneuvotteluihin.

Reformipuolue on Viron suosituin puolue noin 28 prosentin kannatuksella. Keskustapuolue on yhä toiseksi suosituin 21,6 prosentin kannatuksella. Sen kannatus on laskenut noin viisi prosenttiyksikköä viime kesästä.

Kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi on viime kuukausien aikana noussut uusi liberaalipuolue Eesti 200. Puolue ei ole vielä käynyt yksiäkään vaaleja läpi, joten se on toistaiseksi hallitusneuvottelujen ulkopuolella. Ekre on neljänneksi suosituin. Sen kannatus on pysynyt tasaisesti noin 15 prosentin tuntumassa.

Reformipuolue joutui oppositioon keväällä 2019, kun keskustapuolue, Ekre ja Isänmaa muodostivat hallituksen Kallaksen selän takana.

Kallas sanoi keskiviikkona olevansa avoin monille vaihtoehdoille, mutta Ekren kanssa työskentely vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä.

Tallinnan satamaan rakennettava Porto Francon liikekeskus on Viron hallituksen hajottaneen korruptioskandaalin keskiössä.­

Entisten koalitiokumppaneiden välit alkoivat rakoilla päivän mittaan. Keskustapuolueen puolesta neuvotteluja käy entinen opetusministeri Mailis Reps. Repsin mukaan keskustalaiset ovat tuskastuneita Ekren kanssa työskentelyyn.

Ekrestä vastattiin samalla mitalla, kun valtiovarainministeri Martin Helme latasi mielipiteensä keskustasta pöytään.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että keskustapuolueella ei ole erityistä maailmankatsomusta tai poliittista vakaumusta. Maailmankatsomus on rahaa ja valtaa, ja se tarkoittaa, että kaikki käy. Ei kuitenkaan perinteinen avioliitto. Liberaali vaisto oli vahvempi kuin vallanhimo”, Helme sanoo ERR:n mukaan.

Helme on vihjaillut, että syyttäjänviraston epäilyt ja hallituksen hajoaminen tapahtui juuri sopivasti ennen kuin parlamentin piti äänestää Ekrelle tärkeästä avioliittouudistuksesta, jossa avioliitto olisi määritelty perustuslaissa vain miehen ja naisen väliseksi instituutioksi.

Hallituksen hajoaminen siirsi avioliittouudistuksen toistaiseksi pois agendalta.

Monet tallinnalaiset pitivät avioliittouudistusta ajanhukkana. Hallitus olisi voinut keskittyä olennaisempiin asioihin, kuten koronakriisin ratkaisemiseen.

”Omasta mielestäni hallituksessa on keskitytty enemmän riitelyyn kuin valtion asioiden varsinaiseen hoitamiseen”, Anna Laur sanoo.

Opiskelijat Kerner ja Laur kritisoivat hallitusta koronatilanteen liian löysästä hoitamisesta. Hallitus asetti joulun jälkeen Tallinnaan tiukkoja rajoituksia, mutta niitä olisi Kernerin mielestä pitänyt asettaa jo paljon aiemmin syksyllä.

Ystävykset toivovat, että luvassa olisi tasaisempaa ja arvokkaampaa politikointia.

”Toivon, että poliitikot tajuaisivat kasvaa aikuisiksi ja ryhtyisivät ajattelemaan asioita valtion parhaaksi”, Kerner sanoo.

Anna Laur ja Kerstin Kerner toivovat, että poliitikot käyttäytyisivät arvonsa mukaisesti. Ekreläiset poliitikot eivät heidän mukaansa edusta virolaisia.­

Monilla on myös loppunut usko politiikkaan. Muutama ohikulkija sanoo, ettei heitä juuri kiinnosta, mitä Toompealla tapahtuu.

Fred Tammerand katseli maisemaa oluttölkki kädessä parlamentin lähellä olevalla näköalapaikalla. Hän sanoo, että kaikki puolueet ovat samanlaisia.

”Ei ole väliä, onko siellä Jüri Ratas vai Kaja Kallas”, sanoo.

”Tällainen se Viro on.”