WHO:n ryhmä päässee vihdoin tutkimaan viruksen alkuperää Wuhaniin.

Kiina kamppailee saadakseen aisoihin vakavimman koronavirusrypäksen pitkään aikaan. Ryväs on Pekingiä ympäröivässä Hebein maakunnassa, mutta ympäri Kiinaa asetetaan uusia rajoituksia ja suosituksia päivä päivältä.

Samaan aikaan myös koronaviruksen alkuperän tutkinnassa näytettäisiin etenevän: Kiina on vihdoinkin luvannut päästää Maailman terveysjärjestön WHO:n ryhmän Wuhaniin tänään torstaina.

Kiina oli aluksi kansainvälistä selvitystä vastaan, ja sittemminkin ryhmän pääsy Kiinaan on ollut hidasta. WHO on neuvotellut pääsystä yli vuoden Kiinan kanssa. Kiinan omat tutkijat ovat esittäneet teorioita, joiden mukaan virus olisi lähtöisin jostain muusta maasta.

Lue lisää: Kiina vihjailee nyt koronapandemian saaneen alkunsa ihan muualta kuin Kiinasta: ”Helpoin selitys on yleensä oikein”

Hebein maakunnassa Shijiazhuangin kaupungissa havaittiin koronavirusryväs vajaat kaksi viikkoa sitten. 11 miljoonaan asukkaan kaupungissa aloitettiin jättimäiset testaukset, eikä päivittäin löydettyjen tapausten määrä Hebeissä ole ainakaan vielä ottanut vähentyäkseen.

Keskiviikkona uusien tapausten lukema koko Kiinassa oli virallisten tietojen mukaan noin 120, kun pari päivää aiemmin niitä oli noin 50. Se on eniten sitten viime kesän. Suurin osa tapauksista oli Hebeissä, mutta myös pohjoisessa Heilongjiangin maakunnassa löytyi noin 40 tapausta. Kiina ei laske tähän lukuun oireettomia tapauksia.

Kiinan kokoisessa ja jättiväestöisessä maassa lukemat ovat esimerkiksi monen Euroopan valtion tartuntoihin verrattuna kovin pieniä, samoin verrattuna Kiinan viime talvena kokemaan epidemiaan.

Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin selvästi huolissaan uudesta tilanteesta. Uusia viruksen leviämistä estäviä toimia määrätään joka päivä lisää eri puolille Kiinaa.

Hebeissä Shijiazhuangin lisäksi myös Xingtain ja Langfangin kaupunkeihin on määrätty hyvin tiukkoja rajoituksia liikkumiselle. Asukkaita ei päästetä lähtemään kaupungista, heidän liikkumistaan rajoitetaan monin tavoin kaupunkien sisällä ja esimerkiksi koulut on suljettu. Asukkaita testataan kattavasti ja nopeasti.

Lähes kaikki maakunnat ja monet kaupungit kampanjoivat näkyvästi, jotta ihmiset eivät lähtisi kotikonnuilleen pian alkavan kiinalaisen uudenvuoden lomallaan. Silloin Kiinassa tehdään normaalisti yli 400 miljoonaa junamatkaa. Uusivuosi on kiinalaisille vuoden tärkein tapahtuma, jolloin kuuluu mennä sukulaisten luo.

Monin paikoin häät ja hautajaisjuhlallisuudet – Kiinassa usein jättimäiset tapahtumat – on nyt kielletty. Esimerkiksi Peking on lisännyt asukkaidensa vahdintaa ja kieltänyt isot tapahtumat. Heilongjiangin maakunta julisti juuri hätätilan.

Viranomaisten huoleen lienee ainakin neljä syytä.

Hebein tartunnat ovat ikävän lähellä pääkaupunkia Pekingiä. Viranomaiset myös pelkäävät perinteisen uudenvuoden liikenteen ja juhlallisuuksien levittävän virusta.

Viime kesän ja syksyn virusryväkset eri puolilla Kiinaa ovat olleet selvästi kaupunkimaisilla alueilla, ja viranomaisten toimet ja vahdinta ovat keskittyneet erityisesti urbaaniin ympäristöön. Shijiazhuangin kaupungin tartunnat pääsivät mahdollisesti leviämään kauemmin, koska valtaosa niistä on ollut kaupunkiin kuuluvalla maaseutumaisella alueella.

Toisin kuin Kiinan kesän ja syksyn paikallisissa tautipurskauksissa Hebein tautitapausten määrä on yhä nousussa pari viikkoa niiden havaitsemisen jälkeen.

Kiina sai koronaviruksen hyvin kuriin alkuvuoden Wuhanin-kriisin jälkeen. Kun HS haastatteli pekingiläisiä syksyllä, heidän elämänsä oli jo palannut normaaliksi.

Lue lisää: Pekingiläiset elävät nyt normaalia arkea: ”Kukaan ei puhu enää pandemiasta, ollaan unohdettu jo koko juttu”

Kiinassa on ollut paikallisia koronaviruspurskauksia viime kesänä ja syksynä, mutta nopealla alueiden eristyksellä ja jättimäisillä testauksella ne ovat nitistyneet nopeasti. Jo muutaman tapauksen havaitseminen on tavannut käynnistää todella ison hallinnollisen koneiston.