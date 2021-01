Sosiaalinen media

Twitterin johtaja: Trumpin poistaminen palvelusta on ”vaarallinen” ennakko­tapaus

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey myönsi, että Twitter on epäonnistunut terveen keskustelukulttuurin luomisessa.

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey puolusti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tilin poistamista palvelusta torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Samalla Dorsey kuitenkin sanoi, että Trumpin panna palvelusta asettaa ”vaarallisen” ennakkotapauksen ja todistaa, että Twitter on epäonnistunut terveen keskustelukulttuurin luomisessa.

Dorsey kertoi omista näkökannoistaan 13 viestin mittaisessa ketjussa Twitterissä.

”Tilin pannalla on todellisia ja merkittäviä seurauksia. Vaikka on olemassa selviä ja ilmeisiä poikkeuksia, minusta panna on viime kädessä meidän epäonnistumisemme terveen keskustelun edistämisessä”, Dorsey kirjoitti.

Twitterin lisäksi Trumpin tilit on poistettu useasta muusta sosiaalisen median palvelusta, muun muassa Facebookista ja sen alaisesta Instagramista sekä Snapchatista. Googlen omistama Youtubekin asetti Trumpin väliaikaiseen julkaisukieltoon.

Tilien poisto alkoi sen jälkeen, kun Trump oli kannustanut kannattajiaan marssimaan senaattiin 6. päivä tammikuuta. Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon väkivaltaisesti. Viisi ihmistä kuoli.

Trumpin Twitter-tilin poiston jälkeen Trump yritti kiertää pannaa julkaisemalla viestejä viralliselta Yhdysvaltain presidentin tililtä ja Trumpin vaalikampanjatililtä. Twitter poisti viestit nopeasti.

Dorseyn mukaan Twitter teki oikean päätöksen, kun se poisti Trumpin tilin. Päätös kuitenkin sirpaloi julkista keskustelua, Dorsey kirjoitti.

”Se asettaa ennakkotapauksen, joka on mielestäni vaarallinen: millainen valta yksilöllä tai yhtiöllä on osaan maailmanlaajuista julkista keskustelua.”

Dorseyn mukaan tuota valtaa on valvonut ja pitänyt kurissa se, että esimerkiksi Twitter on vain pieni osa suurempaa, ympäri internetiä käytävää julkista keskustelua.

”Tämä konsepti haastettiin viime viikolla, kun joukko perustavanlaatuisia internetin palveluntarjoajia päätti myös, etteivät he tarjoa palvelintilaa jollekin, jonka ovat havainneet vaaralliseksi. – – Tämä hetki saattaa vaatia tällaista dynamiikkaa, mutta pitkällä aikavälillä se on tuhoisaa avoimen internetin jalolle tarkoitukselle ja ideaaleille.”

Dorsey ei usko, että teknologiajätit olisivat koordinoineet päätöksiään. Pikemminkin yhtiöt tekivät omat päätelmänsä tai rohkaistuivat tekemään ne, kun näkivät muiden tekemät päätökset.