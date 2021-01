Viranomaisten mukaan väitteille ei ole todisteita. Asiasta uutisoineet yhdysvaltalaismediat huomauttavat, että nekään eivät ole voineet vahvistaa väitteitä todeksi. Viranomaisten mukaan kaikki johtolangat tutkitaan.

Tutkinta myöhään loppiaisiltana tapahtuneesta Yhdysvaltain kongressitalon valtauksesta on päässyt vasta vauhtiin, mutta demokraattipuolueen edustajat ovat viime päivinä lisänneet keskusteluun kierroksia herättelemällä kysymyksiä siitä, saivatko hyökkääjät apua sisäpiiristä.

Ainakin kaksi kongressin poliisia on pidätetty virastaan ja ainakin kymmenkunta on ollut tutkittavana mellakan aikaisen toimintansa vuoksi, mutta demokraattien katse on kohdistunut republikaanipuolueeseen.

Kongressirakennukseen kesken demokraatti Joe Bidenin presidentinvaalivoiton vahvistamisen tunkeutunut väkijoukko koostui ainakin voittopuolisesti republikaanipresidentti Donald Trumpin kannattajista. Demokraattien mukaan on mahdollista, että kongressin republikaaniedustajia olisi myötävaikuttanut rynnäkön onnistumiseen.

Asiasta uutisoineet sanomalehdet The Washington Post (WP) ja The New York Times (NYT) sekä uutiskanava CNN huomauttavat, että ne eivät ole voineet vahvistaa väitteitä todeksi. Kaikki jonkinlaista yhteistyötä epäilevät eivät ole nimenneet syytöstensä kohteita. WP:n haastattelemat viranomaislähteet kertoivat, ettei kongressiedustajien tai heidän avustajiensa osallisuudesta hyökkäykseen ole näyttöä. Myös kongressin poliisien osalta tutkinta on kesken.

Viranomaiset olivat kuitenkin tietoisia siitä, että väitteitä hyökkääjien avustamisesta on esitetty. Heidän mukaansa kaikki mahdollisuudet ja johtolangat tutkitaan.

Kongressitaloon tunkeutujat levittivät muun muassa Donald Trumpia tukevan banderollin talon edustalle.­

Kongressin demokraattiedustajat ovat pohjanneet syytöksensä muun muassa sosiaalisessa mediassa näkemiinsä twiitteihin ja videoihin. Näiden lisäksi he ovat raportoineet kongressin turvallisuusviranomaisille ”epäilyttävästä käytöksestä” hyökkäystä edeltäneenä päivänä, tiistaina 5. tammikuuta.

Näille keskiviikkona lähettämässään kirjeessä demokraatit kertoivat nähneensä kongressirakennuksessa tuolloin ”erittäin paljon” talon ulkopuolisia ryhmiä.

Suuri vierailijamäärä oli epätavallinen siksi, että pääsyä kongressin tiloihin on rajoitettu maaliskuusta lähtien koronaviruspandemian vuoksi. Turistit saavat tulla rakennukseen vain edustajan saattamana.

Edustaja Mikie Sherrill puhumassa Kongressitalon edustalla Washingtonissa keväällä 2019.­

Demokraattien mukaan osa vierailijoista ”näytti olevan kytköksissä” mielenosoitukseen, johon kerääntyi loppiaisena tuhansia Trumpin tukijoita, The Washington Post kertoo. New Jerseyn edustaja Mikie Sherrill väitti tiistaina todistaneensa, että republikaaniedustajat olivat esitelleet ihmisille paikkoja tutustumiskierroksilla, joita hän kutsui tiedusteluksi seuraavaa päivää varten.

Tutustumiskierroksista ”mellakkaan osallistuneille” kertoi myös edustaja Debbie Wasserman Schultz. Hän kuitenkin lisäsi, ettei tiedä, olivatko kaikki tietoisia loppiaisillan suunnitelmista.

Demokraattien mielestä asiaa on syytä tutkia. He ovat pyytäneet turvallisuusviranomaisilta, että kaikki rakennuksen videotallenteet, lokikirjat ja kasvontunnistustiedot käytäisiin läpi siltä varalta, että niistä löytyisi yhtäläisyyksiä kongressihyökkääjiin. NYT:n mukaan kirjettä oli laatimassa yli 30 edustajaa. Toimintaa organisoinut Sherrill ei vastannut WP:n haastattelupyyntöön.

Oman lusikkansa soppaan on laittanut oikeistolainen salaliittoteoreetikko Ali Alexander, joka on ollut johtamassa Stop the Steal (Pysäyttäkää varkaus) -nimistä protestiliikehdintää. Sen kannattajat ovat olleet mukana lietsomassa perättömiä väitteitä, joiden mukaan presidentti Trumpin häviöön johtaneet Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat vilpilliset.

Alexander väitti joulukuussa Periscopessa pitämissään livelähetyksissä, että hän olisi suunnitellut kongressin valtausta edeltäneen mielenosoituksen yhdessä republikaaniedustajien Paul Gosarin, Andy Biggsin ja Mo Brooksin kanssa.

Ali Alexander (keskellä) osallistui presidentti Donald Trumpin järjestämään somevaikuttajien tapahtumaan Valkoisessa talossa kesällä 2019.­

Brooks oli yksi tukimielenosoituksen esiintyjistä. Tilaisuudessa puhui myös presidentti Trump.

Puheenvuorossaan Brooks kehotti yleisöä ”ottamaan nimiä ylös ja laittamaan ranttaliksi (to kick ass)”, CNN kertoo. Brooks on itse selventänyt, että kommentillaan hän kannusti ihmisiä vaaliuurnille vuosina 2022 ja 2024.

Andy Biggsin tiedottajan mukaan edustaja ei ole koskaan tavannutkaan Alexanderia. The Washington Post ei tavoittanut Gosaria tai Ali Alexanderia haastattelua varten.