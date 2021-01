Donald Trumpin virkasyyte ei saanut mainintaa Bidenin pitämässä puheessa.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden ehdottaa 1,9 biljoonan dollarin suuruista talouden elvytyksen ja koronaviruksen vastaisen kamppailun tukipakettia. Asiasta kertoivat Bidenin vallanvaihtotiimin virkamiehet yhdysvaltalaismedialle. Myöhemmin Biden itse esitteli suunnitelmansa puheessa aamuyöstä Suomen aikaa.

”Lähes 400 000 amerikkalaista on kohdannut julman kohtalon, ja lukemattomat perheet ja ystävät ovat heidän poismenonsa jäljiltä täynnä surua, syyllisyyttä, vihaa ja turhautumista. Miljoonat amerikkalaiset ovat ilman omaa syytään menettäneet työpaikan tuoman kunnioituksen ja omanarvontunnon”, Biden avasi puheensa.

Biden vakuutteli, että elpymiseen nyt sijoitettavat suuret summat maksaisivat itsensä ennen pitkää takaisin.

”Sijoitukset työpaikkoihin ja rotujen tasa-arvoon ehkäisevät pitkäaikaista taloudellista vahinkoa.”

Bidenin puhe oli elvytysohjelman esittely, jossa väistyvä presidentti Donald Trump tai tämän saama virkasyyte eivät saaneet mainintaa. Biden ei vastannut toimittajien kysymyksiin puheen päätteeksi.

Politiikan lehti Hillin mukaan Bidenin esityksessä on jyvitetty 415 miljardia dollaria koronaviruksen vastaisiin toimiin ja jopa biljoona dollaria suoraan tukeen kansalaisille ja perheille. Yrityksiä tuettaisiin 440 miljardilla dollarilla.

Suunnitelmaan kuuluu muun muassa liittovaltion minimituntipalkan nostaminen 15 dollariin. Se on nykyisellään 7,25 dollaria, eli Bidenin uudistus yli tuplaisi sen. Minimipalkkaa ei ole nostettu sitten vuoden 2009, kertoo uutiskanava CNBC.

Lisäksi kansalaisille lähetettävä koronatukiraha nostettaisiin 2 000 dollariin. Biden aikoo myös esittää erillisen koronaelvytyspaketin, joka kannustaa yrityksiä palkkaamaan työvoimaa.

Biden aikoo esittää osana koronaelvytyspakettiaan 350 miljardin tukea osavaltioille ja paikallishallinnoille. Sama tukiesitys kaatui viime vuonna republikaanien vastustukseen.

”Olemme kilpajuoksussa aikaa vastaan. Ilman uutta tukea hallitukselta talouden ja terveydenhuollon kriisit voivat pahentua lähikuukausina”, Bidenin tiimin asiakirjassa kerrotaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Demokraattien hallitsema edustajainhuone äänesti jo aiemmin 2 000 dollarin kansalaistuen puolesta, mutta senaatin republikaanien enemmistöjohtaja Mitch McConnell ei tuonut esitystä äänestykseen senaatissa.

Bidenin kaudella demokraatit pitävät hallussaan kongressin molempia kamareita, joten esityksellä on paremmat mahdollisuudet päästä läpi. Demokraattien kontrolli senaatista on kuitenkin hutera, sillä puolueella on vain 50 istuinta sadasta.

Senaatin sääntöjen mukaan tasan menevissä äänestyksissä varapresidentti Kamala Harrisilla on ratkaiseva ääni. Bidenin on siis saatava joka ainoa puolueensa senaattori tuekseen tai houkuteltava republikaaneja puolelleen.

Ennakolta pidetäänkin todennäköisenä, että Bidenin suunnitelman hintalappu pienenee kongressin käsittelyssä ennen sen hyväksymistä.