Veronmaksajien laskuun vuokrattiin naapurista kokonainen asunto agenttien käymäläjärjestelyjä varten, kertoo The Washington Post.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tytär Ivanka Trump ja tämän aviomies Jared Kushner ovat kieltäneet heitä suojelevia salaisen palvelun agentteja käyttämästä yhtäkään pariskunnan kodin puolesta tusinasta vessasta.

Käymäläjärjestelyistä kertoo sanomalehti The Washington Post.

Agenteille on jouduttu vuokraamaan läheistä asuntoa sen wc-tilojen vuoksi, mistä on kertynyt veronmaksajille yli 100 000 dollarin lasku. Naapurirakennuksessa olevaa asuntoa on vuokrattu 3 000 dollarin eli vajaan 2 500 euron kuukausihinnalla vuodesta 2017 lähtien.

Ennen asunnon vuokraamista Trumpia ja Kushneria suojaavat agentit käyttivät muun muassa lähellä asuvien edellisen presidentin Barack Obaman sekä nykyisen varapresidentin Mike Pencen perheiden vessoja.

Valkoisen talon edustaja on kiistänyt wc-väitteet.