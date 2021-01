Viime vuoden huhtikuusta lähtien Yhdysvaltain lakia valvovat viranomaiset ovat käyttäneet voimakeinoja 511:ssä vasemmiston mielenosoituksessa ja 33:ssa oikeiston mielenosoituksessa, kertoo brittilehti The Guardian.

Poliisit ottivat kiinni Black Lives Matter -mielenosoituksen osallistujaa New Yorkissa heinäkuussa 2020.­

Yhdysvaltain poliisi vastaa vasemmiston mielenosoituksiin voimakeinoilla lähes kolme kertaa niin todennäköisesti kuin silloin, jos kyseessä on oikeiston mielenosoitus.

Näin kertoo brittilehti The Guardian, joka on käyttänyt artikkelinsa pohjana poliittista väkivaltaa maailmalla seuraavan US Crisis Monitorin tällä viikolla julkaisemaa dataa. Tietokannan ovat luoneet Princetonin yliopiston ja Armed Conflict Location & Event Data Projectin (ACLED) tutkijat.

Käytännössä voimakeinojen käyttö on näkynyt esimerkiksi niin, että mustien oikeuksia ajavan Black Lives Matter -liikkeen mielenosoittajat ovat saaneet tuntea nahoissaan kyynelkaasua, paprikasumutetta, pampun iskuja ja kumiluoteja paljon oikeistoa tai republikaanipresidentti Donald Trumpin kannattajia useammin.

Lehti sisällytti vertailuun kymmenen viime kuukautta, jonka aikana mielenosoituksia on ehditty järjestää yli 13 000.

Lukuina sama selvitys näyttää tältä:

Viime vuoden huhtikuusta lähtien voimakeinoja käytettiin 511:ssä vasemmiston mielenosoituksessa ja 33:ssa oikeiston mielenosoituksessa. Vasemmistoprotesteista tämä tarkoittaa The Guardianin laskelmien mukaan noin 4,7:ää prosenttia, kun oikeiston mielenilmauksista voimakeinoihin johti noin 1,4 prosenttia.

Ero kasvoi, kun lehti tarkasteli rauhanomaisia, esimerkiksi vandalismista ja ryöstelystä vapaita protesteja. Niissä poliisiviranomaiset käyttivät voimakeinoja vasemmiston mielenosoittajiin noin 3,5 kertaa niin todennäköisesti kuin oikeiston mielenosoittajiin.

The Guardianille saman tulkinnan teki ACLED:n tutkimusjohtaja Roudabeh Kishi. Kyse ei ole yksin siitä, että vasemmiston mielenosoittajat käyttäytyisivät itse väkivaltaisemmin, hän sanoi.

Poliisit yrittivät hillitä Washingtonissa kongressirakennusten alueelle vyöryvää väkijoukkoa 6. tammikuuta.­

US Crisis monitor -tietokannassa vasemmistolaisiksi määritellään Black Lives Matter -protestien lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin tukimielenosoitukset ja fasisminvastaiset mielenosoitukset. Oikeistolaisiksi se luokitteli Trumpin kannattajien mielenosoitukset, poliisia tukevat Blue Lives Matter -mielenosoitukset sekä esimerkiksi Qanon-salaliittoteoriaan liittyvät protestit.

ACLED:n datan mukaan oikeiston mielenosoituksista, joita oli yhteensä 2 295, rauhalliseksi luokiteltiin 96 prosenttia. Vasemmiston mielenosoituksista, joita oli tarkastelujaksolla 10 863, rauhallisia oli 94 prosenttia.

Vasemmiston mielenosoitusten kulkuun puututtiin yhdeksässä prosentissa tapauksista ja oikeiston mielenosoituksissa neljässä prosentissa. Tällä The Guardian tarkoitti esimerkiksi osallistujien pidätyksiä.

Viime kesänä Yhdysvallat leimahti kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti liekkeihin, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin käsissä pidätystilanteessa. Rakenteellista rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset levisivät Yhdysvalloista ympäri maailmaa.

Syksyllä yhdysvaltalaisia kuohuttivat marraskuussa järjestetyt presidentinvaalit, joita väistyvä presidentti Trump väitti perättömästi vilpillisiksi.