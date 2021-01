Oppositiojohtaja Bobi Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi, kertoi hänen puolueensa vaalivirkailijoita hakatun ja ajetun pois työpisteiltään. Winen mukaan vaaliuurnia oli lisäksi avattu ja täytetty uudelleen.

Ugandaa kymmeniä vuosia hallinneen Yoweri Musevenin torstaisissa presidentinvaaleissa haastanut Bobi Wine väitti perjantaina olevansa vaalien voittaja. Tämä on ristiriidassa alustavien vaalitulosten kanssa, joiden mukaan kuudetta kauttaan tavoitteleva Museveni, 76, olisi tuntuvassa johdossa.

Oppositiojohtaja Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi, kertoi perjantaina hänen puolueensa vaalivirkailijoita hakatun ja ajetun pois työpisteiltään maan pohjois- ja länsiosissa. Winen mukaan vaaliuurnia oli lisäksi avattu ja täytetty uudelleen.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

People Power, Our Power -puoluetta edustava Wine, 38, syytteli vastapuoltaan myös siitä, että osalle äänestäjistä olisi annettu vain parlamenttivaaleihin tarkoitettuja äänestyslipukkeita.

Presidentinvaalit pidettiin torstaina parlamenttivaalien rinnalla.

Ugandalainen reggaetähti, nykyinen poliitikko Bobi Wine tervehti äänestämisen jälkeen kannattajiaan Kampalassa torstaina.­

Winen mielestä alustavat tulokset ovat ”täyttä huijausta”. Niitä oli saatu alle kolmasosasta äänestyspisteitä. Tulosten mukaan Musevenin kannatus oli tuossa kohdin 63,9 prosentissa ja Winen 28:ssa.

”Olen hyvin luottavainen siihen, että olemme päihittäneet diktaattorin ylivoimaisesti”, Wine sanoi toimittajille. ”Mitä ikinä [vaalien tuloksesta] julistetaankaan, se on täyttä huijausta.”

Lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan lauantaina.

Ugandan istuva presidentti Yoweri Museveni näytti musteeseen tahriutunutta peukaloaan sen jälkeen, kun oli jättänyt äänestyslipukkeensa torstain vaaleissa. Kuva on otettu Kiruhurassa.­

Istuva presidentti Yoweri Museveni on johtanut Itä-Afrikassa sijaitsevaa Ugandaa vuodesta 1986. Hän nousi asemaansa sotilasvallankaappauksen jälkeen ja on sittemmin varmistanut valtansa jatkumisen muun muassa perustuslakia rukkaamalla.

Musevenilla on ansionsa: häntä on kiitelty esimerkiksi hiv-epidemian selättämisestä ja talouskasvusta. Autoritaarinen hallinto on silti ollut väkivaltainen haastajiaan kohtaan. Oppositiohahmoja on pahoinpidelty ja passitettu vankilaan vaalien aikana.

Maanantaina sotilaat hyökkäsivät Bobi Winen kotiin, kun hän oli antamassa haastattelua kenialaiselle radiokanavalle.

”Näen, kuinka sotilaat hakkaavat turvamiestäni”, Wine sanoi ennen kuin sulki puhelimen. Poliisi on tappanut kaduilla mellakoineita ja mieltään osoittaneita opposition kannattajia.

Tiistaina ugandalaisten pääsy monille sosiaalisen median alustoille estettiin. Perjantaina internet oli alhaalla yhä. Wine lupaili toimittavansa todisteita esittämistään vaalivilppisyytöksistä sitten, kun internetiin taas pääsee.

Ugandalaiset turvallisuusviranomaiset tutkivat ajoneuvoja oppositiojohtaja Bobi Winen kodin edustalla Kampalan Mageressa perjantaina.­