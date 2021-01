Venäläisten suosimalla New Yorkin Brooklynin Brighton Beachilla Trump voitti syksyn presidentinvaaleissa vastaehdokkaansa Joe Bidenin, vaikka koko Brooklynissä Biden sai 77 prosenttia äänistä, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen.

New Yorkin Brooklynissä sijaitsevalla Brighton Beachilla monien liikkeiden kyltit ovat venäjäksi.­

Heti Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen jälkeen huomattiin, että joukossa oli useita venäjänkielisiä.

Jussi Niemeläinen­

Huomio ei vaatinut mitään salapoliisityötä. Useilla ryntäyksestä kuvatuilla videoilla kuului venäjänkielistä puhetta. Myöhemmin julki tuli vielä yhden pidätetyn vaatimus venäjän tulkista.

Kaikki tämä herätti tietenkin huomiota. Muistihan moni Venäjän yritykset sekaantua Yhdysvaltain vaaleihin. Useissa ensimmäisissä analyyseissä kongressitalon kaaoksen arveltiin myös ilahduttavan ja hyödyttävän Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Lisäksi kongressista huomattiin pian kadonneen tietokoneita, ja valtaajien epäiltiin muutenkin päässeen käsiksi salaiseen tietoon.

Vaikka paljon on vielä epäselvää, jotain voi jo sanoa.

Yhdysvalloissa on arveltu, että ulkomaisia tiedusteluelimiä oli mukana väkijoukossa. Mitä todennäköisimmin olivatkin. Esimerkiksi Venäjän ja Kiinan tiedustelut olisivat mokanneet pahasti, elleivät olisi käyttäneet hyväkseen tällaista tilaisuutta päästä käsiksi tietoihin.

Tämä porukka ei tosin pidä yleensä melua, ellei nimenomaisena tarkoituksena ole lähettää viestiä. Mieluummin käytetään edustajia, joita ei voi yhdistää tiedusteluelimiin millään tavoin.

Niinpä ainakaan kaikilla, jotka puhuivat venäjää kongressitalolla, ei todennäköisesti ole kytkyä Venäjän viranomaisiin. Presidentti Donald Trumpilla on nimittäin jo pitkään ollut vankka suosio Yhdysvaltain venäjänkielisten parissa.

Hiukan kankean venäjänkielinen-termin käytölle on kaksi syytä.

Kyse ei ole vain venäläisistä, vaan muualtakin entisestä Neuvostoliitosta saapuneista. Lisäksi puhe on pääosin ihmisistä, jotka tulivat Yhdysvaltoihin joko 1970- ja 1980-luvulla Neuvostoliitosta tai sen sorruttua 1990-luvulla, sekä heidän lapsistaan.

Moni heistä on säilyttänyt venäjän kielen, toisin kuin aiemmissa muuttoaalloissa Venäjältä saapuneet. Osa ei välttämättä edes puhu kovin hyvin englantia. Esimerkiksi Pikku-Odessaksi kutsutussa Brighton Beachin kaupunginosassa New Yorkin Brooklynissa ei tarvitsekaan.

Juuri Brighton Beachilla Trump on suosittu. Republikaanien esivaaleissa keväällä 2016 hän keräsi siellä 84 prosenttia äänistä. Viime syksyn presidentinvaaleissakin hän voitti siellä vastaehdokkaansa Joe Bidenin, vaikka koko Brooklynissa Biden sai 77 prosenttia äänistä.

Erilaisissa selvityksissä on huomattu, etä Trumpia kannattaa niin Putinia vastustavia kuin häntä puolustavia venäjänkielisiä.

Isona selityksenä on pidetty sitä, että pääosa ryhmästä tukee muutenkin republikaaneja, koska kannattaa näiden arvoina pidettyjä henkilökohtaista ja taloudellista vapautta. Moni on lisäksi ainakin kulttuurisesti konservatiivinen.

Republikaanit – ja osa demokraateista – ovat saaneet myös läpi viestin, että demokraatit ovat suunnilleen sosialisteja. Tälle joukolle se on vahva argumentti, sillä heillä on mielestään jo ihan riittävät kokemukset sosialisteista.

Moni on kuitenkin pitänyt nimenomaan Trumpin puheista ja linjauksista tai esimerkiksi arvostanut hänen uraansa. Osa analyytikoista on suorastaan arvellut, että Trumpin puheet uppoavat erityisen hyvin monien Neuvostoliitossa kasvaneiden mustavalkoiseen maailmankuvaan.

Se on toki karkea yleistys ja ainakin osaa kohtaan epäreilu. Yhdysvaltain venäjänkieliset eivät tietenkään ole täysin yhtenäinen blokki, vaan joukossa on myös tiukkoja Trumpin vastustajia. Äänestyspäätökselle on usein monia syitä.

Emme ehkä koskaan tiedä, kuinka moni kongressirakennukseen tunkeutuneista oli venäjänkielinen tai venäläinen. Heitä ei välttämättä ollut kovin isoa joukkoa, mutta heistä on tullut jo osa valtauksen tarinaa.

Kuten on tullut myös ajatuksesta, että Putin iloitsi rynnäköstä. Voi olla, koska siitä on toki monin tavoin hänelle hyötyä. Silti kuvavirta todennäköisesti myös ainakin vähän kylmäsi häntä.