Brasilialaisen osavaltion terveydenhuolto on kriisissä: happi ei riitä, tehohoito on täynnä ja potilaita joudutaan kuljettamaan muualle

Amazonasin hallitus julkisti torstaina hätätoimenpiteitä, kuten ulkonaliikkumiskiellon ja ilmasillat potilaiden kuljettamiseksi toisaalle. Osavaltio on saanut lisähappea muulta Brasilialta ja Venezuelalta.

Brasilian maantieteellisesti suurimman osavaltion, Amazonasin, terveydenhuolto on joutunut kriisiin lisääntyneiden koronavirustartuntojen vuoksi, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja uutiskanava CNN.

Osavaltion sairaaloissa happivarastot ovat loppumassa, tehohoidon potilaita on jouduttu siirtämään toisaalle ja moni joutuu odottamaan hoitoa.

Brasilian ilmavoimat kuljettivat perjantaina noin 9 300 kiloa nestemäistä happea São Paulosta Manaukseen. Ilmavoimien on määrä kuljettaa pian lisää. Myös Venezuela on luvannut lähettää maahan happivarantoja.

Brasilia on kuljettanut Amazonasin osavaltion pääkaupunkiin lisähappea, koska se on vähissä osavaltion sairaaloissa. Happea siirrettiin Manauksen lentokentällä lentokoneesta rekkoihin.­

Brasilia on Reutersin mukaan myös pyytänyt Yhdysvaltoja lähettämään osavaltion pääkaupunkiin Manaukseen armeijan kuljetuslentokoneilla lisähappea. Hapen tarve on viimeisen runsaan kahden viikon aikana viisinkertaistunut.

Brasilian terveysministeri Eduardo Pazuello kuvaili torstaisessa Facebook-livelähetyksessä terveydenhuollon Manauksessa ”romahtavan”.

”Kyllä, Manauksen terveydenhuolto romahtaa. Jono sairaalavuoteisiin on kasvanut paljon, ja tällä hetkellä jonossa on noin 480 ihmistä. Totuus on, että happivarastoja on vähemmän – – en tarkoita katkosta vaan vähäisempiä happivarastoja”, hän kertoi CNN:n mukaan.

Maan presidentti Jair Bolsonaro, joka on pitkin pandemiaa vähätellyt koronaviruksen vaaroja ja rajoitusten tarvetta, kommentoi, että hallitus on jo tehnyt voitavansa Manauksen eteen.

”Ongelma siellä on kamala. Olemme nyt tehneet osamme”, hän sanoi kannattajilleen.

Ongelmia saattaa lisätä Brasiliassa levinnyt koronaviruksen uusi muunnos. Sitä, onko muunnos aiempia versioita tartuttavampi, ei tosin Reutersin mukaan ole vielä tutkittu tarpeeksi.

Amerikan terveysjärjestö PAHO:n apulaisjohtaja Jarbas Barbosa ei ole valmis syyttämään uutta muunnosta tartuntamäärien kasvusta.

”Sitä tapahtuu myös monissa erilaisissa kaupungeissa ja osavaltioissa, ehkä lomien, kesän, matkustamisen ja ulkona olemisen ja turvavälien pitämisen höllentymisen vuoksi”, Barbosa pohti.

Uuden muunnoksen vuoksi Britannia kielsi matkustuksen maahan Brasiliasta ja muista Etelä-Amerikan valtioista sekä Portugalista.

Potilasta kuljetetaan 28 de Agoston sairaalaan Manaukseen.­

Amazonasin hallitus julkisti torstaina hätätoimenpiteitä, kuten yöllisen ulkonaliikkumiskiellon, massakuljetuskiellon ja ilmasillat potilaiden kuljettamiseksi muihin osavaltioihin.

Runsaat 230 potilasta on jo kuljetettu ilmasiltojen kautta muihin osavaltioihin,Amazonasin hallitus kertoi torstaina Twitterissä.

Brasiliassa on todettu yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan maailman kolmanneksi eniten tartuntatapauksia ja toiseksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Tartuntoja on todettu runsaat 8,3 miljoonaa, kuolemia yli 207 000.

Brasilian on tarkoitus aloittaa rokotusohjelmansa ensi viikolla, alustavasti keskiviikkona. Suunnitelmaan kuuluvat tällä hetkellä Astra Zenecan ja Sinovacin rokotteet. Maan sääntelyviranomaiset käsittelevät lupia sunnuntaina.

Maassa on jo kuusi miljoonaa annosta Sinovacin rokotetta, ja Astra Zenecan rokotetta on määrä saada ainakin kaksi miljoonaa annosta, Reuters kertoo.

Kansan rokottaminen vie korkeintaan 16 kuukautta, Brasilian terveysministeri Elcio Franco lupaili tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.