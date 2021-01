Aiemmin tällä viikolla bangladeshilaismies vältti Ranskassa karkotuksen perustelemalla oikeudessa jäämistään ilmansaasteilla.

Intian New Delhissä ilmanlaatu on varsin heikko. Maailman 15:stä saastuneimmasta kaupungista 13 sijaitsee Intiassa. Tämä kuva on otettu perjantaina 15. tammikuuta.­

Ilmansaasteet ja ympäristön heikkeneminen johtavat suuriin muuttoaaltoihin tulevaisuudessa, tutkijat varoittavat brittilehti The Guardianissa.

Ympäristötapauksiin erikoistuneen asianajajan Sailesh Mehtan mukaan muuttoliikkeen ja ympäristön tilan heikentymisen välillä on selvä yhteys.

”Kun ilmaston lämpeneminen tekee osasta planeetastamme asuinkelvotonta, suurista muuttoaalloista tulee normaaleja. Ilman ja veden saasteet eivät kunnioita valtioiden rajoja”, Mehta sanoi lehdelle.

”Voimme pysäyttää humanitaarisen ja poliittisen kriisin, mutta johtajiemme täytyy toimia nyt.”

Aiemmin tällä viikolla bangladeshilaismies vältti Ranskassa karkotuksen perustelemalla oikeudessa jäämistään ilmansaasteilla kotimaassaan.

Astmaa sairastavan 40-vuotiaan miehen terveys olisi voinut heiketä merkittävästi, tai hän olisi voinut jopa kuolla. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen oikeuden karkotustapausta koskeva päätös, jossa ympäristö oli ratkaiseva tekijä.

Mehtan mukaan ongelma ei koske vain Bangladeshia ja kehitysmaita. Ilmansaasteilla on hänen mukaansa vaikutusta noin 200 000 kuolemantapaukseen Britanniassa.

Ihmisoikeuksiin ja ympäristöön erikoistunut esittelijä David Boyd Yhdistyneistä kansakunnista (YK) on samaa mieltä saasteiden haitallisuudesta.

”On ymmärrettävää, jos ihmisiä houkuttaa muuttaa toisaalle puhtaan ilman perässä edistääkseen terveyttään. Ilmansaasteet ovat kansainvälinen terveyskatastrofi, joka ei saa ansaitsemaansa huomiota, koska suurin osa kuolleista on köyhiä tai muuten haavoittuvia”, Boyd kommentoi The Guardianille.

Yalen ja Columbian yliopistojen ympäristöindeksissä (EPI) Bangladesh on sijalla 179. Sen nykyinen pistemäärä on 29,56 sadasta pisteestä, ja maan ilmanlaatu on maavertailussa vasta sijalla 166. Ranska on saanut indeksissä 80 pistettä ja Suomi 78,9 pistettä. Kiinan tämänhetkinen pistemäärä on 37,3.

Bangladesh ei siis ole näillä mittareilla ympäristönsä puolesta ihmisen terveydelle otollisin paikka.

Ilmasto- ja muuttoliikeliiton koordinaattori Alex Randallin mukaan turvallisia ja laillisia reittejä bangladeshilaismiehen tapauksen kaltaiseen muuttoliikkeeseen on mahdollistettava.

”Tällaiset tapaukset, joissa ilmanlaadusta tai muista saasteista tulee syy estää karkotus, ovat tietysti tärkeitä askeleita eteenpäin”, Randall sanoi.

”Nämä tapaukset eivät kuitenkaan yleensä päädy ennakkotapauksiksi, jolloin ilmastonmuutoksen vuoksi rajojen yli muuttavat ihmiset pysyvät lain kannalta harmaalla alueella.”

Maailmanlaajuisesti ilmansaasteet aiheuttavat laskentatavasta riippuen 4–9 miljoonan ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Jopa 90 prosenttia maailman väestöstä asuu paikoissa, joissa ilmansaasteiden määrä ylittää Maailman terveysjärjestö WHO:n suositukset.

Euroopassa saasteet tappavat yli 400 000 ihmistä vuodessa, ja Suomessakin noin 2 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti ilmansaasteisiin joka vuosi. Hengitysteihin kulkeutuessaan ilman pienhiukkaset aiheuttavat ja pahentavat sydän- ja verisuonisairauksia, hengityssairauksia ja syöpää.

Pahimmillaan elinikä lyhenee yli kymmenellä vuodella.