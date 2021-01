Armin Laschet aloitti ottamalla kantaa äärioikeistoa vastaan ja Merkelin kauden jatkuvuuden puolesta.

Berliini

Saksan suurin puolue CDU eli kristillisdemokraattinen unioni valitsee tänään digitaalisessa puoluekokouksessa uuden puheenjohtajan. Tilanne on äärimmäisen jännittävä kolmen ehdokkaan kesken.

Ehdolla ovat Armin Laschet, 59, Friedrich Merz, 65 ja Norbert Röttgen, 55.

Valinnassa on paljon pelissä, sillä Saksa valitsee nyt uutta johtajaa liittokansleri Angela Merkelin, 66, tilalle, jolla tulee syksyllä 16 vuotta täyteen Saksan johdossa. Merkel on kansainvälisen politiikan merkittävimpiin nimiin usein rankattu johtaja, jolle Euroopassa ei ole tällä hetkellä vertaista.

Armin Laschet puhui ehdokkaista kokousväelle ensimmäisenä. CDU:n 1 001 puoluekokousedustajaa seuraavat ehdokkaiden puheita etäyhteyden päässä.

Hän aloitti puhumalla siitä, miten tärkeää olisi voida nähdä silmästä silmään, mutta siirtyi nopeasti puhumaan Yhdysvalloista, entisestä demokratian mallimaasta ja isästään, joka opetti hänelle, että ihmisen ulkonäöllä tai taustalla ei ole väliä.

Hän varoitti Yhdysvaltain suunnasta.

”Monet uskovat, että näin ei voisi tapahtua täällä”, Laschet sanoi ja muistutti samalla mielenosoituksen riistäytymisestä Saksan valtiopäivätalon portailla viime kesänä sekä äärioikeistolaisen murhaamaksi kesällä 2019 joutumasta paikallispoliitikko Walter Lübckestä.

”Me emme anna oikeistoterroristien hajottaa maatamme”, Laschet sanoi. Polarisoimaan pystyy hänen mukaansa kuka tahansa.

Yhteiskunnan koossa pysymiseksi on onnistuttava integroimaan erilaisia ihmisiä, tekemään kompromisseja ja tekemään ratkaisuja, Laschet sanoi.

Kun Merkelistä tuli liittokansleri, Saksa kärsi kovasta työttömyydestä, Laschet sanoi. Hän muistutti, miten Merkelin kaudella Saksa on noussut taloudellisesti.

”Tarvitsemme menestyksen jatkuvuutta”, Laschet paalutti.

Laschetin puhe oli selvää asemointia Merkelin Saksan puolesta, ja Merzin edustamaa oikealle kääntyvää vaihtoehtoa vastaan. Laschetin mukaan CDU menestyy vain, kun se pysyy keskellä.

Saksassa Merkel on erittäin pidetty, ja hänen puolueensa kannatus on peräti 35 prosenttia. Merkelistä luopuminen on monille vaikea ajatus, mutta osa kansasta toivoo uutta käännettä politiikkaan. Arvostelijoiden mielestä Merkelin linja on liikaa vasemmalle kallellaan.

Lue lisää: Saksan suurin puolue äänestää tänään puheenjohtajasta – Maahanmuuttopolitiikkaan pettyneet panevat toivonsa Friedrich Merziin

Merkel toimii liittokanslerina ensi syksynä syyskuun liittopäivävaalien kautta tapahtuvaan vallanvaihtoon asti. CDU:n puheenjohtajana toimii nyt Annegret Kramp-Karrenbauer, joka ilmoitti jo noin vuosi sitten jättävänsä tehtävänsä.

Paul Ziemiak­

Liittokansleriehdokkaan CDU valitsee baijerilaisen sisarpuolueensa CSU:n kanssa, ja CSU:n johtaja ja Baijerin pääministeri Markus Söder on ennakkosuosikin asemassa liittokansleriehdokkaaksi.

Lue lisää: Onko tässä Euroopan seuraava johtaja? Kansansuosikki Merkelin korvaajaksi panttaa kantaansa

Puoluekokoukselle lähettämässään tervehdyksessä Merkel sanoi toivovansa, että puolue valitsee ”tiimin”, joka ottaa puolueen ylpeänä haltuunsa.

Merkelin linjaa lähellä oleva Armin Laschet pyrkii tehtävään ”tiiminä” terveysministeri Jens Spahnin tuella, minkä on uumoiltu saattavan tarkoittaa myös sitä, että Spahn pyrkii liittokansleriksi. Suoraa äänestyssuositusta Merkel ei kuitenkaan antanut.

Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet on lähimpänä Angela Merkelin linjaa.­

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen korostaa digitaalisuutta ja ulkopolitiikan osaamistaan.­