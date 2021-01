Trumpille valmistellaan tilaisuutta, jossa on punainen matto, sotilassoittokunta, kunniakaartin laukaukset. Bidenin juhlat ovat kutistuneet koronaepidemian ja Trumpin kannattajien väkivallan vuoksi.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump aikoo jättää pääkaupungin Washingtonin ensi keskiviikkoaamuna hyvissä ajoin ennen kuin hänen seuraajansa Joe Biden vannoo virkavalan kongressitalon edessä, amerikkalaisviestimet kertovat.

Trumpista tulee näin ensimmäinen presidentti 152 vuoteen, joka ei osallistu seuraajansa virkaanastujaisiin. Vastaavan on tehnyt neljä presidenttiä 1800-luvulla, yleensä riitaisten vaalien jälkeen, Illinoisin yliopiston katsauksessa kerrotaan.

Trump on pääsemässä historiaan sillä, että hän aikoo järjestyttää itselleen sotilaallisen jäähyväistilaisuuden. Poikkeuksellista tilaisuutta valmistellaan Joint Base Andrewsin lentotukikohtaan Washingtonin kaakkoispuolella.

Uutistoimisto AP:n ja CNN-kanavan mukaan tekeillä ovat juhlallisuudet, jotka muistuttavat Trumpia hänen ulkomailla valtiovierailuilla kokemistaan tilaisuuksista: punainen matto, sotilassoittokunta, kunniakaartin laukaukset.

Tilaisuudesta ja sen yksityiskohdista ei ole vielä virallisesti tiedotettu. Kunnialaukauksia on määrä ampua 21 kappaletta, mikä on historiasta juontuva perinteinen määrä osoittaa suurta kunniaa, Yhdysvaltain armeijan historiasivustolla selitetään.

Lentotukikohdasta Trump lentää Floridaan, jossa hän aikoo asua presidenttiytensä jälkeen.

Lue lisää: Salamurha, jäätelöä ja Rick, jolla on ydinase – Tällainen on Donald Trumpin hämmentävä palatsi, jossa presidentti kestitsee valtiovieraita ja laukaisee ohjuksia

Presidentti Barack Obama ja varapresidentti Joe Biden astelivat kongressitalon läpi 20. tammikuuta 2017 todistamaan uuden presidentin Donald Trumpin virkavalaa.­

Trumpin edeltäjät ovat toimineet toisin. He ovat osallistuneet kongressitalon edustalla seuraajansa puolilta päivin 20. tammikuuta alkaviin virkaanastujaisiin, minkä jälkeen heidät on lennätetty helikopterilla kongressin pihamaalta pois, symbolisena merkkinä rauhanomaisesta vallanvaihdosta.

Trump ei ole virallisesti myöntänyt vaalitappiotaan, vaan on väittänyt marraskuun presidentinvaaleja ryövätyiksi. Hän ei ole maininnut vaalivoittaja Joe Bidenin nimeä vallanvaihtoa koskevissa puheissaan, eikä hän ole onnitellut voittajaa tai kutsunut häntä Valkoiseen taloon. Trumpin hallinto on myös vaikeuttanut Bidenin valtaannousun käytännön järjestelyjä.

Väistyvä presidentti George W. Bush katseli helikopterin ikkunasta Yhdysvaltain liittovaltion kongressitaloa hänen seuraajansa Barack Obaman virkavalan jälkeen 20. tammikuuta 2009.­

Trumpin varapresidentti Mike Pence soitti tämän viikon torstaina tulevalle varapresidentille Kamala Harrisille ja onnitteli tätä ensi kertaa Bidenin ja Harrisin vaalivoitosta, Politico-lehti kertoi. Pencen on määrä osallistua Bidenin virkaanastujaisiin.

Trump ja tämän kannattajat ovat suuttuneet Pencelle, koska tämä ei yrittänyt loppiaisena kumota Bidenin vaalivoittoa kongressin kokouksessa, jossa Pence toimi puheenjohtajana. Pence selitti, ettei hänellä ollut siihen perustuslain antamaa lupaa.

Trumpin tukijat hyökkäsivät kongressitaloon kokouksen aikana ja vaativat Pencen hirttämistä. Pence ehdittiin viedä täpärästi turvaan ennen kuin väkijoukko tunkeutui senaatin kokoustiloihin.

Bidenin virkaanastujaiset järjestetään kongressitalon edessä valtavien turvatoimien alaisuudessa ja vain noin tuhannen kutsuvieraan edessä. Osallistujien vähyys johtuu osin koronaepidemiasta ja suurelta osin kongressitaloon hyökkäyksen vuoksi.

Washingtonissa on virkaanastujaisten alla ja aikana noin 21 000 kansalliskaartin sotilasta. Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut, että ensi keskiviikkona ja mahdollisesti jo tänä viikonloppuna Trumpin kannattajat valmistelevat aseellisia iskuja kongressitaloon Washingtonissa ja 50 osavaltion kongressitaloihin. Turvallisuustoimia on kiristetty joka puolella maata.

Kansalliskaartin sotilas vartiossa kongressitalon läheisyydessä perjantai-iltana.­

Kongressin edustajainhuone nosti tämän viikon keskiviikkona Trumpia vastaan virkarikossyytteen ”kapinaan kiihottamisesta”. Trumpin syytetään yllyttäneen kannattajiaan hyökkäämään kongressitaloon loppiaisen kokouksen aikana.

Trump on historian ensimmäinen presidentti, joka on vedetty valtakunnanoikeuteen kahdesti. Senaatti käsittelee jutun Bidenin kauden alkuvaiheessa.

Trumpin mukaan hän ei yllyttänyt ihmisiä väkivaltaan. Hän totesi keskiviikkona virkarikossyytteen nostamisen jälkeen, ettei hän hyväksy väkivaltaa ja pyysi kannattajiaan pysymään rauhallisina. Hän viittasi varoituksiin, joiden mukaan lisää väkivaltaa on tulossa.

”Kukaan todellinen kannattajani ei ikinä tukisi poliittista väkivaltaa... kukaan todellinen tukijani ei ikinä uhkaisi tai häiritsisi maanmiehiään. Jos teette mitään näistä, ette tue liikettämme vaan hyökkäätte sitä vastaan. Ja hyökkäätte maatamme vastaan”, Trump sanoi videoviestissään.

Pew-tutkimuslaitoksen tuoreen kyselyn mukaan vain 29 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy Trumpin toimet presidenttinä. Aiemmin presidenttiä on tukenut hieman yli 40 prosenttia kansasta.

Kun Trumpin edeltäjä Barack Obama jätti tehtävänsä tammikuussa 2017, amerikkalaisista 59 prosenttia arvioi hänen hoitaneen tehtäväänsä hyvin.