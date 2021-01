Saksan johtavan puolueen CDU:n kolmesta puheenjohtajaehdokkaasta kukaan ei loistanut puheissa, mutta Merkelin suosikki voitti.

Berliini

Puoluekokouksen käsinkosketeltava sähkö puuttui ilmasta eikä tunnelmaa voinut aistia kuten normaalisti, koska kisa käytiin koronavirusepidemian takia etänä digilaitteilla. Mutta Saksan suurimman puolueen CDU:n puoluekokouksessa oli lauantaiaamupäivänä kova kuhina.

Saksassa täytetään suuria saappaita ja kamppaillaan suuresta vallasta, sillä liittokansleri Angela Merkel, 66, jättää paikkansa politiikan johdossa ensi syksynä.

Sitä on monien saksalaistenkin edelleen vaikea uskoa. Saksan suurin lehti Bild julkaisi lauantaiaamuna galluptuloksen, jonka mukaan 37 prosenttia saksalaisista haluaisi Merkelin sittenkin pyrkivän vielä jatkoon liittokanslerina. Sellaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Lauantaina ratkennut CDU:n puheenjohtajakisa saattaa keikauttaa myös liittokanslerispekulaatiota uuteen asentoon.

CDU:n puoluekokouksessa kolme puheenjohtajaksi pyrkivää ehdokasta pitivät aamupäivällä kampanjapuheensa. Jokainen pyrki taktikoimaan puheensa painotuksilla, mutta kukaan ei erottunut muiden ylitse sädehtivänä tähtenä.

Ensimmäisenä vuorossa oli Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet, 59, jota on pidetty Merkelin oletettuna suosikkina ja linjan jatkajana.

Kaksi kierrosta vaatinut puheenjohtajaäänestys nosti Laschetin puheenjohtajaksi, ja oikealle kääntyvänä vaihtoehtona kampanjoinut Friedrich Merz, 65, jäi toiseksi. Se oli selvä tunnustus Merkelin linjalle ja johdonmukaista seurasta Merkelin nauttimasta kansansuosiosta.

Laschet sai toisen kierroksen äänistä 522 ja Merz 466. Kolmas ehdokas Norbert Röttgen, 55, putosi ensimmäisellä kierroksella.

Armin Laschet sai vaalien loppusuoralla epäsuoraa tukea liittokansleri Angela Merkeliltä, joka sanoi, että CDU:lle olisi löydettävä ”tiimi”, joka ottaa puolueen ylpeästi haltuunsa.­

Friedrich Merz, Norbert Röttgen ja Armin Laschet saapuivat lauantaiaamuna puoluekokoukseen, jossa yleisöä ei ollut paikalla­

Laschetin voitto oli paitsi linjavalinta, varmasti myös tulosta siitä, että Saksan johtavan puolueen CDU:n puoluekokousedustajien enemmistö halusi myös taktikoida parhaan mahdollisen menestyksen puolesta ensi syyskuussa pidettävissä liittopäivävaaleissa.

CDU:lla on paljon säilytettävää ja samalla paljon menetettävää, sillä se nauttii nyt huimaa 35 prosentin gallupsuosiota. Suosion pitäminen antaisi CDU:lle vankan aseman ottaa selvä johtoasema seuraavassa hallituksessa paitsi liittokanslerin paikka pitämällä, myös politiikan suunnassa.

Laschetin tukijoita ei lauantaina näyttänyt haittaavan, että hänen kanssaan ”tiiminä” kamppaileva terveysministeri Jens Spahn varasti tilaa kannatuspuheenvuorolle osioissa, jossa puoluekokousväellä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille. Spahn paukahti linjoille – ei kysymään mitään – vaan kertomaan, että hän kannattaa jatkuvuutta Merkelin linjalle ja vahvaa tulevaisuutta CDU:lle ja Saksalle.

Se vaikutti hieman hermostuneelta varmistelulta Laschetin puolesta. Laschetin kanssa samanhenkinen ehdokas Norbert Röttgen oli viime viikkoina noussut mielipidekyselyissä, eikä Laschetin leirissä ollut näköjään enää varmuutta siitä, onko sillä riittävä kannatus Merziä vastaan.

Toisen kierroksen äänimäärät osoittivat, että osa Röttgenin kannattajista siirtyi myös Merzin taakse toisella kierroksella.

Spahn kuuluu Saksan pidetyimpiin poliitikkoihin juuri nyt, ja hänen mahdollisella liittokansleriehdokkuudellaan on spekuloitu viime aikoina julkisuudessa.

Tarkoittaako ”Laschetin tiimissä” kamppailu myös sitä, että Laschet johtaa puoluetta ja Spahn tähtää Saksan johtoon? Tähän ei lauantaina otettu kantaa.

Spahnin liittokansleriehdokkuus voisi olla CDU:lle houkutteleva tapa ulosmitata Spahnin henkilökohtainen kansansuosio syyskuun liittopäivävaaleissa. Spahn on terveysministerinä koronaviruskriisin näkyvä hallinnoija, ja kovasta kritiikistäkin huolimatta häneen luotetaan.

CDU:n uusi puheenjohtaja ei siis ole automaattisesti ehdolla tulevaksi liittokansleriksi, vaan ehdokas valitaan yhdessä baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n kanssa. Baijerin pääministeri Markus Söder on ollut kyselyissä suosittu vaihtoehto CDU/CSU:n liittokansleriehdokkaaksi, mutta nyt hänen mahdollisuutensa todennäköisesti heikkenivät.

Sekä Spahn että Söder kuuluvat Saksan pidetyimpiin poliitikoihin juuri nyt, ja heidän suosionsa perustuu suurelta osin vahvaan asemaan koronaviruskriisin hallinnassa.

Laschetin aamupäivällä pitämä kampanjapuhe sinkoili hieman epäjohdonmukaisesti asiasta toiseen. Hän aloitti puhumalla siitä, miten tärkeää olisi voida nähdä silmästä silmään puoluekokousväen kanssa, siirtyi nopeasti puhumaan järkyttävistä tapahtumista Yhdysvaltain kongressissa siirtyi sitten puhumaan isästään, joka opetti hänelle, että ihmisen ulkonäöllä tai taustalla ei ole väliä.

Isäänsä hän palasi vielä puheensa lopuksi. CDU:n konservatiivisuudesta kertoo se, että vain miehistä koostuvassa ehdokasjoukossa isän perinnön korostaminen sopii liberaalimman linjan edustajalle, jollainen Laschet on.

Laschet on korostanut puheenjohtajakampanjassaan erityisesti vankkaa johtajakokemustaan – eräänlainen isähahmo tämä katolinen kolmen aikuisen lapsen isä on siis itsekin. Hän toimii väkiluvultaan Saksan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerinä, ja hänellä on vuosikymmenien kokemus politiikassa.

CDU:n ja Saksan tarpeet uudistua digitaalisesti ja taloudellisesti ja toisaalta ottaa jämäkkä asento ääriliikkeitä ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan olivat kaikkia puheenjohtajaehdokkaita yhdistäviä teemoja.

CDU:ssa varmasti toivotaan nyt, että Laschetin johtajakokemuksella uudistustyö etenee tehokkaasti.