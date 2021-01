”Naapurustostamme on tullut poliisivaltio” – Washington valmistautuu virkaanastujaisviikkoon ennennäkemättömän valvonnan alla

Yhdysvaltain pääkaupungissa on nyt enemmän amerikkalaisia sotilaita kuin sotatantereilla. Vahvat turvatoimet ovat ehkäisseet ennalta sunnuntaiksi suunniteltuja ääriryhmien mielenilmauksia.

Washington

Rauhanomainen vallanvaihto näyttää tällä kertaa vaativan paljon sotilaita.

Perjantaina tuhannet kansalliskaartin maastopukuiset sotilaat partioivat Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla keskiviikkona presidentiksi nousevan Joe Bidenin virkaanastujaisten alla. Keskiviikkoon mennessä sotilaita on tulossa kaupunkiin 25 000. Määrä on moninkertaisesti suurempi kuin yhdysvaltalaisten joukkojen määrä Irakissa ja Afganistanissa.

Kaupungin keskusta ja paraatipaikat on suljettu kaupunkilaisilta aidoin ja tiesuluin jo päiviä ennen h-hetkeä. Salainen palvelu on kutsunut aluetta vihreäksi vyöhykkeeksi. Termi on yhdysvaltalaisille tuttu Irakin pääkaupungista Bagdadista. Washingtonin asukkaat eivät voi uskoa, että sitä käytetään heidän kotikaupungistaan.

Vyöhykkeen rajoja vartioivat konetuliasein varustautuneet sotilaat ja poliisit. Heidän läsnäolonsa syy? Väistyvän presidentin väkivaltaiset kannattajat.

Washingtonissa on nyt enemmän amerikkalaisia sotilaita kuin maissa, joissa Yhdysvallat käy sotaa.­

Ohikulkijan Mabel-koira tervehti kansalliskaartin sotilaita Capitol-kukkulalla perjantaina.­

Ajoitus voisi olla parempikin. Terry Walker, 59, ja hänen tyttärensä Sarah Walker, 28, ovat pääkaupungissa elämänsä ensimmäistä kertaa. Alaskasta matkustaneet isä ja tytär katselevat kongressirakennusta mellakka-aidan takaa.

”Olen yhä ylpeä maastani ja näistä ihmisistä, jotka ovat täällä suojelemassa meitä”, Terry Walker sanoo ja osoittaa sotilaita aidan toisella puolen.

Samaa ei voi sanoa niistä maanmiehistä, jotka loppiaisena ryntäsivät väkivalloin kongressiin.

”Olin kauhuissani. Jokainen siihen osallistunut mies ja nainen on maanpetturi”, Walker sanoo.

Hän syyttää tapahtuneesta presidentti Donald Trumpia, joka rummutti kuukaudesta toiseen presidentinvaalien olevan epärehelliset.

”Se oli kuin kiehuva kattila, jonka hän laittoi tulelle.”

Alaskasta kotoisin olevat Terry ja Sarah Walker olivat unelmoineet Washingtoniin matkustamisesta jo pitkään, eivätkä loppiaisen tapahtumat saaneet isää ja tytärtä perumaan matkaa.­

Liittovaltion poliisi FBI varoitti kongressin valtauksen jälkeen uudesta väkivallan uhasta, joka kohdistui Washingtonin lisäksi kaikkien 50 osavaltion pääkaupunkiin. Lauantai-iltana Suomen aikaa vaikutti kuitenkin siltä, että aseistautuneita mielenosoituksia viikonlopuksi suunnitelleet ryhmät säikähtivät kovia turvatoimia ja moni perui tulonsa Washingtoniin.

Pääkaupungin elämän he saivat joka tapauksessa sekaisin. Näyteikkunat on jälleen kerran peitetty vanerilevyin. Metroasemia on suljettu. Liikenne seisoo.

Pandemian vuoksi suurin osa Bidenin virkaanastujaisista oli joka tapauksessa suunniteltu virtuaalisiksi. Yhdysvaltalaisia oli jo ennen loppiaista kehotettu olemaan matkustamatta pääkaupunkiin niitä varten.

Mutta väkivallan jälkeen rajoituksia kiristettiin entisestään. Melkein kaikesta muusta on tingitty mutta ei siitä, että Biden vannoo virkavalansa kongressirakennuksen hohtavanvalkoinen kupoli taustallaan.

Paikalle pääsee vain tuhat kutsuvierasta, poliiseja ja sotilaita sekä pieni joukko mediaa. Virkaanastujaisten alla suljetaan myös neljä Washingtoniin johtavaa siltaa. Kongressin ympäristö on suljettu jo edeltävänä viikonloppuna. Jalankulkijoiltakin suljettu alue vastasi perjantaina kooltaan sitä, jos pääsy Helsingin tuomiokirkkoon olisi estetty Pitkänsillan ja Eteläsataman kohdalta.

Keskiviikon virkaanastujaisiin mennessä Washingtoniin on tulossa yhteensä noin 25 000 kansalliskaartin sotilasta.­

Tavallisesti ihmiset pääsevät kulkemaan vapaasti kongressirakennuksen edustalle. Nyt kadut on suljettu.­

Alueen sisällä on hallintorakennuksia ja puistoja, mutta heti sen ulkopuolella alkavat asuinkorttelit. Ystävykset ja entiset työkaverit Nancy Lazear, Barbara Keeling ja Jane Angarola ovat asuneet Capitol-kukkulalla vuosikymmeniä. He ovat tottuneet siihen, että joka neljäs vuosi kotikulmilla on poikkeustila, kun uusi presidentti vannoo virkavalansa. Usein he ovat olleet itsekin seuraamassa seremoniaa.

”Riippumatta siitä, kuka voitti vaalit, virkaanastujaiset ovat olleet valtava juhla, joka tuo ihmisiä yhteen”, Angarola, 67, sanoo.

Tämä vuosi on erilainen. Turvatoimet ovat ennenäkemättömät. Yhteiset juhlat on peruttu.

”On raskasta nähdä, miten naapurustostamme on tullut poliisivaltio”, Lazear, 68, sanoo.

Lenkkeilijä ohitti aseistautuneen poliisipartion Capitol-kukkulalla perjantaina.­

Keeling, 77, ajattelee silti, että sotilaiden ja poliisien läsnäolo on myös hyvästä.

”Se viestii, että homma on hallussa.”

Loppiaisena ei ollut. Keeling ei ollut avannut televisiota ja heräsi kotikulmien tapahtumiin vasta, kun hänen miniänsä soitti ja käski pysyä kotona.

”Sanoin hänelle, että olen vain lähdössä ostamaan kanaa, ja hän huusi, että nyt et muuten mene.”

Sen jälkeen kolmikko on ollut hukkua muualla asuvien ystävien ja sukulaisten huolestuneisiin kyselyihin. Vaikka he eivät olleet itse vaarassa, kongressin valtaus tuntuu pahalta.

Jane Angarola (vas.), Nancy Lazear (kesk.) ja Barbara Keeling lounastivat kotikulmillaan Capitol-kukkulalla perjantaina.­

Amerikkalaisen demokratian pyhäkkö on naisille ja heidän perheilleen myös takapiha. Kongressin ympäristössä on ulkoilutettu koiria ja pidetty piknikkejä. Puisto, jossa nyt jo aikuisiksi kasvaneet lapset kävivät jalkapalloharjoituksissa, on yhtäkkiä kadonnut sotilaiden taakse.

Pääkaupunki Washington ei ole osavaltio, joten sen 700 000 asukkaalla ei ole äänivaltaa kongressissa. Rajattu äänioikeus ei vähennä naisten järkytystä tapahtumista.

”On kauhistuttavaa ajatella, miten lähelle he pääsivät [varapresidentti] Mike Pencen ja [edustajainhuoneen puhemiehen] Nancy Pelosin murhaamista”, Angarola sanoo.

The Washington Postin mukaan oli sekunneista kiinni, etteivät kongressin valtaajat joutuneet vastatusten Pencen kanssa. Liittovaltion poliisi tutkii, suunnittelivatko valtaajat poliitikkojen vahingoittamista. Kongressirakennukseen päässyt joukko oli huudoin vaatinut Pencen hirttämistä.

Keeling on toiveikas, että virkaanastujaisista alkavat paremmat ajat. Bidenilla on hänestä edessään vaikea urakka eikä kukaan pystyisi tekemään kaikkea, mitä nyt tarvitaan, mutta ainakin tämä on kaikille tuttu hahmo.

”Uskon, että kaikki ovat myös tyytyväisiä siitä, ettei Trump osallistu virkaanastujaisiin”, Keeling sanoo.

Jos osallistuisi, hän voisi varastaa show’n. Sen sijaan Trump aikoo lähteä Washingtonista keskiviikkoaamuna ennen virallista virkaanastujaisseremoniaa. Valkoisesta talosta on jo tällä viikolla kannettu ulos Trumpin perheen muuttolaatikoita.

”On surullista, ettei Joe Biden saa kokea perinteistä vallanvaihtoa, mutta ainakaan hänen ei tarvitse mennä Valkoiseen taloon ja esittää mukavaa.”

Eläkkeellä oleva televisio-ohjaaja David Deutsch on asunut Capitol-kukkulalla lähes 50 vuoden ajan. Hänen kotikatunsa päättyy kongressirakennukseen.

Korkeimman oikeuden ohi, kongressin kohdalta alas ja kohti Washingtonin-monumenttia. Se on Deutschin jokapäiväinen kävelylenkki. Hän otti kongressin valtauksen henkilökohtaisesti.

”Se oli hyökkäys minun Capitoliani vastaan.”

David Deutsch asuu muutaman korttelin päässä Yhdysvaltain kongressista ja kulkee sen ohi päivittäisillä kävelyillään.­

Vaikka hän kuuli väkijoukon huudon kotiovelleen, tapahtumia oli vaikea uskoa todeksi.

”En voinut uskoa sitä. En voinut uskoa, että joku voi olla niin vihainen.”

Vuosikymmenien aikana Deutsch on nähnyt monta mielenilmausta, mutta ei koskaan mitään sellaista kuin loppiaisena. Hän on miettinyt viime päivät, miten siihen jouduttiin. Perjantaiaamuna radiossa haastateltiin historioitsijoita, jotka puhuivat diktaattorien käyttämistä suurista valheista.

”Ne ovat fasismin esiaste”, Deutsch selittää. ”Ajattelin, että jep, kuulostaa oikealta. Trump ei pysty puhumaan totta, ja vaalien varastaminen on hänen suuri valheensa.”

Deutschin vaimo oli läsnä jo John F. Kennedyn virkaanastujaisissa tasan 60 vuotta sitten. Juhlallisuudet ovat arvokas perinne riippumatta siitä, voittiko oma ehdokas vaalit vai ei, Deutsch ajattelee.

”Virkaanastujaiset ovat dna:ssamme.”

Deutsch oli lähdössä viikonlopuksi tyttärensä luo New Yorkiin, mutta aikoo palata keskiviikoksi kaupunkiin. Tuntuu tärkeältä olla kotona Washingtonissa silloin. Vaikka kotikadulla on sotilasvartio, olo on toiveikas.

”Edessä on vielä kovia aikoja”, Deutsch sanoo.

Mutta hän uskoo, että kaiken sotkun jälkeen Yhdysvaltain demokratia on selvinnyt voittajana.

”Trump on mennyttä, vaalitulos vahvistettiin ja Bidenista tulee presidentti.”