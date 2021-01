New Yorkin osavaltio syyttää järjestöä kymmenien miljoonien dollareiden kanavoimisesta johdon lähipiirille. Järjestö yrittää siirtää kirjansa Texasiin.

Yhdysvalloissa aseenkanto-oikeutta puolustava vaikutusvaltainen Kansallinen kivääriyhdistys NRA hakeutui perjantaina velkasaneeraukseen, uutistoimistot ja amerikkalaisviestimet kertoivat myöhään perjantaina Suomen aikaa.

Järjestö yrittää velkasaneerauksen myötä siirtää kirjansa New Yorkin osavaltiosta Texasiin. The Wall Street Journal -lehden (WSJ) mukaan NRA ilmoitti, että se haluaa ”jättää New Yorkin korruptoituneen poliittisen ja säädöksellisen ympäristön”.

New Yorkin osavaltio puolestaan ajattelee, että vuonna 1871 perustettu NRA on se, joka on korruptoitunut.

Osavaltio nosti viime elokuussa oikeusjutun, jossa järjestön syytetään kanavoineen kymmeniä miljoonia dollareita ylimitoitettujen kulukorvausten ja urakoiden kautta järjestön johtajien sukulaisille ja lähikumppaneille.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott ilahtui ajatuksesta, että NRA:sta tulisi oikeudellisesti texasilainen järjestö.

”Tervetuloa Texasiin – osavaltioon, joka suojelee perustuslain toista lisäystä [oikeutta omistaa aseita]”, hän totesi Twitterissä.

Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n jäsen Terry Holmes työskenteli Gun City USA -asekaupassa Tennesseen pääkaupungissa Nashvillessä maaliskuussa 2010. Holmes menetti toisen kätensä Vietnamin sodassa.­

USA Today -lehden mukaan velkasaneeraukseen hakeutumalla yritykset ja järjestöt voivat järjestellä uudelleen toimintansa ja velkansa sekä viivyttää oikeusjuttujen etenemistä. Mutta menettely voi johtaa myös niiden hajottamiseen tai selvitystilaan saattamiseen.

New Yorkin oikeusministeri Letitia James julkaisi perjantaina lausunnon, jonka mukaan hän tutkii järjestön tilanteen perinpohjaisesti.

”NRA:n ilmoittama taloudellinen tilanne vastaa vihdoin sen moraalista tilannetta: konkurssi. Samalla kun käymme läpi tätä ilmoitusta, me emme anna NRA:n käyttää tätä tai mitään muuta taktiikkaa vastuiden välttämiseksi”, James totesi.

New Yorkin osavaltion nostamassa jutussa syytettyinä on NRA:n lisäksi järjestön neljä entistä tai nykyistä johtohenkilöä.

Vuonna 2019 NRA:n tulos oli 12 miljoonaa dollaria eli noin 10 miljoonaa euroa tappiollinen muun muassa noin kolmanneksella laskeneiden jäsenmaksutulojen myötä, WSJ kertoi.

Järjestö ilmoittaa, että sillä olisi viisi miljoonaa jäsentä, mutta se ei raportoi jäsenistönsä tarkkaa määrää, The Washington Post -lehti on kertonut.

Brittilehti The Guardian kertoi viime kesänä, että NRA on joutunut syviin taloudellisiin vaikeuksiin ja joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan vuoden 2020 aikana yli 200 työntekijäänsä.

Yhtenä syynä talousvaikeuksille lehti mainitsi sen, että järjestö oli tukenut republikaanipresidentti Donald Trumpin vaalikampanjaa 30 miljoonalla dollarilla vuonna 2016.