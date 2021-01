Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut aseellisten hyökkäysten uhasta jokaisessa 50 osavaltiossa. Turvatoimet ovat saattaneet hillitä ennalta Trumpin kannattajien halua tai uskallusta käyttää väkivaltaa.

Yhdysvallat on hälytysvalmiudessa presidentti Donald Trumpin kannattajien mahdollisten väkivaltaisuuksien varalta. Pääkaupungissa Washingtonissa ja osavaltioiden pääkaupungeissa on ryhdytty poikkeuksellisiin turvatoimiin uuden presidentin Joe Bidenin ensi keskiviikkona pidettävien virkaanastujaisten edellä.

Turvatoimet ovat kaikkein massiivisimmat Washingtonissa, jonne siirretään bussilasteittain – jopa 25 000 – kansalliskaartin sotilaita turvaamaan virkaanastujaisia. Viranomaiset ovat varoittaneet ”aseellisista protesteista”, joista joidenkin on pelätty alkavan tämän viikonlopun aikana.

Vertailun vuoksi: Yhdysvalloilla on tällä hetkellä Irakissa, Afganistanissa ja Syyriassa yhteensä noin 5 500 sotilasta.

Turvatoimia on lisätty joka puolella maata, kuten tämän jutun yhteydessä olevista kuvista saattaa nähdä.

Kansalliskaartin sotilaat saivat aseensa pääkaupungissa Washingtonissa torstaina.­

Poliisi sulki teitä Virginian pääkaupungissa Richmondissa perjantaina osavaltion korkeimman oikeuden rakennukseen osoitetun pommiuhkauksen jälkeen.­

Trump vetosi kannattajiinsa viime keskiviikkona, että nämä pysyisivät rauhallisina. Hän ei ole tunnustanut Bidenin vaalivoittoa, mutta aikoo väistyä vallasta ja muuttaa Floridaan ennen virkaanastujaisia. Trump aikoo mediatietojen mukaan järjestyttää itselleen keskiviikkoaamuna sotilaalliset jäähyväiset Joint Base Andrewsin lentotukikohdassa ennen kuin Biden vannoo virkavalansa.

Trumpin tukijat hyökkäsivät loppiaisena kongressitaloon Washingtonissa ja vaativat Bidenin vaalivoiton kumoamista. Viisi ihmistä sai surmansa mellakoinnissa: yksi poliisi ja neljä Trumpin kannattajaa. Myöhemmin yksi kongressitalon poliisi teki itsemurhan.

Liikehuoneistojen ikkunoita suojattiin vanerilla Wisconsinin pääkaupungissa Madisonissa lähellä osavaltion kongressitaloa perjantaina.­

Poliisit Texasin kongressitalossa Austinissa.­

Kongressitalon valtaamista seuranneet jykevät turvatoimet ovat saattaneet ehkäistä ennalta Trumpin kannattajien halua tai uskallusta tarttua väkivaltaan aiempien suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi tekeillä ollut ”miljoonan puolisotilaallisen marssi” on The Washington Post -lehden mukaan peruttu.

”Pysykää pois Washingtonista ja kaikista osavaltioiden pääkaupungeista… tämä on ansa”, Million Militia Marchin järjestäjäksi sanottu henkilö ilmoitti verkkosivullaan lehden mukaan.

Lehden mukaan yhdessä äärioikeiston keskustelussa Trumpin kannattajia kehotettiin toimimaan ”kekseliäästi ja autonomisesti”, jotta viranomaiset eivät saisi ennalta vihiä tekeillä olevista suunnitelmista.

Kongressitalon valtausta suunniteltiin melko avoimesti netissä. Sekä liittovaltion poliisi FBI että kongressitalon poliisivoimat olivat varoittaneet väkivallasta ennalta. Silti turvatoimet pettivät katastrofaalisella tavalla ja Trumpin tukijat pääsivät mellakoimaan rakennukseen, jossa oli käynnissä Bidenin vaalivoiton virallistamiskokous.

Pennsylvanian osavaltion kongressitalon poliisit vartiossa Harrisburgissa torstaina.­

Verkkoaita Los Angelesissa Kaliforniassa sijaitsevan liittovaltion virastorakennuksen ympärillä.­

FBI varoitti kuluvalla viikolla, että väkivallan uhka kohdistuu virkaanastujaisten yhteydessä maan pääkaupungin lisäksi jokaisen 50 osavaltion pääkaupunkiin. Mielenosoituksia tai hyökkäyksiä oli ennakkotietojen mukaan suunniteltu muun muassa äärioikeiston keskusteluryhmissä lauantaiksi ja sunnuntaiksi sekä ensi keskiviikoksi, jolloin Bidenista tulee presidentti.

Twitter perusteli esimerkiksi sunnuntaille suunnitellulla väkivallalla sitä, miksi yhtiö antoi Trumpille ikuisen porttikiellon palveluunsa. Trump levitti Twitterissä väitteitä vaalipetoksesta ja kutsui kannattajiaan Washingtoniin loppiaiseksi, jolloin kongressitalo vallattiin. Häntä vastaan nostettiin keskiviikkona virkarikossyyte ”kapinaan kiihottamisesta”.

Politico-lehden tietojen mukaan Bidenin virkaanastujaisten harjoitukset jouduttiin lykkäämään sunnuntailta maanantaille turvallisuushuolien vuoksi. Itse virkaanastujaispäivältä on peruttu esimerkiksi ohjelmanumero, jossa Biden matkustaisi junalla kotiosavaltiostaan Delawaresta Washingtoniin, lehti kertoi.

Massachusettsin osavaltion historiallisessa lainsäädäntörakennuksessa Bostonissa, Massachusetts State Housessa, on kiristetty turvatoimia viikonlopun edellä. Osavaltiossa on ollut tekeillä ”aseistettuja rauhanomaisia mielenosoituksia”.­

Minnesotan kansalliskaartin sotilaat hakivat varusteita Little Fallsin kaupungissa torstaina. Joukkoja oltiin lähettämässä pääkaupungin Washingtonin turvaamiseksi.­

Turvatoimia on lisätty jopa leppoisasta elämäntavastaan kuululla Havaijilla. Honolulussa sijaitsevan kongressitalon turvaamiseksi aiotaan tuoda kansalliskaartin jäseniä, vaikka uhkakuvat vaikuttavat muuta maata lievemmiltä. Honolulu Star-Advertiser -lehden mukaan saarella ei ole vastaavaa tarvinnut tehdä vuosikymmeniin.

”On surullista, että tähän on tultu. Havaijin osavaltion kongressitalo on tehty yhdeksi avoimimmista ja pääsyltään helpoimmiksi koko maassa. Mutta uhka rakennuksessa työskenteleviä työntekijöitämme kohtaan tarkoittaa, että varotoimiin on ryhdyttävä”, totesi Havaijin osavaltiokongressin demokraattijäsen Chris Lee Facebook-sivullaan.

Joissakin osavaltioissa huolet ovat suurempia kuin toisissa. Esimerkiksi Michiganin osavaltiossa aseistettujen ääriryhmien jäsenet valtasivat jo viime vuoden keväänä kongressitalon pääkaupungissa Lansingissa. Myöhemmin toistakymmentä miestä pidätettiin suunnitelmista siepata ja tappaa Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer.

Whitmer komensi perjantaina kansalliskaartin mukaan turvallisuusjärjestelyihin. Detroit Free Press -lehden mukaan osavaltion työntekijät peittivät vanerilla virastotalojen ikkunoita väkivallan pelossa.

Michiganin osavaltion pääkaupungin Lansingin kaupungintalon ympärille asetettiin aitausta perjantaina.­

Michigan on yksi niistä muutamasta osavaltiosta, joissa Trump väitti voittaneensa vaalit, vaikka hän tosiasiassa hävisikin.

Oregonin osavaltiossa länsirannikolla on poliisin kehotuksesta päätetty lykätä kongressijäsenten kokoontumista uuden istuntokauden alkamisen merkiksi, yleisradiokanava OPB kertoo verkkosivullaan. Myös Oregonissa kuvernööri Kate Brown on käskenyt kansalliskaartia osallistumaan turvatoimiin.

Oregonin osavaltion kongressitalon ikkunoita on suojattu vanerilla Salemissa.­

Joulukuussa Oregonin pääkaupungin Salemin kongressitaloon ryntäsi ääriliikkeiden jäseniä osoittamaan mieltään koronarajoituksia vastaan. Heidät päästi suljettuun rakennukseen republikaanipuolueen kongressiedustaja Mike Nearman, kuten turvakameravideo näytti. Tilanne johti poliisin ja mielenosoittajien kahakkaan, jonka seurauksena kaksi ihmistä pidätettiin.

Trumpin tukijat, vastamielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Salemissa loppiaisena, kun Bidenin vaalivoittoa vahvistettiin noin 4 500 kilometrin päässä Washingtonissa.

HS kertoi Oregonin suurimman kaupungin Portlandin jännittyneestä tilanteesta viime lokakuussa. Oikeiston ja vasemmiston mielenosoittajien sekä poliisin väliset väkivaltaisuudet alkoivat viime toukokuun lopussa, kun valkoinen poliisi surmasi mustan George Floydin Minnesotassa.

Turvajärjestelyjä Texasin pääkaupungissa Austinissa.­

Kansalliskaartin sotilas partioi viime viikon hyökkäyksessä vaurioituneen kongressitalon edustalla pääkaupungissa Washingtonissa torstaina.­

Kansalliskaartin sotilas vartiossa kongressitalon edustalla pääkaupungissa Washingtonissa.­

Kansalliskaartin sotilaita Valkoisen talon lähistöllä pääkaupungissa Washingtonissa perjantai-iltana.­