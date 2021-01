Britannia Jokaiselle aikuiselle tarjotaan rokote syyskuuhun mennessä, sanoo ulkoministeri Raab.

Kaikille Britannian aikuisille tarjotaan ensimmäinen koronavirusrokote syyskuuhun mennessä, Briannian ulkoministeri Dominic Raab sanoo The Guardianin mukaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun rokotus­aikataulu on selvästi asetettu.

Britannian rokotusohjelma keskittyy tällä hetkellä neljään riskiryhmään, joihin kuuluvat muun muassa yli 80-vuotiaat ja hoitokodeissa asuvat.

Brittiministerit ovat yhä vakuuttuneempia, että näiden ryhmien rokottaminen saadaan päätökseen suunnitellusti helmikuun puolivälissä.

Britannian terveysministeri Matt Hancock kirjoitti Twitterissä, että yli puolet yli 80-vuo­tiaista on nyt rokotettu.

”Jokainen rokote tuo meidät lähemmäs normaalia”, Hancock totesi.

Englannin julkisen terveydenhuoltojärjestelmän johtajan Simon Stevensin mukaan 140 englantilaista minuutissa saa rokotteen, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Stevensin mukaan Englanti on aikataulussa tavoitteessaan antaa 1,5 miljoonaa rokote­annosta tällä viikolla. Stevens kertoi, että jotkin sairaalat osallistuvat kymmenen päivän kokeiluun, jossa ihmisiä rokotetaan vuorokauden ympäri.

Ulkoministeri Raabin mukaan Britannian suunnitelmana on antaa 15 miljoonalle haavoittuvimmassa asemassa olevalle ensimmäinen osa kaksivaiheisesta rokotteesta helmikuun puoli­väliin mennessä, kertoo BBC.

Mikäli aikataulu pitää, varhaiskevääseen mennessä ensimmäisen rokotteen on saanut 99 prosenttia ihmisistä, joilla on suurin riski kuolla korona­tartunnan seurauksena.

”Koko aikuisväestölle ha­luamme tarjota ensimmäisen rokotteen syyskuuhun mennessä. Tämä on suunnitelma”, Raab sanoi.

Raab toivoo hallituksen pystyvän höllentämään koronarajoituksia maaliskuussa, mikäli mahdollista.

”Se ei tule olemaan suuri, äkillinen tapahtuma, vaan rajoituksia höllennetään asteittain.”