Pääministeri Marin: Aleksei Navalnyi on vapautettava välittömästi

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi sunnuntaina Ylen haastattelussa Suomen tukevan mahdollista EU:n yhteistä kannanottoa.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kiinniotto Moskovassa heti Saksasta paluunsa jälkeen kirvoitti kovasanaisia kommentteja useiden maiden valtionjohdolta.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) yhtyi maanantaina viestipalvelu Twitterissä useiden ministerien vaateeseen siitä, että Navalnyi tulisi vapauttaa välittömästi.

”Venäjän tulisi tutkia Navalnyin myrkytystä ja suojella opposition oikeuksia”, hän kirjoitti.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi sunnuntaina Yhdysvaltain tuomitsevan kiinniottopäätöksen voimakkaasti.

”Hänen kiinniottonsa on viimeisin käänne sarjassa yrittää hiljentää Navalnyi ja muut oppositioäänet, jotka arvostelevat Venäjän viranomaisia”, ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

Yhdysvallat vaati Navalnyin välitöntä vapauttamista.

”Varmat poliittiset johtajat eivät pelkää kilpailevia mielipiteitä eivätkä kohdista vastustajiinsa väkivaltaa tai perusteettomia pidätyksiä”, Pompeo sanoo.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kuvattuna tiedotustilaisuudessa 12. tammikuuta.­

Vapauttamisvaatimukseen yhtyivät sunnuntaina ja maanantaina muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Euroopan komission varapuheenjohtaja Josep Borrell sekä Saksan ulkoministeri Heiko Maas.

”Oikeuslaitoksen politisoimista ei voi hyväksyä”, Borrell kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Josep Borrell kuvattuna 7. joulukuuta Brysselissä.­

Navalnyin kiinniotosta ilmaisivat huolensa myös Kanadan ulkoministeri Marc Garneau, Ranskan ulkoministeriö ja Italian ulkoministeri Luigi di Maio.

”Asia on erittäin vakava ja huolestuttaa meitä”, di Maio twiittasi sunnuntaina. ”Odotamme, että [Navalnyin] oikeuksia kunnioitetaan.”

Aleksei Navalnyi laskeutui Šeremetjevo lentokentälle 17. tammikuuta. Kuva hetkiä ennen kiinniottoa passintarkastuksessa.­

Pisimmälle menivät Liettua, Latvia ja Viro, jotka ehdottivat myöhään sunnuntaina antamassa yhteislausunnossaan Venäjälle sanktioita, ellei Navalnyita vapauteta.

”EU:n tulisi toimia nopeasti”, ulkoministerit Gabrielius Landsbergis, Edgars Rinkēvičs ja Urmas Reinsalu korostivat.

Sanktiomahdollisuutta piti esillä myös Tšekin ulkoministeri Tomáš Petříček, joka kertoi ottavansa asian puheeksi EU:n ulkoasiainneuvoston seuraavassa tapaamisessa.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi sunnuntaina Ylen haastattelussa Suomen tukevan EU:n yhteistä kannanottoa.

”Suomi on illan mittaan antanut tukensa sille, että saataisiin yhteinen EU:n kannanotto – kun maita on 27, se vie aikaa – mutta on tärkeää, että EU yhteisen kantansa ilmaisisi. Uskon, että asia tulee seuraavassa EU:n ulkoministerikokouksessa tammikuun lopulla esiin.”

Koostevideo näyttää, kuinka Navalnyi on jo pitkään ollut viranomaisten hampaissa Venäjällä: