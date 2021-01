Maahanmuutto

Keskiviikkona kautensa aloittavasta Bidenin hallinnosta varoitetaan, ettei maahanmuuttopolitiikka tule muuttumaan hetkessä ja matka Yhdysvaltoihin on vaarallinen.

Tuhansia Keski-Amerikasta Yhdysvaltoihin karavaanissa vaeltavia ihmisiä on pysäytetty Guatemalassa, kertovat muun muassa Britannian yleisradio BBC ja The New York Times.

Arviolta 7 000–8 000 pääasiassa Hondurasista lähtenyttä ihmistä yrittää paeta köyhyyttä ja väkivaltaa Meksikoon ja sieltä Yhdysvaltain rajalle.

Sunnuntaina Guatemalan turvallisuusjoukot pysäyttivät tuhansia Yhdysvaltoihin pyrkiviä Vado Hondossa lähellä Hondurasin rajaa. Operaatiossa käytettiin patukoita ja kyynelkaasua, ja useita ihmisiä loukkaantui.

Guatemalan hallitus sanoi, ettei se hyväksy ”laitonta massamuuttoliikettä” ja totesi, ettei se aio päästää ihmisiä etenemään.

Guatemala on sopinut Yhdysvaltojen kanssa pysäyttävänsä pohjoiseen suuntaavat maahanmuuttovirrat.

Joka vuosi tuhannet Keski-Amerikasta lähteneet ihmiset yrittävät vaarallista matkaa Yhdysvaltoihin. Monet heistä ovat liikkeellä jalan.

Yhdysvaltain presidentiksi valittu Joe Biden on kertonut purkavansa väistyvän presidentin Donald Trumpin tiukkaa maahanmuuttolinjaa. Keskiviikkona kautensa aloittavasta Bidenin hallinnosta on kuitenkin varoitettu, ettei siirtolaisten pidä nyt lähteä kohti Yhdysvaltoja, sillä politiikka ei tule muuttumaan yhdessä yössä.

NBC Newsin haastatteleman Bidenin hallinnon virkamieslähteen mukaan hallinto aikoo keskittyä ensimmäisenä Yhdysvaltojen rajalla jo pitkään odottaneisiin ihmisiin, ei niihin, jotka ovat saapuneet vasta hiljattain.

”Meidän on annettava viesti, että apua ja toivoa on tulossa, mutta tuleminen [Yhdysvaltoihin] juuri nyt ei ole järkevää heidän oman turvallisuutensa kannalta”, virkamies sanoi NBC Newsille.

Myös Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen virkaa tekevä päällikkö Mark Morgan on varoittanut, ettei maahantulijoiden pidä ”tuhlata aikaansa ja rahojansa”.

Reutersin haastattelema Bidenin tiimiin kuuluva virkamies sanoo, että maahanmuuton haasteista selviäminen vie aikaa neljän vuoden ”kaoottisten ja julmien käytäntöjen” ja koronaviruspandemian takia.

”Sillä aikaa matka Yhdysvaltoihin on erittäin vaarallinen, eikä [Keski-Amerikan] alueella olevien pitäisi uskoa ketään, joka valehtelee, että rajamme avautuu kaikille ensi kuussa.”

Virkamiehen mukaan tuleva hallinto yrittää muun muassa ratkaista maahanmuuton juurisyitä ja pohtia uudelleen turvapaikanhakuprosessia.

Pandemia on pahentanut Hondurasin talouden jo ennestään surkeaa tilaa. Köyhyyden ja työttömyyden lisäksi maa kärsii huume- ja jengiväkivallasta sekä luonnonkatastrofeista, kuten hurrikaaneista.

Guatemalassa tulijoilta vaadittiin laillisia matkustusasiakirjoja ja negatiivisia tuloksia koronavirustesteistä, mitä monella ei kuitenkaan ollut antaa. Reutersin mukaan viranomaiset tekivät ainakin joillekin tulijoille koronavirustestejä, minkä seurauksena löydettiin 21 koronavirustartuntaa.

Poliisin mukaan tulijoista osan annettiin kuitenkin tulla maahan, koska heidän joukossaan oli lapsiperheitä ja kyynelkaasun pelättiin aiheuttavan henkilövahinkoja.

”Tyttäreni melkein tukehtui. Haluan vain tulevaisuuden tytöilleni. Hondurasissa ei ole töitä”, sanoi vauvaikäisen tyttärensä kanssa matkustava Elmer Espinal uutistoimisto Reutersille.

Pysäytyksen jälkeen osa karavaanin mukana tulleista lähti takaisin viranomaisten lähettämillä kyydeillä. Maahanmuutto­viranomaisten mukaan sunnuntaihin mennessä lähes 1 400 karavaanin ihmistä oli palannut takaisin Hondurasiin. Heidän mukanaan oli 192 lasta.

Moni karavaanin mukana tulleista jäi kuitenkin lähistölle odottamaan uutta yritystä myöhemmin.

”Haluamme guatemalalaisten päästävän meidät läpi”, sanoi hondurasilainen Joaquin Ortiz uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Emme lähde täältä. Jatkamme matkaamme. Haluan päästä läpi, koska maassamme on kamalat oltavat. Hondurasissa ei ole mitään.”