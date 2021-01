Yli 4 miljoonaa palestiinalaista ei ole vieläkään saanut koronarokotetta, vaikka Israel on jo rokottanut viidenneksen väestöstään

Israel on ottanut tavoitteekseen rokottaa koko väestönsä maaliskuun loppuun mennessä. Terveysministerin mukaan laskuissa ovat mukana vain Israelin kansalaiset, minkä jälkeen rokotteita voidaan jakaa myös ”naapureille”.

YK:n asiantuntijoiden mielestä Israel on vastuussa miehittämillään alueilla asuvien ihmisten terveydenhuollosta. Hoitaja antoi koronavirusrokotteen Jerusalemissa torstaina 14. tammikuuta.­

Länsirannalla ja Gazassa asuvat 4,5 miljoonaa palestiinalaista eivät ole vieläkään saaneet rokotteen antamaa suojaa koronavirustaudilta. Uutiskanava CNN:n mukaan useimmat heistä eivät todennäköisesti saa niitä lähiaikoina, sillä Israelin rokotusohjelma ei ulotu palestiinalaisalueille.

CNN kertoo kahdesta samassa jerusalemilaisessa lihakaupassa työskentelevästä miehestä. Toisella heistä on palestiinalainen henkilötodistus, toisella puolestaan Israelin. Vain toisella heistä on oikeus saada valtion tarjoama rokote – israelilaisella Anan abu Aishella.

Anan sanoo, että hän kuitenkin tuntisi olonsa syylliseksi ottaessaan rokotteen, jos hänen palestiinalainen työkaverinsa Mahmoud Oudeh ei saa rokotetta.

”Puolet ihmisistä täällä ei voi ottaa rokotetta, joten minäkään en ota – miksi ottaisin, jos hekään eivät voi? Aishe sanoo CNN:lle.

”Se on rasistista”, Oudeh lisää.

YK:n asiantuntijoiden mukaan rokotteen antamista henkilötodistusten perusteella ei voi hyväksyä. YK:n riippumattomien asiantuntijoiden mukaan Israelin pitäisi olla vastuussa miehittämillään alueilla asuvien ihmisten terveydenhuollosta.

”Tämä tarkoittaa, 4,5 miljoonaa palestiinalaista tulee jäämään ilman suojaa ja alttiiksi koronavirukselle samaan aikaan, kun heidän lähellään ja keskuudessaan elävät Israelin kansalaiset – mukaan lukien Israelin siirtokuntien väestö – saavat rokotteen. Erotteleva pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon keskellä vuosisadan pahinta globaalia terveyskriisiä on moraalisesti ja laillisesti mahdotonta hyväksyä”, asiantuntijat kirjoittavat.

Raportissa vaaditaan, että Israel laajentaa rokotukset myös palestiinalaisalueille. Erityisen huolissaan asiantuntijat ovat Gazan terveydenhuollon tilanteen heikkenemisestä.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yli 160 000 miehitetyillä alueilla asuvalla palestiinalaisella on todettu koronavirustartunta. Viime maaliskuun jälkeen alueella on todettu yli 1 700 virukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntojen ja kuolemien määrä on kasvanut tasaisesti viime viikkoina.

Palestiinalaishallinnon terveysministeri Mai Al-Kailehin mukaan rokotetta olisi tulossa alueille maaliskuun lopussa, mutta tarkkaa päivää ei ole vielä lyöty lukkoon. Näillä näkymin rokotteet kuitenkin saapuvat vasta, kun Israel on jo saavuttamaisillaan rokotustavoitteensa.

Israel pyrkii rokottamaan koko väestönsä maaliskuun loppuun mennessä. Tähän mennessä noin 9 miljoonan asukkaan maan väestöstä on rokotettu noin 20 prosenttia.

Israelin terveysministeri Yuli Edelstein toteaa, että laskelmat perustuvat ainoastaan Israelin kansalaisten lukumäärään. Hänen mielestään Israelilla ei ole velvoitetta maksaa ”jonkun muun” rokotteista.

”Jos pääsemme tilanteeseen, jossa jokainen rokotteen haluava on maassa rokotettu, olemme enemmän kuin valmiita jakamaan rokotteita naapureillemme”, terveysministeri sanoi CNN:lle.

Israelin hallituksen mielestä vastuu palestiinalaisten rokottamisesta on palestiinalais­hallinnolla.

Myös YK:n asiantuntijat myöntävät, että palestiinalaishallinto on käytännössä vastuussa rokottamisesta. He kuitenkin katsovat, että vastuu rokottamisesta on Israelilla niin kauan, kuin se miehittää palestiinalaisalueita.

Asiantuntijoiden mielestä alueen eri viranomaisten tulisikin tehdä yhteistyötä, jotta kaikki tulisivat rokotetuiksi.