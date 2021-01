Himkiläisellä poliisitalolla pidetyssä yllätysoikeudenkäynnissä Navalnyi määrättiin pysymään vangittuna 30 päivää. Toisen oikeudenkäynnin vanhan ehdollisen tuomion muuttamiseksi ehdottomaksi vankeustuomioksi on määrä alkaa vielä tässä kuussa.

Moskova

Venäläinen oikeusistuin vangitsi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin maanantaina 30 päiväksi.

Vangitsemista vaati Venäjän rikosseuraamusvirasto, jonka mukaan Navalnyi rikkoi vanhan ehdollisen vankeustuomionsa ehtoja. Se on myös vaatinut tuomion muuttamista ehdottomaksi eli Navalnyin lähettämistä vankilaan 3,5 vuodeksi.

Sunnuntaina Venäjälle Berliinistä palannut ja lentokentän passintarkastuksessa kiinniotettu Navalnyi joutuu siis odottamaan tätä varsinaista oikeudenkäyntiä vangittuna. Sen on määrä alkaa ensi viikon perjantaina.

Maanantain vangitsemisoikeudenkäynti järjestettiin pikavauhtia Himkin poliisiasemalla, jonne Navalnyi tuotiin sunnuntai-iltana Šeremetjevon lentoasemalta. Navalnyin asianajajat kertoivat saaneensa tiedon vangitsemisoikeudenkäynnistä vain hetkeä ennen sen alkamista.

Himkin oikeuden mukaan maanantain oikeudenkäynti päätettiin järjestää poliisiasemalla, jotta toimittajat pääsisivät paikalle. Poliisit päästivät sisään kuitenkin vain valtiollisen televisiokanava Rossija 24:n ja vallanpitäjiä lähellä oleva verkkokanava LifeNewsin kuvausryhmät.

Sisäministeriö puolestaan selitti ratkaisua sillä, ettei Navalnyillä ollut tuoretta todistusta koronavirustestistä. Sen mukaan siksi pääsyä oikeudenkäyntiin rajoitettiin.

Aleksei Navalnyin asianajajat odottivat Himkin poliisiaseman ulkopuolella maanantaiaamuna pääsyä tapaamaan Navalnyitä.­

”En ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Minuutti sitten minut haettiin sellista tapaamaan asianajajia. Tulin tänne ja tässä onkin käynnissä Himkin oikeuden istunto”, Navalnyi sanoi oikeudenkäynnissä.

Hän kysyi, miksi oikeutta käydään poliisitalolla, miksi asiasta ei kerrottu etukäteen, eikä haasteita annettu.

”Olen nähnyt paljon oikeuden pilkkaa, mutta ilmeisesti bunkkeripappa on niin peloissaan kaikesta, että demonstratiivisesti repi ja heitti lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa roskiin. Tämä on mahdotonta. Tämä on korkeimman luokan laittomuutta. Miksikään muuksi en voi tätä kutsua.”

Bunkkeripappa on Navalnyin käyttämä kutsumanimi presidentti Vladimir Putinista, joka koronaviruspandemian aikana ollut pääosin virka-asunnoillaan.

Maanantaina Navalnyi myös kehotti venäläisiä osoittamaan mieltään. Hänen edustajansa kertoivat sen jälkeen, että mielenosoituksia on tarkoitus järjestää lauantaina eri puolella maata.

Virallisesti kyse on vanhasta ehdollisesta petostuomiosta, jonka koeaikaa Navalnyi rikosseuraamusviraston mukaan rikkoi. Viraston mukaan myrkytyksestä Saksassa toipumassa ollut Navalnyi ei ilmoittautunut syksyllä ehdonalaisvalvojalleen Venäjällä, vaikka oli sen mukaan jo paremmassa kunnossa.

Itse tuomio petosoikeudenkäynnissä annettiin jo loppuvuodesta 2014. Navalnyin pikkuveli Oleg Navalnyi joutui tässä niin sanotussa Yves Roches -jutussa vankilaan, mutta Aleksei Navalnyi sai 3,5 vuoden ehdollisen tuomion. Sen kertaalleen jatkettu koeaika päättyi viime vuoden lopussa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi Venäjää maksamaan Navalneille korvauksia Yves Roches -oikeudenkäynnistä. Myös muita Navalnyitä vastaan nostettuja tutkintoja ja oikeudenkäyntejä on yleisesti pidetty poliittisina.

Rikosseuraamusviraston käynnistämä oikeusprosessi on vain yksi viranomaisten Navalnyitä vastaan aloittamista toimista. Viranomaiset ovat aloittaneet hänestä myös uusia rikostutkintoja, joista voi seurata vuosien vankeustuomioita.

Navalnyi ilmoitti kuitenkin viime viikolla palaavansa Saksasta Venäjään pidätysmääräyksestä ja rikostutkinnoista huolimatta. Päästyään koneesta Moskovassa sunnuntaina hän sanoi, ettei pelkää mitään.

Navalnyi oli ollut Saksassa viisi kuukautta toipumassa novitšok-hermomyrkyllä tehdystä murhayrityksessä. Hänet evakuoitiin sinne ambulanssilennolla Siperiasta elokuussa. Tutkiva Bellingcat-ryhmä julkaisi joulukuussa kumppaneineen selvityksen, jonka mukaan Navalnyin yritti tappaa häntä jo pitkään seurannut turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyryhmä.

Useat länsimaat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan Navalnyin. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin sanoivat maanantaina, että Navalnyi pitää vapauttaa.

”Se sallii länsimaisten poliitikkojen ajatella, että he voivat kääntää huomion pois liberaalin mallin kriisistä”, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi Navalnyin kiinniotosta maanantain tiedotustilaisuudessaan.