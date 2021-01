Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla Venäjältä saapuville tulee täytettäväksi uusi lomake terveydentilasta. Tavoitteena on tehostaa itärajan terveysturvallisuutta.

Suomi aloittaa Venäjältä saapuvien rajanylittäjien koronavirustestauksen Vaalimaalla tiistaina, tiedottavat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirit Kymsote ja Eksote.

Testi on vapaaehtoinen. Lisäksi Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla osalle Venäjältä saapuvista tulee täytettäväksi uusi lomake, jossa kartoitetaan muun muassa rajanylittäjän terveydentilaa.

Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon Venäjältä tulee Suomeen koronavirustartuntoja sekä tehostaa itärajan terveysturvallisuutta, sanoo Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä.

Kyseessä on kolme viikkoa kestävä pilottihanke, johon on tullut kehoitus sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Venäjän koronavirustilanne on Suomeen verrattuna synkkä varsinkin lähiseuduilla, kuten Pietarissa. Suomalaisia terveysviranomaisia huolestuttaa muun muassa uusien virusmuunnosten mahdollinen leviäminen naapurimaista.

Aiemmin Vaalimaalla on tarjottu rajanylittäjille terveysneuvontaa ja ohjattu rajalta testipisteisiin Kymenlaaksossa. Tiistaista lähtien koronavirustestissä voi käydä rajalla.

Testipiste on auki joka päivä kello 10–19, jolloin pandemia-ajan vähäinen liikennekin on vilkkainta. Venäjän ja Suomen raja on ollut suljettu valtaosalta matkustajista viime vuoden maaliskuusta saakka.

Rämän mukaan koronavirustestiin ohjataan passintarkastuksesta kaikki henkilöliikenteen matkustajat, jotka ovat pääasiassa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia sekä Suomen-oleskeluluvan haltijoita.

”Näin saamme tietoa, kuinka moni kieltäytyy testistä ja kuinka monella on jo testitodistus mukana. Suurin tavoite on saada selville, kuinka paljon Venäjältä tulee Suomeen oireettomia taudinkantajia”, Rämä sanoo.

Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla alkaa tiistaina kokeilu, jossa rajanylittäjät saavat täytettäväkseen uuden lomakkeen. Lomakkeella muun muassa kartoitetaan terveydentilaa ja pyydetään yhteystietoja.

Eksoten turvallisuus- ja valmiuspäällikön Kristiina Kapulaisen mukaan rajaviranomainen arvioi, kenelle lomake annetaan. Kaikkien ei sitä tarvitse täyttää. Rajaviranomainen voi täyttää lomakkeen myös matkustajan puolesta.

Eksoten tartuntatautilääkäri voi ottaa myöhemmin yhteyttä rajanylittäjään keskustellakseen tämän kanssa.

”Rajavartiolaitos arvioi, kuka voisi hyötyä siitä, että tartuntatautilääkäri ottaa yhteyttä”, Kapulainen sanoo.

Hän ei halua paljastaa, mitä lomakkeessa kysytään ja millä perusteella se annetaan rajanylittäjän täytettäväksi.

Kokeilut kestävät Kaakkois-Suomen rajavartioston kolmella rajanylityspaikalla 7. helmikuuta asti.

Venäjän pandemiatilanne on koronaviruksen tartuntamäärillä mitattuna maailman neljänneksi pahin. Venäjällä on kuluneen kahden viikon aikana havaittu yhteensä yli 382 600 uutta koronavirustartuntaa. Tätä enemmän tapauksia on todettu viimeisen kahden viikon aikana Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Britanniassa.