”Putin haluaa näyttää, kuka on lauman johtaja”, entinen miljardööri sanoo Reutersin haastattelussa.

Lontoossa maanpaossa elävä entinen venäläismiljardööri ja presidentti Vladimir Putinin vastustaja Mihail Hodorkovski ennustaa, että oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi voi joutua viettämään pitkän ajan telkien takana.

”Hänelle voidaan antaa kymmenen vuoden tuomio, tai siltä se tässä vaiheessa näyttää”, Hodorkovski sanoi maanantaina uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Hodorkovskin mukaan Venäjän viranomaiset lisäävät koko ajan painetta Navalnyitä vastaan.

”Putinista tuntuu että hänen on pakko näyttää olevansa lauman johtaja”, Hodorkovski arvioi. ”Muutoin ihmiset eivät enää usko, että hän on johtajauros.”

”Laista ei vanhenevalle, roistokoplan rikollisilla menetelmillä johtavalle autokraatille ole mitään hyötyä,”, Hodorkovski jatkaa. ”Putinia auttaa vain mielikuva hänestä johtajana ja juuri se on jälleen kerran joutunut kyseenalaiseksi.”

Venäjän rikkaimmaksi mieheksi laskettu öljypohatta Hodorkovski pidätettiin 2003 ja tuomittiin 2005 ensi kerran pitkään vankeuteen oikeudenkäynnissä, jota pidettiin poliittisena. Putin armahti hänet joulukuussa 2013, minkä jälkeen hän muutti Saksan ja Sveitsin kautta Britanniaan.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi määrättiin maanantaina kuukauden tutkintavankeuteen heti sen jälkeen, kun hän oli palannut Venäjälle Saksasta. Navalnyitä hoidettiin berliiniläisessä sairaalassa hänen myrkytyksensä jälkeen.

Venäjän rikosseuraamusvirasto vaatii Navalnyille rangaistusta ehdonalaismääräysten rikkomisesta Saksan-matkan aikana. Lisäksi virasto on viitannut Navalnyin muihin väitettyihin uusiin rikoksiin. Näitä ovat väitetty varojen kavaltaminen ja oikeuden määräämien vahingonkorvausten maksamatta jättäminen.

Navalnyin kahta aiempaa tuomiota petoksista on pidetty poliittisina ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vaatinut niiden kumoamista. Navalnyi on istunut lukuisia kertoja telkien takana Venäjällä muun muassa laittomiksi julistettujen mielenosoitusten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta.