Sosiaalinen media

Parler katosi väliaikaisesti saatavilta noin viikko sitten. Sen sovellus on myös poistettu Applen ja Googlen sovelluskaupoista.

Yhdysvaltalaisten konservatiivien suosima Parler-viestisovellus on palannut osittain saataville, kertoo uutistoimisto Reuters. Paluun mahdollisti Reutersin mukaan venäläisomistuksessa oleva teknologiayritys DDos-Guard.

Parler katosi väliaikaisesti saatavilta noin viikko sitten, kun Amazon-yhtiö sulki sen palvelimiltaan. Parlerin taustayhtiö kertoi haastavansa yhtiön oikeuteen siitä, että se olisi sulkenut sen palvelimiltaan laittomasti poliittisin perustein.

Sivuston palattua jälleen saataville näkyvillä oli muun muassa linkki toimitusjohtaja John Matzen haastatteluun konservatiivisessa Fox News -mediassa. Matze vakuutti jutussa toimivansa sen eteen, että sovellus palaisi jälleen pian käyttöön.

Mikäli sovellus palaa kokonaisuudessaan käyttöön, käyttäjien olisi jälleen mahdollista muun muassa julkaista kommentteja sivustolla. Monet kuitenkin käyttäisivät Parleria mieluiten sovelluksen kautta.

Teknologiayhtiöt Apple ja Google poistivat Parlerin sovelluskaupoistaan muutama päivä Yhdysvaltain kongressin valtauksen jälkeen. Yhtiöt perustelivat asiaa sillä, että niiden mukaan sovelluksessa julkaistaan väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Parler on ollut etenkin alkuaikoinaan äärioikeiston suosiossa, mutta sittemmin sen suosio on laajentunut myös konservatiivisiin piireihin Yhdysvalloissa. Sovellus on ollut suosiossa presidentti Donald Trumpin kannattajien keskuudessa.

Twitter-viestipalvelua muistuttava Parler perustettiin vuonna 2018. Parler on kertonut, että sillä on yli 12 miljoonaa käyttäjää.

Sovelluksen paluun nyt mahdollistanut DDos-Guard on työskennellyt myös muun muassa 8chanina aikaisemmin tunnetun ja äärioikeistolaista sisältöä sivuillaan sallineen 8kun-sivuston sekä Venäjän puolustusministeriön sivustojen kanssa, kertoo brittilehti The Guardian.