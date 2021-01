Äärioikeistolaisen ideologian kannattajat ovat ladanneet karttoja pääkaupunki Washingtonin kriittisistä sijainneista. Keskustelua on käyty siitä, miten näitä rakennuksia voisi käyttää hyväksi tilaisuuden turvatoimien häiritsemiseksi.

Äärioikeistolaisen ideologian kannattajat ovat Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan keskustelleet mahdollisuudesta esiintyä kansalliskaartin jäseninä pääkaupunki Washingtonissa demokraattipresidentti Joe Bidenin virkaanastujaisten alla.

Osa on ladannut ja jakanut eteenpäin karttoja kaupungin kriittisistä sijainneista. Keskustelua on käyty siitä, miten näitä rakennuksia voisi käyttää hyväksi virkaanastujaisten turvatoimien häiritsemiseksi. FBI varoitti lainvalvonta­viranomaisia asiasta maanantaina tiedusteludokumentissa, jonka The Washington Post -lehti (WP) on saanut haltuunsa.

Marraskuun 3. päivänä järjestetyt presidentinvaalit voittanut Biden vannoo virkavalansa huomenna keskiviikkona. FBI:n mukaan niin ”yksinäisiä susia” kuin Qanon-salaliittoteorian kannattajiakin on aikeissa saapua Washingtoniin tapahtumaa varten. Heistä osa osallistui jo loppiaisena väkivaltaiseen mellakkaan, jossa väistyvän republikaanipresidentin Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressitaloon kesken Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

FBI:n tiedossa ei kuitenkaan ole varsinaisia hyökkäyssuunnitelmia. Raportissaan se huomautti, että monet ääriryhmätkin ovat ainakin julkisesti tuominneet sen, että lopullista vallansiirtymää vastustettaisiin väkivalloin.

Sekä tiedustelutietoa keräävä FBI että turvallisuustoimia koordinoiva Yhdysvaltain Salainen palvelu kieltäytyivät maanantaina kommentoimasta suoraan The Washington Postin näkemiä asiakirjoja. Ne eivät esimerkiksi tarkentaneet sitä, kuinka suurena uhkana äärioikeistoa tällä hetkellä pidetään.

FBI toisti johtajansa Christopher Wrayn viimeviikkoisen lausunnon, jonka mukaan on vaikea erottaa, mikä verkkofoorumeilla käytävästä ja poliisin tarkasti seuraamasta keskustelusta on vain puhetta ja mikä aitoja tavoitteita. Salainen palvelu sanoi ottavansa kaikki mahdolliset uhat vakavasti.

Kansalliskaartin sotilaita turvallisuusharjoituksissa kongressissa maanantaina.­

Aiemmin FBI on sisäisissä muistioissaan varoittanut viranomaisia siitä, että virkaanastujaisia ympäröiville päiville kohdistuisi aseellisen väkivallan uhkaa Washingtonissa ja kaikkien osavaltioiden pääkaupungeissa. Siltä on kuitenkin vältytty, minkä on arveltu johtuneen lisääntyneistä turvatoimista. Esimerkiksi Washingtoniin saapuu keskiviikkoa varten arviolta 25 000 kansalliskaartin sotilasta.

WP ei paljastanut jutussaan FBI:n pyynnöstä kaikkia raportin yksityiskohtia, jottei se tulisi antaneeksi vihiä mahdollisista turvallisuusaukoista tai Yhdysvaltain käyttämistä tiedustelumekanismeista.

Lehti kertoo, että kongressivaltauksen jälkeen FBI on seurannut tarkasti esimerkiksi Oath Keepers, The Three Percenters ja Proud Boys -nimisten ääriryhmien jäseniä. Sen mukaan ”lukuisia” ihmisiä on otettu viime päivinä kiinni.

Kansalliskaartin sotilaiksi tekeytymisestä on keskustellut kuitenkin Qanon, joka on FBI:n tietojen mukaan arvioinut valeasujen helpottavan turvatuille alueille pääsyä. Qanonin jäsenet ovat etsineet joukkovoimin kuvia, joista turvatoimien laajuutta on pyritty arvioimaan.

Yhdysvaltain armeijan univormuja heillä saattaa olla hallussaan esimerkiksi aiemman armeijapalveluksen tai ylijäämää myyvien liikkeiden kautta.

FBI on viime päivinä havainnut, että virkaanastujaisten turvallisuusvalmisteluihin on kohdistunut aiempaa enemmän kiinnostusta. Kansalliskaartin sotilaat ovat raportoineet eteenpäin useista tapauksista, joissa heitä on valokuvattu ja heidän työskentelyään on taltioitu videoille. Videoita on sen jälkeen ladattu internetiin.

”Tuntemattomat yksilöt” ovat lisäksi päässeet käsiksi yleisöltä suljetuista tiloista otettuun kamerakuvaan, The Washington Post kertoo.

Joe Bidenin virkaanastujaisiin pystytetty ”lippumeri” valaistuna National Mall -puistossa Washingtonissa.­

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan selvyyttä siitä, johtuuko lisääntynyt mielenkiinto turvatoimia kohtaan mahdollisista suunnitelmista niiden läpi ujuttautumiseksi vai yksinkertaisesti siitä, että pääkaupungin kaduille nousseet mittavat turvatoimet ovat herättäneet huomiota uteliaissa sivustaseuraajissa.