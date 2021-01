Tuleva varapresidentti Kamala Harris kertoi viime viikolla, että uudistuksen myötä kansalaisuuden saamiseen vaadittavaa odotusaikaa laskettaisiin 13:sta vuodesta kahdeksaan. Jopa maahanmuutto­aktivistit ovat kutsuneet aloitetta rohkeaksi.

Huomenna keskiviikkona virkaansa astuva Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden on luvannut käynnistää ensi töikseen liudan pesäeroa edeltäjänsä Donald Trumpin hallintoon ottavia projekteja. Niistä yksi on mittava maahanmuutto­uudistus, joka tarjoaisi väylän kansalaisuuteen noin 11 miljoonalle Yhdysvalloissa asuvalle paperittomalle siirtolaiselle.

Politico-lehden mukaan jopa maahanmuutto­aktivistit ovat kutsuneet aloitetta rohkeaksi. Suuri linjanmuutos aiempaan on se, että Bidenin kaavailemassa lainsäädännössä ei liitettäisi siirtolaisten määrän kasvua suoraan valvonnan ja turvatoimien tehostamiseen. Näin kertoi The Los Angeles Timesille National Immigration Law Centerin (NILC) johtaja Marielena Hincapié, jota Bidenin avustajakunta on konsultoinut.

Tuleva varapresidentti Kamala Harris kertoi jo viime viikolla, että uudistuksen myötä kansalaisuuden saamiseen vaadittavaa odotusaikaa laskettaisiin 13:sta vuodesta kahdeksaan. Pysyvän oleskeluluvan voisi saada viiden vuoden jälkeen ja kansalaisuutta olisi oikeutettu hakemaan tästä kolmen vuoden kuluttua.

Tiistaina uutisoitiin, että helpotuksia kansalaisuuden hankkimiseen olisi luvassa myös niin sanotun Daca-ohjelman (Deferred Action for Childhood Arrivals) kautta maahan tulleille.

Nainen valokuvasi tyttäriään Valkoisen talon edustalla Joe Bidenin vaalivoiton varmistuttua 7. marraskuuta.­

Presidentti Barack Obaman kaudella aloitettu ohjelma on tarjonnut sadoilletuhansille lapsina Yhdysvaltoihin laittomasti saapuneille suojan karkotukselta sekä mahdollisuuden opiskella ja tehdä töitä laillisesti. Biden lupasi jatkaa ohjelman ylläpitoa neljän vuoden eli hänen koko presidenttikautensa ajan, uutiskanava CBS kertoo.

The Washington Postin mukaan kansalaisuutta mieliville asetetaan kuitenkin ehtoja. Ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä heidän pitää täyttää heille asetetut vaatimukset esimerkiksi verojen maksusta ja taustatarkistuksen läpikäymisestä. Aivan kaikille kahdeksan vuoden väylä ei ole tarkoitettu muutenkaan: jos prosessiin tahtoo mukaan, on Yhdysvalloissa pitänyt asua tämän vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien.

Demokraateilla on Bidenin tulevalla kaudella enemmistö sekä kongressin edustajainhuoneessa että niukin naukin myös senaatissa. Uudistushankkeen odotetaan kuitenkin saavan soraääniä konservatiivipoliitikoilta.

Donald Trumpin kaudella Yhdysvaltain maahanmuutto­politiikkaa kiristettiin, mistä on muistona muun muassa Meksikon ja Yhdysvaltain väliselle rajalle hiljalleen noussut rajamuuri. Trump yritti myös lakkauttaa Daca-ohjelman, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi vuonna 2017 annetun määräyksen viime kesäkuussa.

Bidenin vankka aikomus on muuttaa Yhdysvaltain poliittista linjaa takaisin demokraattien suosimaan suuntaan useilla osa-alueilla, myös maahanmuutossa. Hän on kertonut keskeyttävänsä rajamuurin rakennustyöt virkaan astuessaan, ja rajaturvallisuudessa aiotaan suosia teknologian käyttöä fyysisten esteiden sijaan. Matkustus- ja maahanmuutto­rajoitukset useiden muslimienemmistöisten maiden asukkaille aiotaan perua.

Tulevan hallinnon suunnitelmat ovat saaneet monet nykyistä lievemmän linjan kannattajat innostumaan siitä, mitä Bidenin kaudella voi olla luvassa.

”Hanke on edistyksellisin, jonka olen nähnyt”, kansalaisjärjestö Mi Familia Votan johtaja Hector Sanchez kuvaili CBS:lle. Maanantaina tuhansia Keski-Amerikasta paremman elämän toivossa Yhdysvaltoja kohti matkustaneita ihmisiä pysäytettiin Guatemalassa.

Tullin työntekijä tarkisti Guatemalasta Yhdysvaltoihin matkannutta isää ja poikaa Meksikon vastaisella rajalla El Pasossa Texasissa toukokuussa 2019.­

Viranomaiset ovat kuitenkin varoitelleet, että mikään ei muutu yhdessä yössä. NBC-uutiskanavan virkamieslähteen mukaan Bidenin hallinto aikoo ensin keskittyä niihin, jotka ovat odottaneet Yhdysvaltain rajalla jo pitkään. Guatemala on sopinut Yhdysvaltain kanssa, ettei se päästä maahan pyrkineitä ihmisiä etenemään.

”Meidän on annettava viesti, että apua ja toivoa on tulossa, mutta tuleminen [Yhdysvaltoihin] juuri nyt ei ole heidän oman turvallisuutensa kannalta järkevää”, NBC:n virkamieslähde kertoi.

Biden ja hänen tukijoukkonsa eivät myöskään saa tehtyä haluamiaan muutoksia yksin. Esimerkiksi kansalaisuuden saamista koskeviin esityksiin tarvitaan kongressin hyväksyntä. Todennäköisestä republikaanien vastustuksesta antoi maanantaina esimakua senaattori Tom Cottons viestipalvelu Twitterissä.

”Joe Biden asettaa armollisuuden pandemiaa tai yhdysvaltalaisten töihin palaamista tärkeämmäksi. Emme voi antaa hänen päästä kuin koira veräjästä”, hän kirjoitti.