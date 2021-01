”Putinin Versaillesia” on rakennettu viisitoista vuotta, työt yhä kesken laajan homevaurion vuoksi.

Sairaalahoidosta Saksasta Venäjälle palanneen ja Moskovan lentokentällä pidätetyn oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tutkijaryhmä julkaisi tiistaina Youtubessa kahden tunnin mittaisen paljastusvideon. Se esittelee presidentti Vladimir Putinille Mustanmeren rannalle rakennettavaa huikeaa palatsia.

Pitkään rakennetun palatsin kokonaishinnaksi kaikkine rakennuksineen ja kalusteineen dokumentti arvioi sata miljardia tuplaa eli vajaat 1,2 miljardia euroa.

Videon on tuottanut Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK ja sitä on valmisteltu pitkään. Navalnyi on tehnyt juonnot dokumenttiinsa Saksassa.

Videodokumentin tiedot perustuvat osittain Venäjältä paenneen pietarilaisen liikemiehen Sergei Kolesnikovin paljastuksiin ja häntä myös haastatellaan dokumentissa. Kolesnikov kertoi ensitietoja projektista jo kymmenen vuotta sitten Putinin ollessa Venäjän pääministerinä.

Dokumentin mukaan vuonna 2005 aloitetussa projektissa on ollut mukana koko Putinin lähin toveripiiri. Projektin päävastaava on ollut Putinin bisneskumppani Nikolai Šamalov, jonka poika Kirill oli aiemmin naimisissa Putinin tyttären Katerinan kanssa.

Varoja palatsin rakentamiseen on dokumentin mukaan kerätty alusta lähtien siirtämällä osuuksia sairaalavälineyhtiölle kerätyistä varoista veroparatiiseihin.

Palatsi sijaitsee Idopasin niemellä Mustanmeren rannalla, lähellä Gelendžikin kaupunkia. Matkaa Sotšiin on alle kaksisataa kilometriä. Päärakennuksen pinta-ala on dokumentin mukaan peräti 17 691 neliömetriä, mutta 68 hehtaarin piha-alueelle on rakennettu runsaasti erilaisia tiloja maanalaisesta jääkiekkostadionista alkaen.

Koko tarkasti vartioitu maa-alue on 7 800 hehtaarin laajuinen, koska Putin on dokumentin mukaan halunnut yksityispalatsiinsa turvallisuutta ja rauhaa. Liikkuminen merialueella on kielletty merimailin eli 1,8 kilometrin säteellä niemestä ja alueen ilmatila on suljettu.

FBK-säätiön työntekijät ovat onnistuneet kuvaamaan aluetta kumiveneeltä ilmaan lähetetyllä lennokilla. Kuvia ja pohjapiirustuksia on saatu rakennuksen työntekijöiltä. Kalustusta taas on kartoitettu muun muassa soittamalla huijauspuheluita italialaisille arvokalusteiden valmistajille.

”On selvää, että presidentti ei ole psyykkisesti terve”, Navalnyi kommentoi videolla. ”Yltäkylläisyys ja loisto ovat hänelle pakkomielteitä.”

Dokumentissa esitetään kuuden vuoden takainen satelliittikuva, jossa päärakennus on jo hyvin valmiin näköinen. Työt alueella ovat kuitenkin yhä kesken.

FBK:n tutkijoiden rakentajilta saamien tietojen mukaan viivästys johtuu laajasta, rakennusaikaisesta homevauriosta, jota virheellisesti tehty ilmastointijärjestelmä pahensi. Sisustusta ja rakenteita on jouduttu purkamaan ja uusimaan rakentajien mukaan miljoonien eurojen arvosta.

Tavallista raskassoutuisempi dokumentti on kahden tunnin mittainen ja tarina aloitetaan Putinin KGB-vuosista Drendenissä, jossa Navalnyi videolla vierailee. Navalnyi vertaa dokumentissa rakennelmia Versaillesiin ja aluetta Monacoon ja esittelee sellaisia yksityiskohtia kuten portin kullattu kaksoiskotka, joka on Pietarin Talvipalatsin sisäänkäyntiä vahtivan kultakotkan kopio.

FBK on aiemmin julkaissut paljastuksia venäläisten rahamiesten, poliitikkojen ja virkamiesten omaisuuksista mutta uusi tietoisku on koottu suoraan Putiniin kohdistuvaksi manifestiksi.