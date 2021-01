Vuosia Trumpia tukenut McConnell ei ole vielä päättänyt, äänestääkö hän Trumpin virkasyytteen puolesta. Trumpia syytetään kiihotuksesta kapinaan kongressin mellakkaan liittyen.

Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtajan Mitch McConellin mukaan presidentti Donald Trump lietsoi loppiaisena mellakan, jonka seurauksena tämän kannattajat valtasivat kongressitalon Washingtonissa. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

”Väkijoukolle syötettiin valheita. Presidentti ja muut vaikutusvaltaiset henkilöt lietsoivat heitä”, McConnell sanoi tiistaina senaatissa.

Hänen mukaansa mielenosoittajat yrittivät käyttää pelkoa ja väkivaltaa estääkseen kongressia hyväksymästä demokraatti Joe Bidenin vaalivoittoa marraskuun presidentinvaaleissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun McConnell sanoo julkisesti, että kongressin mellakka on ainakin osittain Trumpin syytä, yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoo.

Kongressissa Washingtonissa edustajainhuoneen jäsenten ja senaattorien kokouksessa oli määrä vahvistaa Bidenin voitto loppiaisena 6. tammikuuta. Tilanne muuttui runsaan tunnin jälkeen kaoottiseksi ja kokous jouduttiin keskeyttämään, koska Trumpin kannattajat rynnivät sisään kongressitaloon.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut varapresidentti Mike Pence evakuoitiin pois paikalta. Myös edustajainhuoneen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi evakuoitiin muualle.

Yhteensä viisi ihmistä sai surmansa mellakassa.

Trump itse puhui noin tunti ennen kongressin kokouksen alkua ”Pelastetaan Amerikka” -tilaisuudessa Valkoisen talon edustalla.

”Nämä eivät olleet tasaiset vaalit. Voitin vaalit kahdesti, toisella kerralla huomattavasti suuremmalla erolla kuin ensimmäisellä”, Trump muun muassa väitti ja ja sai tukea kannattajiltaan ”Me voitimme äänestyksen” -huutoina.

Trumpin puheen jälkeen mielenosoittajat saapuivat liittovaltion kongressin edustalle. Poliisit joutuivat vetäytymään edustan portailta rakennuksen sisälle, kun vihaiset mielenosoittajat yrittivät tunkeutua sisään ja lopulta onnistuivat.

McConnell puhui kongressissa kuusi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti Trumpin virkasyytteen puolesta. Trumpia syytetään kiihotuksesta kapinaan kongressin mellakkaan liittyen.

Uutistoimisto AP:n mukaan senaatin odotetaan aloittavan syytteen käsittely lähipäivinä. Tuomioon tarvitaan senaattorien kahden kolmasosan enemmistö. Tuomitakseen Trumpin demokraatit tarvitsevat puolelleen 17 republikaania, ja siksi McConnellin näkemyksillä voi olla merkitystä.

Vuosia Trumpia tukenut McConnell ei ole AP:n mukaan vielä päättänyt, äänestääkö hän Trumpin syyllisyyden puolesta.

McConnell on useiden medioiden mukaan sanonut, että Trumpin virkasyytekäsittely on senaatin äänestyksessä niin sanottu omantunnon kysymys. McConnellin on kerrottu näin vapauttaneen puolueensa senaattorit puoluekurista äänestyksessä.

The New York Timesin mukaan monet republikaani­senaattorit odottavat McConnellin kantaa ennen kuin tekevät oman päätöksensä. Lehti kertoi viime viikolla, että McConnell ajattelisi virkasyytteen olevan puolueelle keino päästä Trumpista eroon.

Trump on historian ensimmäinen presidentti, joka joutuu valtakunnanoikeuteen kahdesti.