Greta Thunberg aikuistui, ja ilmasto­liikkeellä on uusi lapsi­tähti: Licypriya Kangujam, 9, tekee ilmasta vettä, mutta onko hän vain isänsä projekti?

Intialaistyttö suostui HS:n haastatteluun vain sähköpostitse.

Mumbai

Intialainen Licypriya Kangujam painaa pitkää päivää. Ennen koronaviruspandemiaa hän piti parin vuoden aikana noin 400 puhetta yhteensä 32 maassa ympäri maailmaa.

Kangujam johtaa ympäristöjärjestöä, hakee patenttia keksinnölleen, istuttaa tuhansia puita ja vastaa varsinaisen työpäivänsä jälkeen kymmeniin sähköpostiviesteihin.

Välillä hän tosin leikkii pikkusiskonsa kanssa, sillä ilmastoaktivismin lapsitähti on vasta yhdeksänvuotias.

Maailman kuuluisimman ilmastoakvitistin Greta Thunbergin täysi-ikäistyttyä aiemmin tässä kuussa Kangujam on ilmastoliikkeen lapsitähdistä ehkä tunnetuin.

Syys–lokakuun vaihteessa Licypriya Kangujamin aikatauluun oli listattu muun muassa uutistoimisto Reutersin haastattelu, Oxfordin yliopiston videokuvaus ja omat yhdeksänvuotissyntymäpäivät.­

Kangujam herätti kansainvälistä huomiota jo YK:n ilmastokokouksessa Madridissa joulukuussa 2019.

YK:n historian nuorimpiin puhujiin kuuluva, tuolloin 8-vuotias Kangujam joutui odottelemaan puheensa aloittamista, kun mikrofonia laskettiin hänen päänsä tasolle.

Licypriya Kangujam puhui YK:n ilmastokokouksessa Madridissa joulukuussa 2019 lasten rauhanpalkinnon saajan ominaisuudessa.­

Se ei intialaistyttöä hetkauttanut, vaan hän höykytti maailman päättäjiä kipakalla äänellään: ”Päättäjät vain puhuvat, mitään ei tapahdu. Haluan, että päättäjämme toimivat. Muuten meillä ei ole tulevaisuutta.”

Kangujamia alettiin kutsua ”Intian Greta Thunbergiksi”. Hän ei pidä määritelmästä vaan vastaa: ”Olen Intian Licypriya Kangujam.”

Kangujam aloitti aktivismin jo nelivuotiaana, jolloin hän keräsi isänsä kanssa rahaa Nepalin maanjäristyksen uhreille.

”Silloin olin aika pieni enkä oikein ymmärtänyt kaikkea”, Kangujam kertoo sähköpostissa HS:lle.

Hän kertoo ymmärtäneensä olevansa aktivisti, kun hän kuusivuotiaana osallistui YK:n luonnonkatastrofikonferenssiin Mongoliassa. Ympäristöherätyksen saatuaan hän perusti järjestön nimeltä The Child Movement, suomeksi Lapsiliike.

Kangujamin sitaattien omakohtaisuuteen tässä artikkelissa tulee suhtautua varauksella, sillä hän ei suostunut perinteiseen haastatteluun eikä edes videotapaamiseen. Hän pyysi kysymykset etukäteen ja lähetti perusteelliset vastaukset sähköpostilla. Ne tulivat aamuyöllä.

Arvostelijoiden mukaan Kangujam on todellisuudessa isänsä poliittisen agendan keulakuva, jonka toimintaa ja sanomisia isä ohjaa. Isä on ammatiltaan lääkäri, äiti on kotona.

Vaikuttajilla on aina neuvonantajia ja puheenkirjoittajia, mutta Kangujamin isän väitetään häärivän taustajoukoissa myös kyseenalaisella tavalla. Arvostelijoiden mukaan ainakin osan Kangujamin saamista palkinnoista on myöntänyt taho, jonka taustajoukoista löytyy hänen isänsä.

Licypriya Kangujam poseerasi palkintokaappinsa edessä syyskuussa.­

Kangujam on aktiivinen somettaja, jolla on kymmeniätuhansia seuraajia eri kanavilla, vaikka ikänsä puolesta hän ei saa avata omia sosiaalisen median tilejä. Ne on rekisteröity avustajien tai vanhempien nimiin. Esimerkiksi hänen Twitter-tiliinsä mainitsee hallinnoijaksi äidin.

Toisaalta Kangujam on antanut haastatteluja kansainvälisille tiedotusvälineille kasvotustenkin, muun muassa uutistoimisto Reutersille viime syksynä.

Kangujamin puheet ovat tiukkaa asiaa, eikä yhdeksänvuotias näytä pelkäävän päättäjien uhmaamista. Ikäänsä päivitteleville hän vastaa olevansa vahva, fiksu, älykäs ja rohkea.

Kotimaassaan Licy, kuten läheiset häntä kutsuvat, on protestoinut parlamenttitalon edessä Delhissä kuukausien ajan vaatien muutoksia ympäristölakeihin.

Hänellä oli myös kanttia kieltäytyä Intian pääministerin Narendra Modin myöntämästä naistenpäivän palkinnosta viime vuonna. ”Älä juhli minua, jos et aio kuunnella ääntäni”, hän totesi Twitterissä.

Kangujam on osallistunut myös Intiassa velloviin maanviljelijöiden mielenosoituksiin. Ne vastustavat viime syksynä säädettyjä lakeja, joiden moni näkee hyödyttävän suuryhtiöitä maanviljelijöiden kustannuksella.

Kangujam haaveilee avaruustieteilijän urasta. Hiljattain hän pokkasi palkinnon keksinnöstä, joka tekee ilmasta vettä.

Näin hän kertoo sähköpostitse ideastaan: ”Ilman muuttaminen vedeksi ei ole uusi asia, mutta minun ideani eroaa hieman aikaisemmista. Useimmat markkinoilla olevat vedentekolaitteet käyttävät kompressoria, jossa on kuparilankaa, joka puolestaan aiheuttaa otsonikerrosta tuhoavia päästöjä. Sukifu [Survival Kit for the Future 2] käyttää hyväkseen aurinkoenergiaa.”

Kangujam kehitteli laitetta vuoden ajan. Kun se on viimeistelty ja valmis markkinoille, sen hinta on noin kymmenen euroa.

”Siitä tulee yksi ihmiskunnan halvimmista, kannettavista, ympäristöystävällisistä laitteista”, hän kirjoittaa.

”Miljoonat ihmiset kuolevat vuosittain ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien aiheuttaman vesikriisin vuoksi. Laitteeni auttaa maailmanlaajuisen vesikriisin ratkaisemisessa.”

Laite tekee 1,5 desilitraa vettä tunnissa, ja lopullinen malli hyödyntää hyvin kevyttä, taipuvaa aurinkopaneelia, jonka ansiosta laitteen jaksaa kantaa vaikka koulurepussa.

Kangujam sai idean laitteen rakentamisesta vierailtuaan saastuneella Jamunajoella viime marraskuussa.

Kangujam on kotoisin Manipurin osavaltiosta Koillis-Intiasta, mutta hän muutti koulun perässä perässä Delhiin alun perin jo vuonna 2016.

Välillä hän asui perheineen Intian itäosassa sijaitsevan Odishan osavaltion pääkaupungissa Bhubaneswarissa, jossa syklonit riepottivat heidän kotiaan vuosina 2018 ja 2019.

”Kokemukseni ovat tehneet minusta suorapuheisen lapsen, joka kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista päättäjille.”

Kangujam matkusti jopa viikoittain Bhubaneswarista 1 700 kilometrin päähän Delhiin osoittamaan mieltään parlamenttitalolla, kunnes hänen vanhemmillaan ei ollut siihen enää varaa. Siksi helmikuussa 2019 Kangujam lopetti vuodeksi koulunkäynnin Bhubaneswarissa asuakseen ja osoittaakseen mieltään Delhissä.

”Se oli rankkaa aikaa. Kaipasin kouluani, ystäviäni ja opettajiani.”

Nykyään koko perhe asuu Delhin liepeillä Noidan kaupungissa. Kangujam käy kansainvälistä koulua.

Licypriya Kangujam otti pikkusiskonsa Irina Kangujamin selkäänsä kotonaan Noidan kaupungissa Delhin liepeillä viime syyskuussa. Vieressä katseli heidän äitinsä Bidyarani Devi Kangujam Ongbi.­

Sähköpostissaan Kangujam luettelee hänen vaatimuksiaan, jotka ovat jo osittain toteutuneet:

”Uusi ilmansaastelaki on hyväksytty viidessä osavaltiossa, minkä lisäksi ilmastonmuutoksesta on jo tullut pakollinen kouluaine monissa kouluissa.”

Puut ovat konkreettisin todiste hänen toiminnastaan.

”Olen tähän mennessä ollut istuttamassa 350 000:ta puuta”, hän kirjoittaa.

”Intiassa on yli 350 miljoonaa koululaista. Jos jokainen istuttaa vähintään kymmenen puuta joka vuosi, istutamme 3,5 miljardia puuta vuodessa. Intia muuttuu vihreäksi 5–10 vuodessa.”