Mediatiedot: Trump on puhunut uuden patriootti­puolueen perustamisesta

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Trump inhoaa senaatin republikaaneja, jotka päättävät aikanaan hänen virkasyytteensä kohtalosta.

Ei ole selvää, miten tosissaan Trump on uuden puolueen perustamisen suhteen.­

Sanomalehti The Wall Street Journal kertoo, että väistyvä presidentti Donald Trump on puhunut viime päivinä uuden puolueen perustamisesta. Lehden mukaan Trump on keskustellut asiasta useiden avustajiensa ja läheisten ihmisten kanssa.

Trump on sanonut haluavansa uuden puolueen nimeksi ”Patriot Party” eli patrioottipuolue.

Valkoinen talo kieltäytyi kommentoimasta asiaa The Wall Street Journalille.

Uutiskanava CNN:n haastattelemien lähteiden mukaan Trump suorastaan inhoaa senaatin republikaaneja, jotka päättävät aikanaan hänen virkasyytteensä kohtalosta.

Ei ole selvää, miten tosissaan Trump on puolueen perustamisen suhteen. Yksi avustajalähde kuitenkin sanoi CNN:lle, ettei Trumpin ajatus uudesta puolueesta vakavasti otettava.

Valkoisen talon myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa julkaisemalla Trumpin jäähyväispuheella presidentti puhui ”kansanliikkeestä”, joka on hänen mukaansa vasta alussa.

”Nyt kun valmistaudun luovuttamaan vallan uudelle hallinnolle, tahdon teidän tietävän, että aloittamamme liike on vasta alku. Mitään siihen verrattavaa ei ole aiemmin ollut”, Trump sanoi videolla.

Trump jättää Valkoisen talon keskiviikkona, kun uusi presidentti Joe Biden astuu virkaansa Washingtonissa. Väistyvän presidentin kannatus on CNN:n ja monien kyselyiden mukaan hyvin heikkoa.