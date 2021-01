Presidentti Trumpin varallisuudesta on hänen kautensa aikana huvennut noin 500 miljoonaa dollaria

Donald Trumpin aloittaessa presidenttinä tammikuussa 2017 hänen varallisuutensa oli vielä noin kolme miljardia dollaria. Summa on kutistunut sen jälkeen tuntuvasti.

Aseistautunut vartija seisoi New Yorkin Trump Tower -rakennuksen edessä marraskuussa.­

Moni asia on muuttunut siitä, kun keskiviikkona tehtävänsä jättävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui virkaansa neljä vuotta sitten. Niin on käynyt myös Trumpin omalle varallisuudelle: siitä on huvennut presidenttikauden aikana noin 500 miljoonaa dollaria eli noin 411 miljoonaa euroa.

Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg Billionaires Index -seurantansa pohjalta.

Trumpin omistamalla yhtiöllä on miljardivelat. Niistä suuri osa erääntyy tulevien kolmen vuoden aikana.

Yhdysvaltoja voimakkaasti kurittanut koronaviruspandemia on haukannut Trumpin talouteen oman lovensa. Esimerkiksi New Yorkissa lähes 60-kerroksinen Trump Tower -pilvenpiirtäjä on joutunut sulkemaan ovensa vierailijoilta, ja samalla hiljenivät sen liiketilat.

Myös asuntojen arvot ovat laskeneet muutaman vuoden takaisesta. Kenties merkittävimpiä vaikeuksia Trumpin kukkarolle aiheuttaa kuitenkin se, ettei hänen presidenttikautensa aikana niittämänsä maine ole ollut kaikkien mieleen.

”Presidenttikausi ja Donaldin rasistinen, seksistinen ja ulkomaalaisvastainen kielenkäyttö on tahrinut hänen brändinsä arvottomaksi”, Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen sanoi Bloombergille.

Trumpin onkin seuraavaksi löydettävä itselleen yhteistyökumppaneita, jotka ovat yhä valmiita luottamaan hänen nimensä tuomaan lisäarvoon.

Viikko sitten New Yorkin kaupunki ilmoitti katkaisevansa 17 miljoonan dollarin arvoiset sopimuksensa Trumpin kanssa sen jälkeen, kun joukko Trumpin kannattajia oli hyökännyt Yhdysvaltain kongressitaloon kesken Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Eric Trumpin ja Donald Trump Juniorin johtama Trump Organization -bisnesimperiumi oli vastannut Heskuspuiston karusellin, luistelujäiden ja Bronxissa sijaitsevan golf-kentän toiminnasta.

Trumpin pitkäaikainen rahoittaja Deutsche Bank on kertonut vetäytyvänsä. Bloombergin mukaan presidentin piiristä pyristelevät ulos myös Signature Bank sekä esimerkiksi urheiluliitto PGA of America, joka keskittyy Trumpin lempilajiin golfiin.

Presidentin katse saattaa seuraavaksi kääntyä ulkomaille. Hänen hallinnollaan oli läheiset suhteet Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan, joissa Trump saa yhä vastakaikua.

”Suhteemme Trump Organizationiin on erinomainen, eikä meillä ole mitään aikeita perääntyä”, Dubaissa toimivan kiinteistöyrityksen DAMAC Propertiesin johtaja Hussain Sajwani totesi Bloombergille.