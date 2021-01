Kankaiset maskit korvataan Saksassa tehokkaammilla sairaalamaskeilla ja yhteiskunnan sulkua jatketaan.

Berliini

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja osavaltioiden pääministerit päättivät tiistaina Saksan koronasulun pidentämisestä. Yhteiskunnan sulkua jatketaan tällä erää 14. helmikuuta asti.

Pääsääntöisesti kaikki palvelut lukuun ottamatta ruokakauppoja ja apteekkeja pysyvät kiinni, ja kouluissa ja päiväkodeissa toimii suurimmassa osassa Saksan osavaltioista vain tilapäishoito.

Saksan kiristykset koronakriisin hallintaan johtuvat koronaviruksen uusista mutaatioista. Merkelin mukaan brittimuunnoksen eli B117-tyypin viruksen esiintymisen laajuutta ei tarkkaan tiedetä Saksassa, mutta sitä torjutaan nyt uusin keinoin.

Virusmuunnos tarttuu aiempaa koronavirustyyppiä herkemmin ihmisestä toiseen. Sen takia sen torjuntaa tehostetaan, vaikka tarkkaa kuvaa sen levinneisyydestä ei vielä ole.

Suurena käytännön muutoksena Saksassa ihmisten arkeen tulee kangasmaskien vaihtaminen tehokkaampiin maskeihin. Kaupoissa ja joukkoliikenteessä täytyy ryhtyä käyttämään sairaalatason maskeja eli niin sanottuja kirurginmaskeja tai KN95-, N95- tai FFP2-standardin mukaisia maskeja.

Nämä tehokkaammat maskit suojaavat paremmin myös käyttäjäänsä, kun taas kangasmaski suojaa ulkopuolisia maskin käyttäjän pärskeiltä.

Maskipakko joukkoliikenteessä, kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa on ollut Saksassa voimassa huhtikuun lopulta asti. Saksan johdon mukaan maskit ovat osoittautuneet sinänsä tehokkaaksi keinoksi pandemiassa.

Merkelin mukaan koronaviruksen brittimuunnoksen uhka on muuttunut Saksassa yhä selvemmäksi, ja olisi väärin olla reagoimatta siihen nyt, kun aikaa vielä on.

”On toimittava nyt”, hän sanoi myöhään tiistai-iltana järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tarkempi analyysi muunnoksen yleisyydestä Saksassa on Merkelin mukaan luvassa helmikuun alussa. Saksan johto toimii läheisessä yhteistyössä maan huippuvirologien kanssa.

Keskiviikkona Berliinissä ilmestyvä sanomalehti Tagesspiegel kertoi tutkimusklinikkalähteisiin viitaten, että koronaviruksen brittimuunnos leviää todennäköisesti Berliinissä oleskelevien ihmisten välillä, sillä sitä on löydetty myös muilta kuin matkoilta palanneilta.

Jalankulkijoita Berliinin keskustassa joulukuussa.­

Merkelin mukaan Saksassa on nyt toivoa näkyvissä, sillä uusien tartuntojen määrät ovat hienoisessa laskussa joulukuussa tiukennettujen sulkujen ansiosta.

Rokotetoimitukset ovat olleet toivottua hitaampia, mutta tavoitteena on edelleen tarjota mahdollisuus rokotukseen kaikille kesän loppuun mennessä.

Koronavirukseen liittyvät päivittäiset kuolinluvut ovat viime viikkojen ajan olleet Saksassa suuria, noin tuhat ihmistä päivässä.

Erityisesti vanhainkodeissa on ollut paljon tartuntoja ja kuolintapauksia. Noin 48 000 ihmistä on kuollut Saksassa koronavirukseen, suurin osa heistä viimeisen kahden kuukauden aikana. Kuolleista 89 prosenttia on yli 70-vuotiaita.

Yhtenä painopisteenä on nyt testien lisääminen vanhainkodeissa ja muissa pitkäaikaishoitolaitoksissa. Vanhainkodeissa on tällä hetkellä 10 000 Saksan armeijan sotilasta auttamassa testaamisessa. Myös vanhainkodeissa siirrytään tehokkaampien maskien käyttöön.

Tapaamisrajoituksena Saksassa pysyy voimassa vain yhden ulkopuolisen ihmisen ja yhden kotitalouden tapaamisrajoitus.

Etätyötä pyritään lisäämään. Merkelin mukaan etätyötä tekevien määrä oli viime maaliskuussa suurempi kuin nyt, ja se pitäisi saada korkeammaksi.

Jumalanpalveluksia ja muita uskonnollisia tilaisuuksia saa järjestää vain tarkkojen sääntöjen mukaan, ja laulaminen niissä on kielletty.

Saksassa on tällä hetkellä 306,8 uutta tartuntaa 14 päivän aikana 100 000 ihmistä kohden. Suomessa vastaava luku on 63,2. Pahin tilanne on tällä hetkellä Tšekissä, jossa luku on 1 306,1.