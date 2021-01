Tv-asema Telemadridia lainaava uutistoimisto Reuters kertoo, että räjähdyksessä olisi kuollut useita ihmisiä.

Madridin keskustassa sijaitsevassa rakennuksessa on tapahtunut voimakas räjähdys, joka on tuhonnut rakennuksen kolme ylintä kerrosta. Tv-asema Telemadridia lainaava uutistoimisto Reuters kertoo, että räjähdyksessä olisi kuollut useita ihmisiä.

Pelastustyöntekijöitä räjähdyksen jälkeen Madridin keskustassa.­

Asiasta kertovat muun muassa Espanjan yleisradioyhtiö RTVE sekä El País -sanomalehti.

Madridin pormestarin mukaan vaikuttaa siltä, että syynä on ollut kaasuvuoto. Rakennus on yhä tulessa. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut.

Ensihoitaja ja poliisi auttoivat ihmisiä räjähdyksen jälkeen Madridissa.­

RTVE:n mukaan useita on loukkaantunut. Poliisin kerrotaan eristävän aluetta. Useita pelastuslaitoksen yksiköitä on lähetetty kohteeseen.

Räjähdyksen kerrotaan vaurioittaneen rakennuksen julkisivua ja levittäneen rakennuksen kappaleita tielle.