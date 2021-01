Washingtonin kadut olivat autiot keskiviikkoaamuna, kun Yhdysvalloissa valmistauduttiin Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Pyhän Matteuksen katedraalin edustalle kerääntyneet ihmiset toivoivat tulevan presidentin laittavan koronavirusrokotteiden jakelun kuntoon.

Yhdysvaltain pääkaupunki on autiompi kuin Helsinki juhannuksena. Tavallisesti sadattuhannet ihmiset kävelisivät virkaanastujaisten aamuna kohti maan paraatikeskustaa, mutta tänään kadut ovat tyhjät. Pyyntö pysyä kotona pandemian ja väkivallan uhan takia on kuultu.

Puoli yhdeksältä aamulla pieni, muutaman kymmenen ihmisen joukko on kerääntynyt korttelin päähän Pyhän Matteuksen katedraalista, jonne tulevaa presidenttiä Joe Bidenia odotetaan messuun. Toimittajia on paikalla vähintään yhtä paljon kuin juhlakansaa.

Lähistöllä asuva konsultti Jeremias Alvarez, 41, seuraa tapahtumia myös tabletin ruudulta. Kuvassa näkyy, miten väistyvä presidentti Donald Trump tekee lähtöä Washingtonista.

Jeremias Alvarez, 41.­

”Halusin varmistaa, että se tapahtuu”, Alvarez sanoo.

Sieltä Bidenin autosaattue saapuukin. Pitkä letka mustia autoja. Tulevaa presidenttiä itseään ei näy. Suurin osa seuraa sitä hiljaa.

”Uusi aikakausi!” joku huudahtaa varovasti.

Siltä Alvarezistakin tuntuu. Päivä on katkeransuloinen. Juhlahumun puute on surullista, mutta hän on onnellinen uudesta presidentistä, joka lupaa tehdä Yhdysvalloista oikeudenmukaisemman maan.

Joe Bidenin saattue matkalla jumalanpalvelukseen.­

Alvarez aikoo seurata virkavalan vannomisen brunssilla läheisten kanssa. Kenties iltapäivällä voisi uskaltautua kaduillekin juhlimaan vähän.

”Nyt on surrealistinen olo. Helpottunut. Ja mukana on ehdottomasti myös innostusta.”

Fysioterapian professori Ellen Costello tajusi vasta keskiviikkoaamuna, että tuleva presidentti saapuu messuun aivan hänen naapuriinsa.

Ellen Costello, 60.­

”Heitin vaatteet niskaan ja nappasin pienen Amerikan-lippuni ja juoksin ulos”, Costello sanoo.

”Minun oli oltava täällä, koska nämä ovat olleet pitkät neljä vuotta.”

Costello asuu vain muutaman korttelin päässä Valkoisesta talosta ja iloitsee uusista naapureista.

”Olen todella innoissani, että saamme ensimmäistä kertaa naisen varapresidentiksi – ja vielä mustan, maahanmuuttajataustaisen naisen. Se kuvaa Amerikkaa.”

Uuden presidentin ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä hän pitää kansakunnan rokottamista koronavirusta vastaan. Se on paras lääke myös talouskriisiin, Costello sanoo.

Tavallisesti virkaanastujaisiin saapuu väkeä ympäri Yhdysvaltoja. Ei tänään. Mutta kirkon kulmalla on ainakin yksin kaukaa tullut vieras. Indonesialainen Grace Hutapea, 36, halusi palata opiskelukaupunkiinsa Washingtoniin juuri Bidenin virkaanastujaisia varten.

Grace Hutapea, 36.­

”Olen superinnoissani”, Hutapea sanoo.

”Kaikkein eniten odotin sitä, että Trump lähtee Valkoisesta talosta.”

Valtiotieteitä opiskelleesta Hutapeasta tuntuu, että Yhdysvallat on viime vuodet ollut maailman naurunaihe eikä demokratian laboratorio, jollaisena hän oli tottunut maata pitämään.

”En välitä, onko Yhdysvaltain presidentti republikaani vai demokraatti, kunhan se ei ole se, joka juuri jätti Valkoisen talon taakseen.”

Hutapea heilauttaa peukaloaan Valkoisen talon suuntaan.

”Kongressin valtauskin tapahtui vain yhden miehen egon miellyttämiseksi.”

Bidenilta hän toivoo kansakunnan yhdistämistä, mutta ei usko sen tapahtuvan yhdessä yössä.

Amerikkalaisilla on tapana ostaa joka tapahtumaan t-paita tai lippalakki. Virkaanastujaiset ovat yleensä katukauppiaiden kultakaivos. Tänään kauppa ei käy.

Vuoden 2021 virkaanastujaisia kuvaa kuitenkin yksin tuote yli muiden: Biden-kasvomaski.

69-vuotiaat Paul Cadario ja Dan Gordon kulkevat sellaiset kasvoillaan tyhjällä kadulla.

Paul Cadario, 69 ja Dan Gordon, 69.­

Gordon kuvaa tunteitaan kolmella sanalla.

”Ilo, uupumus ja huoli. Huoli maastamme ja sen demokratiasta”, entisen presidentin Barack Obaman hallinnossa työskennellyt Gordon sanoo.

”Kun heräsin tänään, päällimmäinen tunne oli helpotus”, Cadario sanoo.

Pääkaupungin asukkaat yhtyvät tunteeseen. 92 prosenttia Washingtonin asukkaista äänesti Joe Bidenia presidentiksi.

Bidenin ja Harrisin onnittelijoita Washingtonissa virkaanastujaispäivänä.­

Edellisenä iltana miehet ovat katsoneet Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin koronaviruksen uhrien kunniaksi pitämän muistotilaisuuden. Gordon liikuttui kyyneliin.

Liiketilat olivat suojattuna Washingtonissa Biden ja Harrisin virkaanastujaispäivänä.­

”Trump olisi voinut tehdä saman, kun kolmesataatuhatta amerikkalaista oli kuollut. Tai kaksisataatuhatta. Tai satatuhatta. Mutta hän ei tehnyt sitä”, Gordon sanoo.

Washington oli Joe Bidenin virkaanastujaispäivänä hiljainen ja raskaasti vartioitu.­

”400 000 ihmistä on kuollut, eikä hän tehnyt mitään”, Cadario sanoo.

Uudelle presidentille heilläkin on yksi toive ylitse muiden: rokotteiden jakelu kuntoon.

”Tehtävää on paljon”, Gordon sanoo.