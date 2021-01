Trumpin mukaan hänen virkaanastujaisissaan oli yleisöä ”miljoona tai miljoona ja puoli”. Arvioiden mukaan oikea luku oli 300 000–600 000.

Yhdysvaltain 46. presidentti Joe Biden ja 49. varapresidentti Kamala Harris vannoivat virkavalansa keskiviikkoillasta Suomen aikaa.

Kongressitalon länsipuolella pidetyt virkaanastujaiset ovat tänä vuonna poikkeukselliset, sillä yleisöä on vain kourallinen verrattuna aiempiin vuosiin. Koronavirustilanteen takia seuraamassa on vain tuhat kutsuvierasta. Loppiaisena tapahtuneen kongressitalon hyökkäyksen takia koko ympäröivä alue suljettiin, ja ihmisiä on kehotettu pysymään kotona.

Tältä virkaanastujaisissa näytti ylhäältä kuvattuna:

Bidenin virkaanastujaisia varten oli tuotu 200 000 lippua edustamaan niitä ihmisiä, jotka eivät päässeet osallistumaan. Yleensä kutsuvieraita on ollut 200 000, mutta nyt heitä on vain tuhat.­

Yleisö näkyy pienenä massana kongressitalon edessä.

Tältä yleisö näytti lähempää kuvattuna.­

Vieraat oli sijoiteltu etäälle toisistaan. Kutsuttuina olivat kongressin 535 jäsentä, jotka saivat ottaa yhden seuralaisen. Lisäksi vieraana oli muun muassa entisiä presidenttejä puolisoineen.­

Yleensä virkaanastujaisia on ollut seuraamassa satojen tuhansien yleisö, joka levittäytyy National Mall -puistoon.

Väistyvän presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen vuonna 2017 kohistiin erityisesti yleisömäärästä. Ilmakuvia Trumpin ja aiemman presidentin Barack Obaman virkaanastujaisista vertailtiin ahkerasti medioissa.

Obaman vuoden 2009 virkaanastujaiset saivat Yhdysvaltain presidenttien virkaanastujaisten historiassa ennätysyleisön, eli 1,8 miljoonaa seuraajaa paikan päällä Washingtonissa. Ilmakuvissa historiallinen yleisömassa näyttää tältä:

Barack Obaman virkaanastujaisten yleisö on ollut historian suurin vuonna 2009.­

Arviolta 1,8 miljoonaa ihmistä oli kerääntynyt National Mall -puistoon seuraamaan Obaman ensimmäisiä virkaanastujaisia vuonna 2009.­

Vielä ennen virkaanastujaisiaan Trump uhosi medialle, että tapahtumassa tulee olemaan ”uskomaton, ehkä ennätysmäinen yleisömäärä”.

Kuvien vertailun ja asiantuntijoiden arvioiden jälkeen lehdet kuitenkin totesivat, että yleisöä oli noin 300 000–600 000. Parhaimmillaan määrä on noin kolmanneksen Obaman vuoden 2009 yleisöstä. Toisissa virkaanastujaisissaan vuonna 2013 Obama keräsi yhä miljoona ihmistä paikan päälle.

Kaksi päivää virkaanastujaisten jälkeen Trump julisti tiedotustilaisuudessa, että määrä on laskettu väärin ja kuvia manipuloitu.

”Meillä oli valtava määrä ihmisiä, te näitte sen. Täynnä. Nousin tänä aamuna, käännän yhdelle kanavalle ja he näyttävät... tyhjää kenttää. Sanoin, että hetkonen, minähän annoin puheen! Katsoin kenttää ja se oli... se näytti kuin miljoona, miljoona ja puoli. He näyttivät kenttää, jolla ei kirjaimellisesti ollut ketään. Ja he sanoivat, että ’Donald Trump ei houkutellut yleisöä!’”, Trump sanoi The Washington Postin mukaan.

Kuvissa näkyy tyhjiä alueita, joita ei Trumpin mukaan ollut:

Trumpin virkaanastujaisissa oli vain noin kolmannes Obaman vuoden 2009 yleisöstä.­

Valkoisen talon silloinen lehdistösihteeri Sean Spicer syytti toimittajia ”vääristä” luvuista.

Spicerin mukaan Trumpilla oli ”suurin yleisö, joka koskaan on todistanut virkaanastujaisia, piste, sekä paikan päällä että ympäri maailman”.

Asiaa tutkittiin kuvien lisäksi vertaamalla julkisen liikenteen käyttäjämääriä virkaanastujaispäivinä. The Washington Postin mukaan julkisia käytti alle puolet siitä väkijoukosta, joka vuonna 2009 käytti julkisia virkaanastujaispäivänä.

Kun verrataan kaikkia kongressitalon länsipuolella pidettyjä virkaanastujaisia, Trumpin yleisö on parhaimmillaan ollut neljänneksi suurin tai keskiverto, jos määrä oli lähempänä 300 000:ta. Luvut on kerännyt faktantarkistusjärjestö Politifact.

Bidenin yleisöä voi pitää historiallisen pienenä, mutta tällä kertaa määrien vertailulla ei ainakaan voida selvittää kansansuosiota.

Yllä Trumpin yleisö 2017 ja Obaman yleisö 2009.­

Oikaisu 20.1. klo 20.15: Trumpin virkaanastujaisten yleisö on parhaimmillaan ollut neljänneksi suurin, ei kolmanneksi.