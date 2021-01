Tutkija Maria Annalan mukaan Biden korosti puheessaan sitä, ettei hän kiittänyt Trumpia.

Yhdysvaltojen tuoreen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa puhuttiin paljon yhtenäisyydestä, mutta lupausten ja virkaanastujaisten todellisuuden välillä oli ristiriitoja, arvioi vieraileva tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista.

Biden korosti odotetusti puheessaan yhtenäisyyttä ja sitä, että hän haluaa olla kaikkien presidentti. Tämä on ollut Bidenin viesti jo vaalikampanjan aikana. Annalan mukaan yhtenäisyyden periaatteen vastaista oli kuitenkin suhteellisen avoin kuittailu edeltäjä Donald Trumpille.

”Ei jäänyt epäselväksi, että monet puheen kohdista viittasivat Trumpin aikaan.”

Biden mainitsi muun muassa, että demokratia on ollut hyökkäyksen kohteena, mutta selvinnyt voittajana, totuus on jakautunut ja faktoja keksitään, valheilla on tavoiteltu valtaa ja taloudellista hyötyä. Annala näkee nämä voimakkaina viittauksina Trumpiin ja toiveikkaana viestinä Bidenin kannattajille.

Lue HS:n kirjeenvaihtajan analyysi puheesta: ”Jokaisen erimielisyyden ei pidä olla syy täyteen sotaan” – Joe Biden puhui yhtenäisyydestä, jolla on vuonna 2021 poikkeuksellisen paljon arvoa

”Se on sellainen viesti, johon kannattajat voivat onnellisena nyökytellä, että just näin. Mutta jos tavoitteena on olla koko kansan presidentti, mitä vähemmän viitataan edeltäjässä ärsyttäneisiin asioihin, sitä rakentavampaa yhtenäisyys olisi.”

Virkaanastujaispuheessa on perinteisesti kiitetty edeltäjää hänen tekemästään työstä.

Trump itse kiitti vuoden 2017 virkaanastujaispuheessaan Barack Obamaa vain rauhallisesta vallanvaihdosta, mutta kiitti kuitenkin. Siksi Bidenin puhe on poikkeuksellinen.

Annalan mukaan tällaiset kiitokset eivät olisi Trumpin ja Bidenin tapauksessa olleet sopivia, koska vastakkainasettelu presidenttien välillä on ollut rajua. Puheessaan Biden päätyi kiittämään kaikkia, jotka olivat tänään paikan päällä, mikä alleviivasi sitä, ettei Trump ollut paikalla – eikä häntä kiitetty.

Sen sijaan Biden esimerkiksi kiitti erikseen entistä presidenttiä, 96-vuotiasta Jimmy Carteria, joka ei päässyt virkaanastujaisiin huonon kuntonsa takia.

”Biden olisi voinut sanoa yleisesti, että haluan kiittää edeltäjiäni. Nyt hän kohdisti kiitoksensa selvästi niin, että Trump jäi ulkopuolelle.”

Myös Lady Gagan valintaa kansallislaulun esittäjäksi Annala pitää ristiriitaisena, kun tarkoituksena on luoda yhtenäisyyttä.

Gaga on kampanjoinut Bidenin puolesta, ja hän on siten looginen valinta esiintyjäksi, mutta hän on myös tehnyt julkisuudessa selväksi erimielisyytensä Trumpin kanssa.

Lady Gaga henkilönä ja hänen luova tapansa esittää kansallislaulu ovat voineet herättää närää konservatiivisissa amerikkalaisissa.

”Kansallislaulu on yksi harvoja kansaa yhdistäviä asioita, jotka eivät ole tahriintuneet vastakkainasettelussa. Se on koko Amerikan symboli. Olisi kannattanut valita esiintyjäksi joku, joka ei esiinny julkisuudessa, mutta laulaa kauniisti ja perinteisesti.”

Annalan mukaan ristiriitaisuudet ovat esimerkkejä siitä, kuinka vaikeaa jakaantuneen kansan yhdistäminen todella on ja kuinka vaikeaa on tehdä jotain ilman, että vastakkainasettelu korostuu.

”Olen ollut koko ajan sitä mieltä, että kansan yhdistäminen on toivoton tehtävä. Se ei ole jotain, mitä Biden tekee, vaan kansan pitää tehdä se itse, kun se on siihen valmis. Biden voi tehdä vain sen, ettei hän revi yhtenäisyyttä enempää.”

Kongressitaloon hyökkääminen loppiaisena oli osalle Trumpin kannattajista vedenjakaja, jonka jälkeen he ovat olleet vastaanottavaisempia Bidenille.

Siitä huolimatta lukuisat republikaanipoliitikot tukevat yhä Trumpin väitteitä vaalivilpistä, mikä kertoo, ettei yhtenäistyminen ole vielä alkamassa.