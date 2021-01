Navalnyin säätiön video Mustanmeren rannalla sijaitsevasta miljardipalatsista on nyt hänen katsotuin Youtube-videonsa. Kreml on kiistänyt, että palatsi kuuluisi Putinille.

Venäläiset syyttäjät varoittivat torstaina oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannattajia vaatimasta mielenosoituksia sen jälkeen, kun Navalnyin säätiön julkaisema paljastusvideo ”Putinin palatsista” oli herättänyt protestihenkeä netissä.

Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Tiistaina julkaistu kaksituntinen videoraportti on nyt Navalnyin katsotuin Youtube-video. Torstai-iltapäivään mennessä videota oli katsottu jo yli 42 miljoonaa kertaa.

Videossa kerrotaan Mustanmeren rannalla sijaitsevasta palatsista, jota väitetysti rakennetaan presidentti Vladimir Putinille. Palatsin kokonaishinnaksi arvioidaan dokumentissa sata miljardia ruplaa eli vajaat 1,2 miljardia euroa.

Varoja palatsin rakentamiseen on dokumentin mukaan kerätty siirtämällä osuuksia sairaalavälineyhtiölle kerätyistä varoista veroparatiiseihin.

Kreml on kiistänyt, että palatsi kuuluisi Putinille.

Videon yhteydessä kehotetaan kansalaisia liittymään laajoihin Kremliä vastustaviin mielenosoituksiin tänä viikonloppuna.

Videon julkaisun jälkeen Navalnyin kannattajat ovatkin ilmaisseet hänelle tukensa sosiaalisessa mediassa ja julkaisseet videoita, joissa kehotetaan ihmisiä tulemaan kaduille lauantaina.

Venäläiset syyttäjäviranomaiset varoittivat torstaina, ettei ihmisten pitäisi osallistua ”laittomiin joukkoprotesteihin”.

”Lainvalvonnan viranomaisia on ohjeistettu suorittamaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja aloittamaan tarvittaessa hallinnolliset toimet rikkojia vastaan”, syyttäjänvirasto kertoo lausunnossaan AFP:n mukaan.

The Moscow Timesin mukaan alaikäiset lapset ovat muun muassa kuvanneet Tiktok-videoita, joissa he valmistautuvat lauantaille suunniteltuihin protesteihin pakkaamalla ja pukeutumalla. Jotkut lapsista myös ottavat koulujen seiniltä alas Putinin muotokuvia ja laittavat tilalle Navalnyin kuvia.

Venäjän verkkoviestintää valvova, sensuurista vastaava viranomainen Roskomnadzor vaati Tiktok-sovelluksen ja VKontakten käyttäjiä lopettamaan ”alaikäisten laitonta toimintaa koskevan laittoman tiedon” levittämisen.

VKontakte on käytännössä Venäjän Facebookia vastaava sosiaalisen median palvelu.

Navalnyi on viime vuosien varrella julkaissut sarjan Putinin liittolaisten varallisuutta käsitteleviä selvityksiä. Edellinen katsojaennätys on maaliskuussa 2017 julkaistulla On vam ne Dimon -videolla, joka käsitteli tuolloisen pääministerin Dmitri Medvedevin omaisuutta.

Medvedev-video keräsi ensimmäisen esitysviikon aikana 2017 seitsemän miljoonaa katselukertaa. Oikeus on määrännyt Navalnyin poistamaan videon Youtubesta, mutta siellä se on edelleen. Torstaihin mennessä sitä oli katsottu 38,5 miljoonaa kertaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tiistain videoraportti Putinin palatsista oli kuitenkin ensimmäinen, jossa suurten paljastusten kohteena oli presidentti itse.

Videon on tuottanut Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK, ja sitä on valmisteltu pitkään. Navalnyi on tehnyt juonnot dokumenttiinsa Saksassa.

Dokumentin tiedot perustuvat osittain Venäjältä paenneen pietarilaisen liikemiehen Sergei Kolesnikovin paljastuksiin, ja häntä myös haastatellaan dokumentissa. Kolesnikov kertoi ensitietoja projektista jo kymmenen vuotta sitten Putinin ollessa Venäjän pääministerinä.

Dokumentin mukaan vuonna 2005 aloitetussa projektissa on ollut mukana koko Putinin lähin toveripiiri. Projektin päävastaava on ollut Putinin bisneskumppani Nikolai Šamalov, jonka poika Kirill oli aiemmin naimisissa Putinin tyttären Katerinan kanssa.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh sanoi torstaina uutistoimisto AFP:lle, että Putinin palatsista kertovan videon jälkeen Navalnyin tiimi on saanut kannattajiltaan lahjoituksia 10 miljoonan ruplan eli noin 112 000 euron arvosta.

Elokuun novitšok-myrkytyksestä toipunut Aleksei Navalnyi palasi Saksasta takaisin Venäjälle sunnuntaina. Hänet otettiin kiinni heti lentokentällä, koska venäläisviranomaiset katsovat hänen rikkoneen ehdollisen tuomionsa ehtoja.

Navalnyi tuomittiin maanantaina 30 päiväksi vankeuteen oikeudenkäynnissä, joka pidettiin poliisiasemalla Moskovan esikaupungissa Himkissä.

Lisäksi Navalnyitä syytetään sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta. Navalnyin väitetään arvostelleen veteraania, joka esiintyi perustuslain muutosta mainostaneella videolla viime kesänä. Uuden perustuslain nojalla Putin voi pysyä vallassa vuoteen 2036 asti.

Tapauksen tutkinta aloitettiin viime kesänä, mutta se keskeytettiin siksi aikaa, kun Navalnyi oli hoidettavana sairaalassa Saksassa.

Navalnyin on määrä saapua oikeuden eteen jälleen helmikuussa.