Joe Bidenin hallinto julkaisi tavoitteensa koronavirus­tilanteen parantamiseksi: ”Tämä on kansallinen hätätila, ja sitä on myös kohdeltava sellaisena”

21-sivuisessa asiakirjassa asetetaan hallinnolle seitsemän tavoitetta, joihin kuuluvat muun muassa ”tehokkaan ja turvallisen” rokotekampanjan luominen sekä koulujen ja yritysten turvallinen avaaminen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkaisi torstaina strategiapaperinsa maata runnelleen koronavirusepidemian taittamiseksi. 21-sivuisessa asiakirjassa asetetaan seitsemän tavoitetta, joihin kuuluvat muun muassa ”tehokkaan ja turvallisen” rokotekampanjan luominen, koulujen ja yritysten turvallinen avaaminen sekä tartuntojen leviämisen vähentäminen esimerkiksi kasvomaskien käyttöä ja testauskapasiteettia tehostamalla.

Uutistoimisto Reutersin mukaan koronavirustoimia laitetaan jo torstaina täytäntöön kymmenellä presidentin asetuksella. Niillä määrätään muun muassa, että lentokentillä ja julkisessa liikenteessä on joissain tapauksissa käytettävä kasvomaskia. Asiakirjassa ei määritellä välineitä tarkemmin kuin mainitsemalla, että kasvomaskia tulee käyttää ”monissa lentokoneissa, junissa ja tietyissä muissa julkisissa liikennevälineissä”. The New York Times -lehti kertoo, että määräys koskee myös osaa kaupunkienvälisestä bussiliikenteestä ja laivoista.

Biden aikoo myös perustaa koronavirusepidemian hoitoon omistetun lautakunnan valvomaan ”yhteisen ja selkeän testausstrategian käyttöönottoa”. Testauskapasiteettia lisätään, ja liittovaltio ryhtyy yhteistyöhön osavaltioiden ja paikallishallintojen kanssa rokotuspisteiden perustamiseksi muun muassa konferenssikeskuksiin, stadioneille ja urheiluhalleille terveydenhuollon tilojen lisäksi.

Rokotteita pyritään jakamaan väestödatan perusteella niin, että koronavirusepidemiasta eniten kärsineitä alueita saataisiin tuettua mahdollisimman hyvin. Tiedotusta koronavirusepidemiasta lisätään säännöllisillä tiedotustilaisuuksilla ja raporteilla tautitilanteen kehittymisestä.

Tehostetut toimenpiteet ovat Bidenin hallinnon mukaan tarpeellisia, jotta kouluissa ja työpaikoilla voitaisiin palata turvallisesti lähityöskentelyyn ja esimerkiksi matkustaminen mahdollistuisi. Strategiapaperissa kerrotaan, että Yhdysvalloista lähteviltä matkustajilta vaaditaan presidentin asetuksella hiljattain saatu negatiivinen testitulos ja karanteeniin siirtyminen takaisin palatessa.

”Tämä on kansallinen hätätila, ja sitä on myös kohdeltava sellaisena”, uuden hallinnon koronavirustoimia koordinoiva Jeff Zients sanoi torstaina Reutersin mukaan.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa oli torstaihin mennessä todettu yli 24 miljoonaa koronavirustartuntaa. Yli 400 000 ihmistä oli kuollut.