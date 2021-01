Israel kertoi, että palestiinalaisalueille Gazaan ja Länsirannalle saapuivat ensimmäiset rokotteet Venäjältä.

Israelin tehokas rokotustahti näyttää kääntäneen koronatartuntojen määrän laskuun ensi kertaa sitten lokakuun, kertovat Haaretz - ja The Times of Israel -lehdet.

Rokotukset aloitettiin tasan kuukausi sitten, 21. joulukuuta. Tartuntojen kasvu on hidastunut pikku hiljaa joulukuun lopusta lähtien. Nyt tartuttavuusluku R on pudonnut nipin napin alle yhden ja on tällä hetkellä 0,99, Israelin terveysministeriö kertoi torstaina.

R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Arvoa yksi pienempi luku tarkoittaa, että epidemia supistuu.

Rokotettuja maassa on nyt yhteensä 2,4 miljoonaa, mikä on lähes neljännes koko väestöstä. Tehosterokotteen on saanut lähes 700 000 israelilaista. Tämä on maailman huipputahtia rokottamisessa.

Päivittäinen rokotusmäärä on valtava: Israelin terveysministerin Yuli Edelsteinin mukaan esimerkiksi maanantaina rokotettiin 205 000 ihmistä.

Israelissa on yhteensä 9,3 miljoonaa asukasta, joista palestiinalaisalueilla asuu runsaat 4 miljoonaa. Heidän rokotuksensa eivät ole alkaneet. Israelin terveysministeriö tiedotti ensimmäisten noin 500 venäläisen Sputnik-rokotteen saapuneen maahan. Niillä on määrä rokottaa hoitohenkilökuntaa palestiinalaisalueilla.

Rokotuksia tehostettiin myös Israelin miehittämässä Itä-Jerusalemissa, joka on pääosin palestiinalaisten asuttama alue. Toistaiseksi Itä-Jerusalemin rokotustahti on laahannut selvästi perässä kaupungin muista osista, kertoo Haaretz.

Viranomaiset ovat arvioineet, että tartuntamäärät laskisivat huomattavasti nopeammin ellei maassa jo jylläisi uusi Britanniasta lähtöisin oleva virustyyppi.

Koronavirustoimia johtava Nachman Ash kertoi tällä viikolla The Times of Israelin mukaan, että uusi muuntunut koronavirustyyppi aiheuttaa 30–40 prosenttia kaikista Israelin tartunnoista. Sen odotetaan muuttuvan vallitsevaksi virustyypiksi maassa parin viikon aikana.

Israelin terveysviranomaisten mukaan näyttää siltä, että Pfizerin ja Biontechin rokote vaikuttaa muuntuneeseen virustyyppiin kuten aiempiinkin.

Israelissa monet ovat saaneet koronatartunnan ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen. Tämä on ollut odotettavissa, sillä hyvä suoja koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan syntyy esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteessa vasta tehosteannoksen pistämisen jälkeen.

Suurta huolta Israelissa herättää, että osa äärijuutalaisten yhteisöistä ei ole noudattanut yleisesti määrättyjä rajoitustoimia. Niissä on muun muassa avattu kouluja ja järjestetty suuria perhekokoontumisia.

”Tuossa yhteisössä kuolleisuusluvut ovat pahimmillaan nousseet jopa hurjiin 35–40 prosenttiin”, terveysministeriön kansanterveysjohtaja Sharon Alroy-Preis sanoi The Times of Israelin mukaan.

Joissakin äärijuutalaisissa yhteisöissä rabbit ovat kiistäneet koronaviruksen vaarallisuuden ja kannustaneet kokoontumisten järjestämiseen.

The Times of Israelille haastattelun antanut Yehuda Meshi-Zahav suri tällä viikolla covid-19-tautiin kuollutta äitiään. Perusterve 80-vuotias äiti sai todennäköisesti järjestämässään hanukkajuhlassa tartunnan, joka johti hänen kuolemaansa.

”Yritin kaikkeni vakuuttaakseni sukuni, ettei se olisi juhlinut hanukkaa yhdessä, mutta minua ei kuunneltu”, Yehuda Meshi-Zahav sanoi.

Mies sai keskiviikkona koronavirusrokotteen stadionin rokotuspaikalla Netanyan rannikkokaupungissa Israelissa.­