The Washington Post: Biden aikoo jatkaa pikaisesti ydinase­sopimusta Venäjän kanssa

Strategisia ydinaseita koskeva Uusi Start -sopimus on kylmän sodan suurista aserajoitussopimuksista viimeinen.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden aikoo kiiruhtaa jatkamaan katolla olevaa Uusi Start -sopimusta viidellä vuodella. Asiasta kertovat The Washington Post -sanomalehden haastattelemat yhdysvaltalaiset viranomaiset nimettöminä.

Niin sanottu Uusi Start -sopimus on viimeinen kylmän sodan aikaisista aserajoitussopimuksista joka yhä on voimassa. Se on katkolla ensi kuun 5. päivänä.

Venäjän ulkoministeriö kiiruhti muistuttamaan Bideniä tiukasta aikataulusta jo keskiviikkona, heti sen jälkeen, kun uusi presidentti oli vannonut virkavalansa Washingtonissa.

”Odotamme, että Yhdysvaltain uusi hallinto omaksuu rakentavamman lähestymistavan vuoropuhelussaan kanssamme”, Venäjän ulkoministeriö kirjoitti julkilausumassaan.

The Washington Postin lähteiden mukaan Biden ei anna oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksen eikä muidenkaan Venäjän arveluttavien toimien haitata sopimusneuvotteluja.

”Kun teemme työtä Venäjän kanssa teemme samalla työtä saadaksemme Venäjän vastuuseen häikäilemättömistä ja vihamielisistä teoistaan, joita olemme todistaneet viime kuukausina ja viime vuosina”, nimetön virkamieslähde kommentoi lehdelle.

Neuvottelut strategisten ydinaseiden vähentämisestä aloitettiin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä alun perin 1982. Sopimus allekirjoitettiin 1991, ja se rajoittaa molempien maiden ydinohjusten taistelukärkien määrän alle kuuteentuhanteen.

Osapuolet jatkoivat sopimalla lisärajoituksista Start II -sopimuksessa. Tämä sopimus ei koskaan tullut voimaan Yhdysvaltain ohjustorjuntajärjestelmästä alkaneen kiistan vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sopivat kuitenkin lisärajoituksista 2011 niin sanotulla Uudella Start -sopimuksella. Tämä sopimus raukeaa ensi kuun viidentenä päivänä, ellei toisin sovita.

Yhdysvaltain väistyneen presidentin Donald Trumpin kuningasajatus oli aina viime syksyyn saakka, että Kiina pitäisi saada sopimukseen mukaan. Peking ilmoitti ykskantaan, että ei voisi vähempää kiinnostaa.