Ulkomaat | Koronavirus

Bidenin korona­neuvonantaja lyttää Ruotsin Tegnellin: Kuolemien aiheuttajalle annetaan yleensä potkut tai häntä kutsutaan natsiksi

Bidenin korona-asiantuntijana aloittava Andy Slavitt ei arvosta vanhojen twiittiensä perusteella Ruotsin koronastrategiaa. Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci taas on kertonut, että on vapauttavaa keskittyä tieteeseen ilman pelkoa seurauksista nyt, kun Donald Trump on jättänyt virkansa.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.­