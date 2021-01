Vuosi sitten Kiinan Wuhan asetettiin karanteeniin korona­virus­epidemian vuoksi, mutta nyt kaupungin yö­kerhoissa soi tekno: ”Elämä on palannut normaaliksi”

Uutistoimisto AFP vieraili Wuhanissa, josta koronaviruspandemia alkoi. Ihmiset ovat helpottuneita, mutta yöelämä ei ole vieläkään palautunut aivan entiselleen.

Super Monkey on yökerho Kiinan Wuhanissa. Wuhanin nimi on vuodessa noussut koko maailman tietoisuuteen, sillä koronaviruspandemia alkoi kaupungin ruokatorilta.

Yhdentoista miljoonan ihmisen Wuhan iloitsee nyt paluusta kohti normaalia arkea, vaikka aivan tavallista se ei ole vieläkään. Super Monkey -yökerhoon ei pääse sisään ilman kasvomaskia, ja ovella mitataan ruumiinlämpö. Jos se ylittää 37,3 astetta, portsari käännyttää juhlijan pois.

Uutistoimisto AFP vieraili tutustumassa Wuhanin yöelämään.

Sisällä Super Monkeyssa tekno soi kovalla. Juhlijat suhtautuvat maskeihinsa rennosti: ne otetaan välillä pois kun jutellaan toisten juhlijoiden kanssa tai kun tupakoidaan.

”Olin sisällä jumissa kaksi tai kolme kuukautta”, kolmekymppinen Xu-nimellä esittäytynyt mies muisteli AFP:lle yökerhossa.

Wuhan eristettiin tammikuun 2020 lopussa. Asukkaat määrättiin pysymään sisällä ja välttämään tarpeetonta matkustamista. Kadut autioituivat, ja sairaalat täyttyivät potilaista.

Näkymä Wuhanin Super Monkey -yökerhosta torstaina 21. tammikuuta.­

Super Monkeyssa parikymppinen Chen Qiang ylisti Kiinan kommunistista puoluetta epidemian pysäyttämisestä.

”Kiinan hallitus on hyvä. Hallitus tekee kaikkensa ihmisten hyväksi. Se on erilaista kuin muissa maissa”, Chen sanoi.

Teema on yksi Kiinan valtionmedian lempiaiheista. Propagandan mukaan Kiina palaa normaaliin siinä missä epidemia yhä runtelee muuta maailmaa. Valtion viestimet esittävät tämän osoituksena autoritaarisen hallinnon ylivoimaisuudesta.

Mutta myös Chen Qiang myönsi, että koronavirus on muuttanut asioita Wuhanissakin.

Hän havainnoi, että Super Monkeyssa on vähemmän ihmisiä kuin aikoina ennen koronaviruksen leviämistä.

Ravintola- ja viihdealaan koronavirus ja sen leviämisen estämiseksi käyttöön otetut rajoitukset ovat osuneet raskaasti myös Wuhanissa, sanoi AFP:lle Super Monkeyn brändijohtaja Li Bo.

”Monen muun maan rajoitustilanteeseen verrattuna meidän maamme on ainakin puoliksi auki. Mutta kuluttajat tuntevat edelleen selvästi epävarmuutta”, Li sanoi. Hän arvioi että Wuhanin yöelämä on nykyään noin 60–70 prosenttia siitä mitä se oli ennen koronavirusta.

Tilannetta eivät auta joidenkin paikkojen asettamat kireät rajoitukset. Asiakaspaikkoja on vähennetty, jotkut paikat edellyttävät kaikilta varauksen. Asiakkaiden pitää esittää tartuntaketjujen jäljityssovelluksestaan todisteet siitä, että eivät ole sairastuneet.

Eikä tämäkään välttämättä aina riitä.

AFP kertoo, että useat heidän toimittajansa käännytettiin pois erään toisen wuhanilaisyökerhon ovelta. He olivat joutuneet esittämään jäljityssovelluksensa, joista oli käynyt ilmi, että he olivat tulossa Pekingistä. Pekingissä on havaittu Britanniasta levinnyttä koronaviruksen muunnosta.

Rajoituksista ja vaikeuksista huolimatta Wuhanin asukkaat iloitsevat AFP:n mukaan nyt siitä, että Wuhan ei ole enää aavekaupunki.

Esimerkiksi Super Monkeyssa juhlinut Xu kuvaili eristyksen aikaa kerran elämässä -kokemukseksi.

”Olen tuntenut itseni onnekkaaksi, kun en sairastunut koronavirukseen. Nyt elämä on palannut normaaliksi, ja olen tosi helpottunut ja iloinen.”

HS vieraili Wuhanissa elokuussa 2020. Lue laaja artikkeli täältä.