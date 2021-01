Valkoisen talon jättänyt Trump asettui kartanolleen Floridaan, mutta vastaanotto oli risti­riitainen: ”Nyt hän on meidän taka­pihallamme”

Trump on itse allekirjoittanut lähes 30 vuotta sitten sopimuksen, jossa Mar-a-Lago määritellään yksityiseksi klubiksi, jota ei ole tarkoitettu asumiskäyttöön. Kaikki paikalliset eivät ole mielissään uudesta naapuristaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump vetäytyi virkakautensa päätteeksi Floridan Palm Beachille. Kukaan ei vielä tiedä tarkalleen, miten hän aikoo elämäänsä viettää.

Trump on ilmeisesti asettunut suosimalleen Mar-a-Lagon kartanolle, jonka ympärillä pyöri muuttorekkoja aiemmin tällä viikolla. Kartanon ympärillä on nähty useita salaisen palvelun jäseniä, ja presidentti Joe Bidenin virkaanastujais­päivänä alueella oli tiesulkuja.

Entisen presidentin taloksi asettumisesta voi kuitenkin vielä seurata vastoinkäymisiä.

Trump allekirjoitti itse vuonna 1993 Palm Beachin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Mar-a-Lago on yksityinen klubi, eikä sitä ole tarkoitettu kokoaikaiseen asumiseen. Klubin jäsenet saavat oleskella siellä 21 päivää vuodessa mutta korkeintaan seitsemän päivää kerrallaan.

The Palm Beach Postin mukaan sopimuksessa ei kuitenkaan määritellä sitä, täytyykö Trumpin paikan omistajana noudattaa sääntöjä.

Talouslehti Forbesin haastatteleman Trumpin lakimiehen mukaan hänen päämiehensä ei aio jäädä asumaan klubille. Palm Beachin viranomaiset eivät ole vielä selvästi ilmaisseet, mitä he tekisivät Trumpin mahdollisille asumisaikeille.

Donald Trump puhui tiedotusvälineille vuoden 2019 jouluaaton videokonferenssissa Mar-a-Lagon yksityiseltä golfklubilta käsin.­

Palm Beachin piirikunnan republikaanipuolueen johtaja Michael Barnett on saanut viime päivät vastailla ulkomaalaisten toimittajien kyselyihin siitä, mitä Trump aikoo tehdä presidenttikautensa jälkeen.

”Olen varma, että hän haluaa käyttää aikaa rentoutumiseen ja lepäilyyn”, Barnett sanoi The New York Timesille.

”Kaikki me olemme kovin surullisia nähdessämme hänen presidenttiytensä lopun – tai, kuten jotkut sanoisivat, hänen ensimmäisen kautensa.”

Palm Beachin demokraattipuolueen johtaja Terrie Rizzo ei ollut uudesta naapurista innoissaan.

”Hyvät uutiset: Hän ei ole enää Valkoisessa talossa. Huonot uutiset ovat, että nyt hän tulee olemaan meidän takapihallamme.”

Rannikkovartiosto partioi vesillä Mar-a-Lagon lähettyvillä Trumpin vieraillessa paikkakunnalla viime vuoden helmikuussa.­

Palm Beachin piirikunnan lakimies Dave Aronberg arvelee The Guardianin haastattelussa, että Trump aikoo perustaa alueelle jonkinlaisen päämajan ”kansanliikkeelleen”, josta hän myös puhui viimeisinä virkapäivinään.

”Se tulee varmasti aiheuttamaan draamaa, hälinää, liikennettä ja paljon mediahuomiota. Hän aikoo jatkaa ukkosenjohdattimena toimimista ja hän pysyy kaupungin puheenaiheena niin kauan, kun hän on täällä.”

Trump on itsekin ottanut puheeksi uuden ”patrioottipuolueen” perustamisen. Ei kuitenkaan ole selvää, miten tosissaan Trump on asiaa ajatellut.

Ainakaan osa naapureista ei ole ollut mielissään Trumpin paluusta siviiliin hänen viimeisten virkapäiviensä myrskyisten tapahtumien vuoksi.

Palm Beachilla työskentelevä kiinteistönvälittäjä Richard J. Steinberg kertoo The New York Timesille, että vastaanotto ei ole ollut kovin lämmin.

”Yksikään, jonka kanssa olen puhunut, ei odota innolla hänen paluutaan Palm Beachille”, hän sanoo lehdelle.

Trumpin vastustaja piteli Mene pois -kylttiä uutenavuotena Trumpin lähtiessä joululomansa jälkeen West Palm Beachistä Floridasta.­

”Ihan rehellisesti sanottuna luulen, että olitpa Trumpin kannattaja tai et, en usko, että on montaakaan ihmistä, jotka hyvällä omatunnolla voivat oikeuttaa sen, mitä tapahtui tammikuun 6. päivänä. Uskon, että useimmat ihmiset pitävät häntä ainakin osittain vastuussa siitä”, Steinberg sanoo viitaten kongressin valtaukseen loppiaisena.

The New York Timesin mukaan ainakin 1 488 Palm Beachin piirikunnan republikaania on eronnut puolueesta kongressin valtauksen jälkeen, selviää paikallisen vaaleja valvovan viraston tiedoista.

Silti sitkeä joukko Trumpin uskollisimpia kannattajia oli keskiviikkona kokoontunut Palm Beachille nähdäkseen edes vilauksen kotiin palaavasta Trumpista.

”Hän antoi meille vapauden. Hän oli meidän puolellamme. Nyt kaikki menee ihan sekaisin”, sanoi Trumpin autosaattuetta vastassa ollut Valéry Barto The New York Timesille.

Donald Trump saapui keskiviikkona autosaattueessaan West Palm Beachille ja vilkutteli kannattajilleen.­

Trumpin kannattajia tienvarressa Floridan West Palm Beachilla keskiviikkona. Kyltissä lukee ”Yhä minun presidenttini”.­

Trump vietti Mar-a-Lagossa paljon aikaa jo virkakautenaan. Trumpin golffausta seuraavan tilastosivuston mukaan hän vietti kartanolla 127 päivää. Kokonaisuudessaan päiviä eri golfklubeilla kertyi lähes 300.

Tämä herätti aika ajoin myös kritiikkiä, sillä entinen presidentti käytti golfkentille matkusteluun arviolta yli 144 miljoonaa dollaria veronmaksajien rahaa.

Verkkolehti Politicon laskelmien mukaan yksi matka Mar-a-Lagoon maksoi veronmaksajille kolme miljoonaa dollaria, joskaan jokainen vierailu ei ole ollut välttämättä yhtä kallis.

Golffaamisesta pitävä Trump matkusteli virkakautensa aikana lähes 300 kertaa eri golfklubeille.­

Vaikka Mar-a-Lagoon asettuminen voi tietää hankaluuksia, Trumpilla on historiaa paikallisviranomaisten kanssa kiistelystä.

The Guardianin mukaan Trump muun muassa haastoi Palm Beachin kaupungin oikeuteen vuonna 2006 kiistassa, jossa oli kyse lipputangon korkeudesta.

Hän myös taisteli vuonna 2017 saadakseen Mar-a-Lagoon helikopterin laskeutumisalustan, joka poistetaan nyt käytöstä. The Palm Beach Post -lehden mukaan kaupunki ei salli helikoptereita, ja Trumpin presidentillisten valtaoikeuksien päättymisen jälkeen niitä ei nähdä myöskään Mar-a-Lagossa.